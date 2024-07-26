https://ukraina.ru/20240726/1056488927.html

Осталось пройти 5 километров: военный эксперт рассказал, когда ВС РФ разрежут "Хортицу" и прорвут фронт

Осталось пройти 5 километров: военный эксперт рассказал, когда ВС РФ разрежут "Хортицу" и прорвут фронт - 26.07.2024 Украина.ру

Осталось пройти 5 километров: военный эксперт рассказал, когда ВС РФ разрежут "Хортицу" и прорвут фронт

Судя по тому, как складывается ситуация на Купянском направлении, противник постепенно отводит свои подразделения из состава этих бригад на правый берег Оскола. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин

2024-07-26T06:30

2024-07-26T06:30

2024-07-26T06:30

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волчанск

харьков

геннадий алехин

наступление

авдеевка

всу

купянское направление

купянск

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Пока нельзя утверждать, что Купянский фронт ВСУ рухнул, но он трещит, потому что ВС РФ приблизились к реке Оскол. Это не широкомасштабное наступление, но там действительно "пошла движуха", сообщил эксперт.И если войска ударят со стороны Волчанска, ВСУ окажутся в котле и получат полуокружение Харькова. Так что сейчас на любом участке (Купянск, Волчанск, Липцы) фронт может рухнуть в любой момент, отметил обозреватель.Войскам осталось пройти 5–6 километров до села Колесниковка, где есть разветвление дорог. И если взять этот населенный пункт, то тогда получится разбить на две части группировку "Хортица" на левом берегу Оскола, указал он.Если расчленить "Хортицу", то дальше с ней можно расправляться по образцу операции в Авдеевке. А тогда уже можно будет говорить о прорыве всего фронта на Купянском участке, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240725/1056479955.html

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волчанск

харьков

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