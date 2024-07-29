На Украине гремят взрывы — СМИ
07:32 29.07.2024 (обновлено: 07:42 29.07.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких регионах страны
Так, они прогремели в Сумской области.
Серию взрывов зафиксировали в пригороде Харькова.
Также взрыв прогремел в подконтрольном украинской армии городе Херсоне. А кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области.
Накануне поздним вечером взрывы также слышали в украинском городе Павлограде Днепропетровской области.
С вечера воскресенья и ночью воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.