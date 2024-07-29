Прыжки по котлам: военкор раскрыл, что ВС РФ утроили ВСУ под Прогрессом, Новгородским и Дзержинском
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Если прорыв ВС РФ в Очеретино еще можно было списать на то, что ВСУ подловили при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы можно объяснить только системным сбоем в управлении украинскими войсками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
На Красноармейском направлении в районе реки Волчья сейчас мы наблюдаем прямую трансляцию любимого вида спорта ВСУ – прыжки по котлам. ВС РФ удалось там очень быстро освободить Новоселовку Первую – крупный поселок городского типа, рассказал военкор.
Этот поселок был превращен в крепость и предполагалось, что ВСУ будут цепляться за него гораздо дольше. Но судя ситуации, которая складывается у противника на флангах, он не может это делать из-за сбоя в управлении войсками, добавил журналист.
"Если наш прорыв в Очеретино еще можно было списать на то, что мы подловили ВСУ при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы ничем иным объяснить нельзя", - отметил Ермаков.
Сначала в районе Прогресса и Лозоватской в котел угодили сразу две роты ВСУ. Потом два вражеских батальона угодили в котел в треугольнике Волчье-Евгеновка-Прогресс. Также назревает большой котел на Дзержинском направлении от Новгородского (Нью-Йорк) до Железного, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
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