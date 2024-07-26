https://ukraina.ru/20240726/1056493898.html

Мечты сбываются или "великая победа" Украины

Мечты сбываются или "великая победа" Украины - 26.07.2024 Украина.ру

Мечты сбываются или "великая победа" Украины

Мы рассуждаем о том каким образом, на каких рубежах и в какие сроки будет завершена СВО, что делать с постукраиной и её крайне разнообразным населением, а нам в пору завидовать украинцам.

2024-07-26T11:44

2024-07-26T11:44

2024-07-26T11:44

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запад

ес

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дмитрий ковалевич

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Тысячи российских учёных, политиков, экспертов, миллионы простых граждан ищут "национальную идею", которые многие ещё и по старой памяти называют идеологией, а украинцы её не только давно нашли, но и реализовали.Украинцы мечтали, чтобы весь мир с замиранием сердца следил за событиями в их стране. Добились: в самой глухой африканской деревне капризным детям говорят, что если они не будут слушаться – будут жить как на Украине.Украинцы мечтали перекрыть транзит российского газа через свою территорию. Добились: большая часть транзита перекрыта. Правда, вместе с ним кончились и деньги, но украинцы всё равно были уверены, что деньги за газ получают исключительно олигархи, так что, с их токи зрения, ничего не потеряли.Украинцы, на которых независимость свалилась нежданно-негаданно желали увеличить цену "свободы", оплатив её кровью, ради чего мечтали о войне с Россией. Добились – воюют. Украины, да и самих украинцев, правда, становится всё меньше и меньше, но этот пункт в мечтах не оговаривался.Украинцы мечтали попасть в Европу. До половины уцелевшего населения Украины уже в Европе, а саму Украину обещают принять в ЕС и НАТО после СВО. Правда в Европе большинство украинцев нищенствует на социале, но, по сравнению с тем, что было дома, европейское нищенство представляется им раем: работать не надо, деньги дают и на пиво с сосиской хватает. Также непонятно, что именно будут после СВО принимать в ЕС и НАТО (Украина рискует исчезнуть), но по этому поводу украинцы не рефлексируют – главное обещали, а так-то им Украина в ЕС и НАТО не очень-то и нужна – главное, что сами они (кто хотел) уже "интегрировались".Украинцы мечтали ликвидировать "грязную" советскую промышленность и жить в экологически чистой стране. Ну, тут план вообще перевыполнен – ещё пару лет таких успехов и экология будет как в каменном веке. Уровень жизни и экономического развития такой же.Украинцы мечтали получать от Запада кредиты в неограниченных количествах и ничего не возвращать. Сделано. Запад уже и не надеется вернуть выданные Киеву деньги. Впрочем всё равно вышло так, что в материальном выигрыше Запад, а в проигрыше Украина и украинцы, но мечта-то сбылась.В целом надо признать, что родившаяся вскоре после развала СССР национальная украинская идея, выражавшаяся в лозунгах: "Украина – цэ Европа!", "Геть вид Москвы!" и "Халява вечна и мы её достойны!" - полностью реализована.Правда, как было сказано выше, ценой самой украинской государственности и ценой жизней многих украинцев. Причём платить ещё не кончили: тысячи, десятки, а возможно и сотни тысяч ещё погибнут прежде чем украинцы закроют свой счёт.Но они довольны.Вы можете не поверить и заявить, что не могут быть довольны люди, заплатившие и даже продолжающие платить столь страшную цену за глупые детские хотелки: "всё иметь, не работая и чтобы все вокруг завидовали, а кто не завидует, того убить". Но есть нюанс.Дело в том, что украинцы, жующие купленную на социальную помощь европейскую сосиску и запивающие её европейским пивом, и украинцы, удобряющие своими телами степи Новороссии – разные люди. Как это часто бывает бонусы, пусть и смешные, с точки зрения нормального человека (в виде бесплатной сосиски к пиву), получают одни, а оплачивают этот банкет своими жизнями другие.Так бывает всегда. Украинцев предупреждали и даже предлагали исторические примеры, неопровержимо свидетельствующие, что рано или поздно за всё приходится платить. Но они не верили. Не верили по простой причине. Евроукраинцы (те, которые в индивидуальном порядке интегрировались в Европу) ничего не могли потерять. Как уже было сказано, гибли за их сосиску другие. При этом выжившие проводили мысленную сегрегацию – не смог убежать в Европу, погиб в борьбе за "нэньку" - значит был недостаточным европейцем, оказался не достоин рая ("рабов в рай не пускают"). Ну так такого и не жалко. Жуёшь дармовую сосиску на венской помойке, значит ты – "человек будущего".Вполне себе "протестантская этика": Господь любит успешного и не важно, чем успешный измеряет свой успех. Даже если "успех" заключается в дармовой сосиске, оплаченной судьбой страны и жизнями сотен тысяч бывших сограждан, с точки зрения евроукраинца он оправдан, поскольку именно такого успеха он был "достоин", именно к нему стремился, именно такой видел жизнь в Европе.А то, что его шатания между ночлежкой, бесплатной кормёжкой и раздачей "гуманитарных" обносков оплачены чужими жизнями – проблема тех, кто "не вписался в цивилизацию".Именно поэтому не пробивает украинцев российская пропаганда, справедливо указывающая им, что современная Европа за ту же сосиску превратит их детей в трансгендеров, а их самих так и оставит навечно болтаться на европейской помойке. Они считают, что таков удел "не вписавшихся, недостойных", которых и жалеть нечего.С точки зрения евроукраинца не вписавшиеся – человеческий (генетический) мусор, очищение планеты от которого – благое дело. Сам же он "доказал, что достоин лучшего" уже тем, что смог перебраться в Европу. Это был первый, самый важный шаг, теперь-то плюшки начнут прямо с неба сыпаться – знай мешок подставляй. Каждый, стоящий в дерьме, не по макушку, а всего лишь по уши, с гордостью смотрит вокруг, чванясь своим "успехом".Русским никогда не понять этого чванства униженного перед ещё более униженным. С точки зрения евроукраинца, "москали" - слепая ветвь эволюции, поскольку они до сих пор продолжают сами работать и строить своё будущее своими руками, в то время, как каждый евроукраинец от рождения знает, что "цивилизация" вынесла свои производства в Азию потому, что работа – отстой, заблуждение эпохи динозавров. Настоящий современный цивилизованный человек является исключительно представителем "креативного класса"."Креативщик" публично испражняется, скачет на европейских площадях с требованием к европейцам "разбомбить Москву", чтобы он, ничем лично не рискуя, мог утвердиться в чувстве собственной важности. Главное же, "креативщик" бесконечно любуется собой. За это его и должны содержать по классу люкс.Последний всплеск украинской национальной мысли был непосредственно связан с СВО и решал задачу объяснения "обязанности" европейцев содержать за свой счёт миллионы евроукраинцев. Решение оказалось по-украински изящным, как гиппопотам. Европейцы должны платить потому, что:а) богатые, так как "могут напечатать денег, сколько хотят" (вот и пусть для украинцев тоже напечатают);б) "напечатать деньги" они должны для украинцев, а не для, например, африканских негров, потому, что украинцы "защищают их от России".Таким образом, украинский "генетический мусор", обильно унавоживающий степи Новороссии, повторно пригодился евроукраинским "креативщикам", в очередной раз своими жизнями оправдывая их "право на халяву".Потому-то реализовавшие "великую украинскую мечту" и перебравшиеся в ЕС евроукраинцы выступают резко против любого мира, в то время, как оставшиеся на Украине и пока живые, всё больше склонны к миру на любых условиях. Первым, чтобы чувствовать себя "победителями" ("богами, спустившимися с небес") нужна постоянная война с Россией, оправдывающая их европейское нищенство. Вторым нужен мир, чтобы элементарно выжить. Но многие вторые, всё ещё мечтают стать первыми, оставив погибать за себя других "вторых".В этом феномен украинского ТЦК (военомата), в рамках которого вчерашние насильно мобилизованные насильно мобилизовывают следующих. Попавшие в ТЦК, а не в окопы, сделали свой первый шаг к успеху, к реализации украинской мечты, жить бездельником за счёт смерти других.Как правило мечты сбываются, но не совсем так, как мечталось – многое зависит от лично приложенных усилий. Но евроукраинцы не требовательны, им главное, чтобы хоть кому-то было хуже – вот и повод для гордости.Зато как они когда-то пели!О том, что думают сами украинцы о своей жизни - в статье Дмитрия Ковалевича "Страна голодных крепостных. О чем говорит новый опрос "Рейтинга"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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украина, европа, запад, ес, нато, дмитрий ковалевич