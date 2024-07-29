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На Украине гремят взрывы — СМИ

На Украине гремят взрывы — СМИ - 29.07.2024 Украина.ру

На Украине гремят взрывы — СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких регионах страны

2024-07-29T07:32

2024-07-29T07:32

2024-07-29T07:42

новости

взрыв

украина

кривой рог

днепропетровская область

павлоград

херсон

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Так, они прогремели в Сумской области.Серию взрывов зафиксировали в пригороде Харькова.Также взрыв прогремел в подконтрольном украинской армии городе Херсоне. А кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области.Накануне поздним вечером взрывы также слышали в украинском городе Павлограде Днепропетровской области.С вечера воскресенья и ночью воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.

украина

кривой рог

днепропетровская область

павлоград

херсон

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новости, взрыв, украина, кривой рог, днепропетровская область, павлоград, херсон