https://ukraina.ru/20240729/1056529169.html

Прыжки по котлам: военкор раскрыл, что ВС РФ утроили ВСУ под Прогрессом, Новгородским и Дзержинском

Прыжки по котлам: военкор раскрыл, что ВС РФ утроили ВСУ под Прогрессом, Новгородским и Дзержинском - 29.07.2024 Украина.ру

Прыжки по котлам: военкор раскрыл, что ВС РФ утроили ВСУ под Прогрессом, Новгородским и Дзержинском

Если прорыв ВС РФ в Очеретино еще можно было списать на то, что ВСУ подловили при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы можно объяснить только системным сбоем в управлении украинскими войсками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-07-29T06:10

2024-07-29T06:10

2024-07-29T06:10

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На Красноармейском направлении в районе реки Волчья сейчас мы наблюдаем прямую трансляцию любимого вида спорта ВСУ – прыжки по котлам. ВС РФ удалось там очень быстро освободить Новоселовку Первую – крупный поселок городского типа, рассказал военкор.Этот поселок был превращен в крепость и предполагалось, что ВСУ будут цепляться за него гораздо дольше. Но судя ситуации, которая складывается у противника на флангах, он не может это делать из-за сбоя в управлении войсками, добавил журналист.Сначала в районе Прогресса и Лозоватской в котел угодили сразу две роты ВСУ. Потом два вражеских батальона угодили в котел в треугольнике Волчье-Евгеновка-Прогресс. Также назревает большой котел на Дзержинском направлении от Новгородского (Нью-Йорк) до Железного, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО различиях между различными типами дронов, своем пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери на сайте Украина.ру

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