"Их просто прикапывали": полковник Алехин сообщил, почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых - 14.03.2024 Украина.ру
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"Их просто прикапывали": полковник Алехин сообщил, почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых
"Их просто прикапывали": полковник Алехин сообщил, почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых - 14.03.2024 Украина.ру
"Их просто прикапывали": полковник Алехин сообщил, почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых
В составе украинских диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также много афроамериканцев, особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах противника слышна сплошная английская речь. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-15T05:10
2024-03-14T14:38
новости
польша
грузия
белгород
геннадий алехин
дрг
иностранные наемники
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Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра, рассказал военный.Он отметил, что в составе украинских диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также много афроамериканцев, особенно на Шебекинском направлении. Российские разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков", добавил эксперт.Эту информацию подтверждают украинские пленные, которые сдались в российский плен на Купянском направлении и Белгородском приграничье. При этом некоторые бойцы украинской территориальной обороны пытаются сбежать в Россию, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
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новости, польша, грузия, белгород, геннадий алехин, дрг, иностранные наемники
Новости, Польша, Грузия, Белгород, Геннадий Алехин, ДРГ, иностранные наемники

"Их просто прикапывали": полковник Алехин сообщил, почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых

05:10 15.03.2024
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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В составе украинских диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также много афроамериканцев, особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах противника слышна сплошная английская речь. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра, рассказал военный.
Он отметил, что в составе украинских диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также много афроамериканцев, особенно на Шебекинском направлении. Российские разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков", добавил эксперт.

"И еще одна деталь. Когда еще был снег, эти группы [украинских военных], попадая под огонь нашей артиллерии, не забирали с собой тяжелораненых и убитых. Они их просто прикапывали. А когда снег сошел, появились эти бугорки", - подчеркнул Алехин.

Эту информацию подтверждают украинские пленные, которые сдались в российский плен на Купянском направлении и Белгородском приграничье. При этом некоторые бойцы украинской территориальной обороны пытаются сбежать в Россию, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Вчера, 04:18
Михаил Поликарпов: Даже если Россия не закопает ВСУ в поле, к зиме она точно контузит их и заставит вытьНа Украине больше не осталось добровольцев. Этот импульс заглох. Теперь Киев может пополнять войска только принудительно отловленными. А в России даже после мобилизации никаких проблем с личным составом не возникает. У нас в месяц большое число людей, которые идут служить добровольно.
 
НовостиПольшаГрузияБелгородГеннадий АлехинДРГиностранные наемники
 
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