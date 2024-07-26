Осталось пройти 5 километров: военный эксперт рассказал, когда ВС РФ разрежут "Хортицу" и прорвут фронт
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Судя по тому, как складывается ситуация на Купянском направлении, противник постепенно отводит свои подразделения из состава этих бригад на правый берег Оскола. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
Пока нельзя утверждать, что Купянский фронт ВСУ рухнул, но он трещит, потому что ВС РФ приблизились к реке Оскол. Это не широкомасштабное наступление, но там действительно "пошла движуха", сообщил эксперт.
И если войска ударят со стороны Волчанска, ВСУ окажутся в котле и получат полуокружение Харькова. Так что сейчас на любом участке (Купянск, Волчанск, Липцы) фронт может рухнуть в любой момент, отметил обозреватель.
"Со стороны ВСУ на Купянском участке воюют восемь бригад, включая хваленую президентскую. Судя по тому, как складывается ситуация, противник постепенно отводит свои подразделения из состава этих бригад на правый берег Оскола. То есть мы неплохо поддавили", - подчеркнул Алёхин.
Войскам осталось пройти 5–6 километров до села Колесниковка, где есть разветвление дорог. И если взять этот населенный пункт, то тогда получится разбить на две части группировку "Хортица" на левом берегу Оскола, указал он.
Если расчленить "Хортицу", то дальше с ней можно расправляться по образцу операции в Авдеевке. А тогда уже можно будет говорить о прорыве всего фронта на Купянском участке, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью на сайте Украина.ру
Вчера, 17:25Алексей Журавлев: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу ПриднестровьюПервый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уверен, что ВСУ получат F-16, поэтому России необходимо готовить системы ПВО и пилотов для нещадного боя с ними