Неизвестные расстреляли машину с пассажирами в Курской области, есть раненые – СМИ

Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова

Если ВС РФ пойдут в Черниговской области, то вражеские ДРГ будут пытаться уничтожить российские колонны. Для наступления у российской армии есть степная зона. Надо просто как следует проработать эту операцию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко