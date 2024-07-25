"ВСУ будут раздергиваться": историк рассказал, зачем Украина перебросила под Харьков отборные бригады
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУБлиндаж ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Когда ВС РФ начали наступление на Волчанск, противник вынужден был снимать свои отборные бригады с Донецкого, Артемовского, Запорожского и Херсонского участков, чтобы перебросить их под Харьков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Сейчас в зоне СВО российские войска продвигаются понемногу, но на всех направлениях. При этом ВС РФ нанесут несколько главных ударов, потому что линия соприкосновения огромна, рассказал эксперт.
Ее можно сравнить фронтом Великой Отечественной войны, который включал в себя Украину, Белоруссию и даже часть Прибалтики. С января 1944 года советские войска нанесли "Десять Сталинских ударов". Поэтому фронт ВСУ тоже будет раздергиваться, отметил он.
"Когда мы начали наступление на Волчанск, противник вынужден был снимать свои отборные бригады с Донецкого, Артемовского, Запорожского и Херсонского участков, чтобы перебросить их под Харьков", - подчеркнул Мягков.
Это сравнимо с тем, как немцы летом 1944 года перебросили войска из "Северной Украины" в Белоруссию. Гитлеровцы к тому моменту не могли затыкать постоянно возникавшие бреши в их обороне. И в СВО мы делаем то же самое, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.ру
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