https://ukraina.ru/20240729/1056502026.html

"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом

"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом - 29.07.2024 Украина.ру

"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом

Если под Дзержинском еще существует серьезная оборона ВСУ и там плотная городская застройка, то район Прогресса - это чистое поле с разреженной застройкой, отход по такой местности опасен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-29T06:20

2024-07-29T06:20

2024-07-29T06:20

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донецкая народная республика

алексей анпилогов

донбасс

батальон

окружение

всу

потери всу

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Ранее иностранные СМИ сообщили, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ попали в окружение под посёлком Прогресс в ДНР.Украинские подразделения не успевают отходить на позиции, причем этих позиций может и не быть вообще. Если под Дзержинском еще существует серьезная оборона и там плотная городская застройка, то район Прогресса - это чистое поле с разреженной застройкой, сообщил эксперт.По его мнению, отход по такой местности опасен, обороняющемуся лучше сидеть в окопе, чем подвергать себя воздействию артиллерии и дроновУ ВСУ под Прогрессом возникает такой же оперативный кризис, который возник в свое время под Очеретино. Два батальона, если эта оптимистическая оценка соответствует действительности, это серьезная потеря. Это около двух тысяч человек, половина бригады, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО том, как представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве - в интервью Александра Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь

https://ukraina.ru/20240725/1056479955.html

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новости, россия, очеретино, донецкая народная республика, алексей анпилогов, донбасс, батальон, окружение, всу, потери всу, связь, сво