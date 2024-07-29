"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом
Если под Дзержинском еще существует серьезная оборона ВСУ и там плотная городская застройка, то район Прогресса - это чистое поле с разреженной застройкой, отход по такой местности опасен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее иностранные СМИ сообщили, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ попали в окружение под посёлком Прогресс в ДНР.
Украинские подразделения не успевают отходить на позиции, причем этих позиций может и не быть вообще. Если под Дзержинском еще существует серьезная оборона и там плотная городская застройка, то район Прогресса - это чистое поле с разреженной застройкой, сообщил эксперт.
По его мнению, отход по такой местности опасен, обороняющемуся лучше сидеть в окопе, чем подвергать себя воздействию артиллерии и дронов
"Совокупность этих факторов и позволила добиться успеха под Прогрессом. Первое - это неопытность противника, второе - потеря управления и связи с соседними подразделениями и третье - это паника", - подчеркнул Анпилогов.
У ВСУ под Прогрессом возникает такой же оперативный кризис, который возник в свое время под Очеретино. Два батальона, если эта оптимистическая оценка соответствует действительности, это серьезная потеря. Это около двух тысяч человек, половина бригады, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
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