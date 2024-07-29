"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом - 29.07.2024 Украина.ру
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"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом
"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом - 29.07.2024 Украина.ру
"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом
Если под Дзержинском еще существует серьезная оборона ВСУ и там плотная городская застройка, то район Прогресса - это чистое поле с разреженной застройкой, отход по такой местности опасен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-29T06:20
2024-07-29T06:20
новости
россия
очеретино
донецкая народная республика
алексей анпилогов
донбасс
батальон
окружение
всу
потери всу
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Ранее иностранные СМИ сообщили, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ попали в окружение под посёлком Прогресс в ДНР.Украинские подразделения не успевают отходить на позиции, причем этих позиций может и не быть вообще. Если под Дзержинском еще существует серьезная оборона и там плотная городская застройка, то район Прогресса - это чистое поле с разреженной застройкой, сообщил эксперт.По его мнению, отход по такой местности опасен, обороняющемуся лучше сидеть в окопе, чем подвергать себя воздействию артиллерии и дроновУ ВСУ под Прогрессом возникает такой же оперативный кризис, который возник в свое время под Очеретино. Два батальона, если эта оптимистическая оценка соответствует действительности, это серьезная потеря. Это около двух тысяч человек, половина бригады, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО том, как представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве - в интервью Александра Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь
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россия
очеретино
донецкая народная республика
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новости, россия, очеретино, донецкая народная республика, алексей анпилогов, донбасс, батальон, окружение, всу, потери всу, связь, сво
Новости, Россия, Очеретино, Донецкая Народная Республика, Алексей Анпилогов, Донбасс, батальон, окружение, ВСУ, потери ВСУ, связь, СВО

"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом

06:20 29.07.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Если под Дзержинском еще существует серьезная оборона ВСУ и там плотная городская застройка, то район Прогресса - это чистое поле с разреженной застройкой, отход по такой местности опасен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее иностранные СМИ сообщили, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ попали в окружение под посёлком Прогресс в ДНР.
Украинские подразделения не успевают отходить на позиции, причем этих позиций может и не быть вообще. Если под Дзержинском еще существует серьезная оборона и там плотная городская застройка, то район Прогресса - это чистое поле с разреженной застройкой, сообщил эксперт.
По его мнению, отход по такой местности опасен, обороняющемуся лучше сидеть в окопе, чем подвергать себя воздействию артиллерии и дронов
"Совокупность этих факторов и позволила добиться успеха под Прогрессом. Первое - это неопытность противника, второе - потеря управления и связи с соседними подразделениями и третье - это паника", - подчеркнул Анпилогов.
У ВСУ под Прогрессом возникает такой же оперативный кризис, который возник в свое время под Очеретино. Два батальона, если эта оптимистическая оценка соответствует действительности, это серьезная потеря. Это около двух тысяч человек, половина бригады, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
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