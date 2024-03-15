"Их просто прикапывали": полковник Алехин сообщил, почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых
В составе украинских диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также много афроамериканцев, особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах противника слышна сплошная английская речь. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра, рассказал военный.
Он отметил, что в составе украинских диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также много афроамериканцев, особенно на Шебекинском направлении. Российские разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков", добавил эксперт.
"И еще одна деталь. Когда еще был снег, эти группы [украинских военных], попадая под огонь нашей артиллерии, не забирали с собой тяжелораненых и убитых. Они их просто прикапывали. А когда снег сошел, появились эти бугорки", - подчеркнул Алехин.
Эту информацию подтверждают украинские пленные, которые сдались в российский плен на Купянском направлении и Белгородском приграничье. При этом некоторые бойцы украинской территориальной обороны пытаются сбежать в Россию, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:18Михаил Поликарпов: Даже если Россия не закопает ВСУ в поле, к зиме она точно контузит их и заставит вытьНа Украине больше не осталось добровольцев. Этот импульс заглох. Теперь Киев может пополнять войска только принудительно отловленными. А в России даже после мобилизации никаких проблем с личным составом не возникает. У нас в месяц большое число людей, которые идут служить добровольно.