Белоусов предупредил США, робот для раненых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 июля

Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил США о тяжёлых последствиях украинского теракта в РФ, сообщили американские СМИ. На Украине заявили о серийном производстве робота для эвакуации раненых. Украинские военные продолжают атаковать территорию России

В начале июля министр обороны США Ллойд Остин получил звонок от главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, сообщило издание The New York Times. Причиной звонка была тайная операция, которую готовила Украина.По информации издания, Белоусов предупреждал: Россия узнала о подготовке этой операции. При этом на неё "зелёный свет" дали США.Белоусов спросил Остина, известно ли Пентагону об этой операции и то, что она может привести к усилению напряженности между Москвой и Вашингтоном.Представители Пентагона были удивлены таким заявлением и не знали ни о каких подобных сговорах.По словам трёх источников The New York Times, США восприняли это достаточно серьёзно. Американцы связались с украинцами и предостерегли их от операции."Если вы думаете сделать что-то подобное, не делайте этого", - заявили американцы.Также издание сообщило, что украинские теракты в России "разочаровали" американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позиции Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и привести к эскалации конфликта.Представители Пентагона и Белого дома отказались подробно описать разговор, но указали на необходимость диалога между сторонами."В ходе разговора министр (Остин - Ред.) отметил важность поддержки линий связи", - рассказала журналистам пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх через несколько часов после разговора 12 июля.Украинские официальные лица отказались комментировать американскому изданию этот вопрос. Также на запросы комментариев не ответили ни в Кремле, ни в Минобороны РФ.Робот для эвакуации раненыхВице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что робот, который может транспортировать сразу двух раненых, запущен в серийное производство."Его используют для различных задач, на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминирующую установку. Комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанции. Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство - военные используют его и дают положительный фидбек", - отметил Фёдоров.По его словам, технологии это украинский "асимметричный ответ врагу"."Чем больше их на фронте, тем меньше противников", - подчеркнул министр.Робот Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1, он предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Он может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких людей.Благодаря конструкции, способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага, а также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью, отмечалось в публикации в телеграм-канале министра.Также Украина продолжает способствовать производству БпЛА, в том числе и в "гаражном" формате, что осложняет обнаружение и поражение сборочных площадок.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 16 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на горловском направлении — 7 обстрелов, выпустив в общей сложности 45 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Онём ВСУ был повреждён 1 автобус.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки 20 снарядов калибров 155 мм, по Петровскому району Донецка — 9 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 27 июля по состоянию на 09:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Центрально-Городской район) - по ул. Чкалова ранены женщина 1964 года рождения и мужчина 1957 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Васильевка — 6; Масловка— 3; Старая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 2. В результате обстрела ВСУ четыре человека, включая троих детей, получили ранения в н.п. Масловка. Также в Алешкинском округе киевские боевики сбросили боеприпасы с БпЛА на частный дом. Помимо этого, в н.п. Васильевка после обстрела на набережной загорелся жилой дом, ранение получил один мирный житель", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Голая Пристань, Любимовка и Корсунка.Кроме того, как сообщили в администрации Великолепетихского округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли 18 ударов по территории округа."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", — сообщили в администрации округа.Разрушений в результате обстрелов не зафиксировано. Все оперативные службы работают в штатном режиме.Также в Горностаевском округе сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 24 удара по округу."Обстрелам подверглись Каиры и Горностаевка. Кроме того, зафиксирована работа вражеских дронов", — сообщили в администрации округа.Информации о пострадавших не поступало.Утром 27 июля Минобороны России в своём телеграм-канале несколько раз сообщало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БпЛА над Курской, три – над Белгородской, два – над Ростовской, один – над Брянской и один – над Липецкой областями", - отмечалось в сообщении от 07:08По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в результате атаки украинских дронов пострадали люди."Сегодня украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Сергеевка Глушковского района. Ранен водитель машины. Он доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь", — написал глава региона в своём телеграм-канале.Кроме того, в деревне Елизаветовке украинский коптер сбросил взрывное устройство на двоих рыбаков, добавил Смирнов. Оба получили ранения, их также доставили в Глушковскую районную больницу.В 07:27 Минобороны России сообщило о новой атаке."Около 06:45 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области", - указывалось в публикации телеграм-канала Минобороны РФ.В 09:28 стало известно о новой атаке."Около 07:50 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей", - сообщало оборонное ведомство.Утром 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись сёла Бочковка, Красный Хутор, Журавлевка, Нечаевка, Устинка и Шагаровка. Выпущено 23 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 4 БпЛА. Системой ПВО сбиты 3 беспилотника. В результате обстрела села Бочковка ранен один мирный житель. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой госпитализирована в отделение травматологии городской больницы №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате обстрела выявлены повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — в одном из зданий пробита кровля, также повреждена линия электропередачи", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Байцуры, Березовка и Зозули были произведены атаки с помощью 5 беспилотников. Повреждены два домовладения, одна надворная постройка и автомобиль.В Валуйском городском округе по сёлам Бирюч, Вериговка и Новопетровка выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела, также нанесён удар с помощью 2 БпЛА. Пострадавших и повреждений нет.В Волоконовском районе по хутору Плотвянка были произведены атаки с помощью трёх беспилотников. Без последствий.В Грайворонском городском округе поселок Чапаевский, а также села Глотово, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 4 БпЛА и 31 боеприпаса в ходе 3 обстрелов. Повреждения получил один частный дом.Над Корочанским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.В Краснояружском районе по поселку Прилесье и селу Репяховка выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, также нанесен удар с помощью 3 БпЛА. Информации по последствиям на земле нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 4 снаряда и 12 БпЛА, один из которых сбит системой ПВО. За прошедшие сутки повреждены 10 частных домовладений, 6 автомобилей и линия электропередачи", - отмечалось в сводке.Позднее, в 11:22 Гладков сообщил о новых обставках."Грайворонский и Шебекинский городские округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В селе Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен пассажир. Попутным транспортом женщина с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области доставлена в Шебекинскую ЦРБ. Врачами оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство сгорело. Также в результате прилета боеприпаса на территории округа повреждена линия электроснабжения. Часть города Шебекино, а также сёла Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка временно остаются без света. В районе сёл Глотово и Гора-Подол зафиксированы прилёты артснарядов. Есть повреждения на линии электропередачи, в селах Глотово и Безымено временно отсутствует электроснабжение", - писал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О перспективах мира - в статье Сергея Зуева "Кто в Киеве подпишет капитуляцию? Украинские эксперты и политики о перспективах мира".

