Неизвестные расстреляли машину с пассажирами в Курской области, есть раненые – СМИ
10:47 25.07.2024 (обновлено: 10:52 25.07.2024)
В Курской области неизвестные в военной форме открыли огонь по гражданскому автомобилю Lada Priora внутри которого находились люди. Один человек получил ранение, сообщает телеграм-канал Baza
По словам потерпевших – водителя и пассажира – злоумышленники совершили вооруженное нападение в районе села Мартыновка. Раненого госпитализировали.
По данным телеграм-канала Readovka, помимо гражданских пострадали и сотрудники ДПС.
"Легковая машина с литерой Z и с гражданскими в салоне подверглась вооруженному нападению со стороны неизвестных, одетых в военную форму. Один из пассажиров получил ранение (...) Неизвестные также напали на сотрудников дорожно-патрульной службы. Количество пострадавших среди правоохранителей не уточняется", – сказано в опубликованном сообщении.
Отмечается, что злоумышленники скрылись с места преступления. Их автомобиль разыскивают, к делу подключились военные следователи, добавили СМИ.
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Сотрудники Службы безопасности России поймали четверых военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, передвигавшихся на "Ладе" с символом Z в районе урочища Кочегуры, передает телеграм-канал Bazа.
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