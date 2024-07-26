https://ukraina.ru/20240726/1056475128.html

Кто в Киеве подпишет капитуляцию? Украинские эксперты и политики о перспективах мира

Кто в Киеве подпишет капитуляцию? Украинские эксперты и политики о перспективах мира - 26.07.2024 Украина.ру

Кто в Киеве подпишет капитуляцию? Украинские эксперты и политики о перспективах мира

В Киеве заговорили о возможности переговоров с Москвой. В частности, об этом сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Да и сам Зеленский в интервью ВВС допустил такую возможность. Впрочем, стоит напомнить, что ранее Киев ввел законодательный запрет на такие переговоры.

2024-07-26T05:23

2024-07-26T05:23

2024-07-26T05:31

эксклюзив

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украина

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дмитрий кулеба

игорь мосийчук

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В России в договороспособность киевского режима не особенно верят. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности переговоров с Россией связаны со страхом Владимира Зеленского и его команды перед неизвестностью, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. По его мнению, "у них есть серьезные опасения, что их будут принуждать" (к переговорам – Ред.).Михеев отметил, что на фоне того, что происходит с выборами в США, Зеленский и его окружение боятся, что они перестанут получать поддержку.А участник движения "Другая Украина" политолог Юрий Дудкин заявил агентству, что "все, о чем говорит Кулеба сейчас, - это треп, который не имеет никакого значения для того, чтобы выйти к переговорам или хотя бы предварительно начать их". По мнению эксперта, "если встанет вопрос о переговорах с Украиной, то их могут вести украинские военные и они же могут подписать документы о капитуляции и сдаче вооруженных формирований".Cлова Зеленского прокомментировала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметившая, что веры Зеленскому нет "никакой и ни у кого"."Ему не верит никто, все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все, что угодно. Человек, который может наврать. Человек, который может отказаться от всего, коль скоро он отказался от собственного народа", - сказала Захарова.О "китайской капитуляции" Украины заявил, комментируя слова главы украинского МИД, экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук*. В эфире интернет-канала Politeka он заявил, что слова Кулебы о возможности переговоров с Москвой – "это капитуляция Украины перед Китаем"."Это надо четко понимать. И все, что там происходит, это подтверждает", - заявил Мосийчук. Он напомнил, что еще недавно "тот же Кулеба и многие другие руководители нашей страны, "говорящие головы" Офиса президента чуть ли не матом крыли Китай – и пособник агрессора, и негодяй, и подонки, и ракеты, войну помогает (вести - Ред,). Весь набор, короче, Китай союзник России в войне против Украины", - заявил политик. По его мнению, это было глупо, Китай – главный торговый партнер Украины, нельзя с ним ссориться.Китай реагировал сдержанно, но задействовал экономические аргументы – "и Кулебе пришлось ехать капитулировать". Мосийчук добавил, что в ходе переговоров глава украинского МИД говорил все, что Китай хотел услышать, в том числе заявлял о готовности Киева к переговорам с Россией. Но Китаю говорят одно, а украинцам говорят совершенно другое, добавил политик.Между тем мир совершенно необходим Украине, поскольку на кону - само существование украинского государства, считает Мосийчук."Нам надо остановить войну и нам надо вернуть мир на нашу украинскую землю. Это задача номер один для всех, кто думает по государственному, для всех государственников", - заявил политик. Он подчеркнул, что в этом конфликте у Украины нет союзников, а есть партнеры, но этих партнеров совершенно не интересуют потери Украины, а они огромны – даже не считая потерь на фронте, миллионы людей выехали, экономика лежит… Он добавил, что вопрос в другом: в Китае говорят одно, а в релизах для украинцев и для мирового сообщества – пишут нечто другое. Значит, кому-то врут, констатировал Мосийчук.Что касается заявления Зеленского. Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем телеграм-канале сделал вывод, что Зеленский говорит о возможности переговоров для западной аудитории и говорит вынужденно."Владимир Путин сделал реалистичные предложения мира, Запад ищет возможности завершить конфликт, в США к власти стремительно движется непредсказуемый Трамп. На этом фоне Зеленский со своим упорством выглядит главным препятствием к миру. И так оно и есть. Но чтобы сгладить это впечатление и показать себя человеком, готовым к переговорам, и, главное, человеком, которого нужно оставить у власти, он и сказал то, что сказал", - считает Царёв.То, что Запад на данном этапе может искать возможность завершить украинский конфликт, не должно никого вводить в заблуждение относительно "миролюбия" западных политиков и их спонсоров. Политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру напомнил, что президент Сербии Александр Вучич раскрыл важный момент, а именно то, что "на Западе хотят разделить Россию, то есть повторяется традиционный вариант, когда Запад каждые сто лет готовит нашествие на нас"."Они действительно готовят против нас войну, сколько уже можно этому удивляться?", - отметил политолог. По его словам, деятельно подготовкой войны с Россией занялся германский генералитет."Они выполняют заветы своих предков. Поэтому нашему руководству надо это оценить и объявить, что Европа готовит вторжение, и готовиться к этому. Это должно стать аксиомой нашей политической и общественной жизни", - считает Суздальцев.Не стоит так уж рассчитывать на "перезагрузку" при Трампе, если он станет президентом, предостерегает телеграм-канал "Тайная канцелярия". По мнению авторов канала, "позиция Байдена вокруг украинского конфликта критикуется во многом не из-за антироссийскости, а из-за не достаточной эффективности"."Взглянув на объективную реальность, любой рациональный человек поймет, что никаких реальных предпосылок "крушению НАТО" и "сдаче Украины" нет. Наоборот, при Трампе география конфликтов может увеличиться за счет новых провокаций в Азии. Все инициативы Трампа, связанные с увеличением трат членов Альянса на собственную оборону, способствуют не ослаблению, а усилению НАТО. Не говоря уже о милитаризации Европы, направленной против России", - подчеркивают авторы канала.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Василия Стоякина "Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть".

https://ukraina.ru/20240725/1056452197.html

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