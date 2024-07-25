Неизвестные расстреляли машину с пассажирами в Курской области, есть раненые – СМИ - 25.07.2024 Украина.ру
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Неизвестные расстреляли машину с пассажирами в Курской области, есть раненые – СМИ
Неизвестные расстреляли машину с пассажирами в Курской области, есть раненые – СМИ - 25.07.2024 Украина.ру
Неизвестные расстреляли машину с пассажирами в Курской области, есть раненые – СМИ
В Курской области неизвестные в военной форме открыли огонь по гражданскому автомобилю Lada Priora внутри которого находились люди. Один человек получил ранение, сообщает телеграм-канал Baza
2024-07-25T10:47
2024-07-25T10:52
новости
курская область
нападение
дрг
сво
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По словам потерпевших – водителя и пассажира – злоумышленники совершили вооруженное нападение в районе села Мартыновка. Раненого госпитализировали. По данным телеграм-канала Readovka, помимо гражданских пострадали и сотрудники ДПС. "Легковая машина с литерой Z и с гражданскими в салоне подверглась вооруженному нападению со стороны неизвестных, одетых в военную форму. Один из пассажиров получил ранение (...) Неизвестные также напали на сотрудников дорожно-патрульной службы. Количество пострадавших среди правоохранителей не уточняется", – сказано в опубликованном сообщении. Отмечается, что злоумышленники скрылись с места преступления. Их автомобиль разыскивают, к делу подключились военные следователи, добавили СМИ.ДополненоСотрудники Службы безопасности России поймали четверых военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, передвигавшихся на "Ладе" с символом Z в районе урочища Кочегуры, передает телеграм-канал Bazа.Читайте также почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых в интервью военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, нападение, дрг, сво
Новости, Курская область, нападение, ДРГ, СВО

Неизвестные расстреляли машину с пассажирами в Курской области, есть раненые – СМИ

10:47 25.07.2024 (обновлено: 10:52 25.07.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Курской области неизвестные в военной форме открыли огонь по гражданскому автомобилю Lada Priora внутри которого находились люди. Один человек получил ранение, сообщает телеграм-канал Baza
По словам потерпевших – водителя и пассажира – злоумышленники совершили вооруженное нападение в районе села Мартыновка. Раненого госпитализировали.
По данным телеграм-канала Readovka, помимо гражданских пострадали и сотрудники ДПС.
"Легковая машина с литерой Z и с гражданскими в салоне подверглась вооруженному нападению со стороны неизвестных, одетых в военную форму. Один из пассажиров получил ранение (...) Неизвестные также напали на сотрудников дорожно-патрульной службы. Количество пострадавших среди правоохранителей не уточняется", – сказано в опубликованном сообщении.
Отмечается, что злоумышленники скрылись с места преступления. Их автомобиль разыскивают, к делу подключились военные следователи, добавили СМИ.
Дополнено
Сотрудники Службы безопасности России поймали четверых военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, передвигавшихся на "Ладе" с символом Z в районе урочища Кочегуры, передает телеграм-канал Bazа.
Читайте также почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых в интервью военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
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