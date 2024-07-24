https://ukraina.ru/20240724/1056435793.html

Михаил Мягков о том, как "черная чума" и опыт Великой отечественной помогают России в спецоперации

Михаил Мягков о том, как "черная чума" и опыт Великой отечественной помогают России в спецоперации - 24.07.2024 Украина.ру

Михаил Мягков о том, как "черная чума" и опыт Великой отечественной помогают России в спецоперации

Когда в Великую Отечественную войну в прорыв входили крупные механизированные соединения, их ничто не могло остановить. Понятно, что война изменилась. Но общий принцип "Впереди броня" никуда не исчез. Для крупного прорыва наших танковых соединений в СВО нужно создать условия, которые мы создаем в тактической и оперативной зоне противника

2024-07-24T05:37

2024-07-24T05:37

2024-07-24T05:37

интервью

россия

вооруженные силы украины

сво

великая отечественная война

львов

украина

белоруссия

польша

дивизия сс "галичина"

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Главная наша задача – полная ликвидация на месте прорыва возможностей беспилотной авиации Украины. Нам нужно больше средств РЭБ и больше собственных дронов в разных модификациях. И когда наши войска перестанут чувствовать постоянную угрозу с неба, мы пойдем в прорыв, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МягковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руЛетом 1944 года во время Великой Отечественной войны Красная Армия проводила Львовско-Сандомирскую наступательную операцию, которая привела к освобождению западной Украины и вступлению на территорию Польши. Это сражение развернулось одновременно с операцией "Багратион", когда советские войска на Украине вынуждены были перемалывать мощные танковые соединения гитлеровцев, чтобы не дать им возможность купировать наш прорыв в Белоруссии.- Михаил Юрьевич, насколько опыт тех сражений применим для СВО в плане растаскивания резервов ВСУ по разным направлениям?- Когда началась операция "Багратион", две трети немецких танковых сил на советско-германском фронте были на Украине (группа армий "Северная Украина"). Гитлеровцы стали спешно перебрасывать свои танковые соединения в Белоруссию, а в этот момент как раз и ударил 1-й Украинский фронт под командованием Конева, который быстро прорвал оборону нацистов."Российское военно-историческое общество" совсем недавно опубликовало документы из Центрального архива Минобороны, в которых рассказывается об освобождении Львова и прорыве этой глубокоэшелонированной обороны. Что в этой истории самое поразительное? Когда мы начали эти две наступательные операции, немецкие танковые соединения находились на железнодорожных путях, где их громили наши партизаны, из-за чего у врага встала логистика.Еще раз. Немцы не успели перевести свои войска в Белоруссию, но уже после начала Львовско-Сандомирской операции опять вынуждены бросать их на Украину, поскольку наши войска под Бродами окружили несколько соединений германских войск.Кстати, там на 95% была уничтожена или взята в плен дивизия СС "Галичина", которая запятнала себя зверствами в отношении польского, еврейского и русского населения на западной Украине. В частности, украинский нацист Гунько, которого недавно чествовали в парламенте Канады, как раз служил в этой дивизии. Он лично участвовал в резне в Гуте Пеняцкой, когда было убито более 250 мирных жителей, включая детей и стариков.Наше командование в 1944 году проявило максимум мастерства в части дезинформации противника по поводу нашего главного удара ("Багратион"), связывания вражеских резервов и действиями партизан. Мы дезорганизовали немецкий тыл и смогли быстро продвинуться.1-й Белорусский фронт вышел к окрестностям Варшавы, где 1 августа вспыхнуло Варшавское восстание. А, освободив Львов, мы вышли в южные районы Польши, захватив на Висле Сандомирский плацдарм.Это и есть яркий пример растаскивания резервов противника по разным направлениям.- Сейчас в зоне СВО российские войска продвигаются понемногу, но на всех направлениях. Будем ли мы наносить хотя бы два главных удара?- Конечно. Я думаю, их будет даже не два, а больше, потому что линия соприкосновения огромна. Ее как раз можно сравнить фронтом Великой Отечественной войны, который включал в себя Украину, Белоруссию и даже часть Прибалтики. А сколько операций мы провели с января 1944 года? Мы нанесли "Десять Сталинских ударов". Поэтому фронт ВСУ тоже будет раздергиваться.Когда мы начали наступление на Волчанск, противник вынужден был снимать свои отборные бригады с Донецкого, Артемовского, Запорожского и Херсонского участков, чтобы перебросить их под Харьков. Это сравнимо с тем, как немцы летом 1944 года перебросили войска из "Северной Украины" в Белоруссию. Гитлеровцы к тому моменту не могли затыкать постоянно возникавшие бреши в их обороне. И в СВО мы делаем то же самое.Да, наше продвижение не такое быстрое. Но оно гарантировано сопровождается уничтожением личного состава и техники противника. Рано или поздно эти бреши в украинской обороне преобразуются в тактический прорыв, а потом – в оперативный. Приведу несколько цифр.Зеленский обещает мобилизовать 700-800 тысяч человек в этом году. Это бред. Но даже если Украина соберет столько людей, ей это никак не поможет, потому что на всех участках фронта противник теряет минимум 1,5 тысячи человек в день. Более того, ВСУ постоянно несут потери от наших ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Каждый удар такой по оборонительному пункту или месту скопления личного состава уносит десятки жизней.Если такое соотношение потерь сохранится до конца года, все эти резервы Киева будут исчерпаны.- Во Вторую мировую прежде всего старались уничтожить крупные танковые соединения врага. Что нам сейчас надо уничтожать в первую очередь?- Когда в Великую Отечественную войну в прорыв входили крупные механизированные соединения, их ничто не могло остановить. Понятно, что война изменилась. Но общий принцип "Впереди броня" никуда не исчез. А для крупного прорыва наших танковых соединений нужно создать условия, которые мы создаем в тактической и оперативной зоне противника.Главная наша задача – полная ликвидация на месте прорыва возможностей беспилотной авиации Украины. Нам нужно больше средств РЭБ и больше собственных дронов в разных модификациях. И когда наши войска перестанут чувствовать постоянную угрозу с неба, мы пойдем в прорыв.Есть еще один момент. Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе мы будем применять пятитонные бомбы. На Хиросиму была сброшена "бомба-малыш", которая весила 15 килотонн. То есть взрыв от трех наших ФАБ-5000 будет сопоставим со взрывов тактического ядерного боезаряда. Сами понимаете, какой урон это может нанести личному составу и технике противника.Это тоже может стать одним из факторов при прорыве украинской обороны и нанесению врагу ударов по тылам.- Насчет наших БПЛА. Недавно было опубликовано видео, как беспилотники ZALA разгромили колонну ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Сколько нам нужно таких систем, чтобы работа наших дронов сравнилась с работой штурмовиков Ил-2, которые в той же Белоруссии громили немецкие колонны?- Конкретно в том эпизоде работали ZALA 421 и "Ланцеты", которые уже очень хорошо себя зарекомендовали.Боевая нагрузка "Ланцета" составляет 6-8 килограммов и даже больше. Помимо визуальных средств обнаружения противника, он оснащен лазерными системами наведения и средства РЭБ, что повышает его неуязвимость. Он пробивает любую броню вражеской техники. Вообще "Ланцеты" можно сравнить с тем, как в 1943 году на Курской дуге мы активно стали применять противотанковые авиабомбы (ПТАБы) со штурмовиков Ил-2 (один самолет мог нести более 40 таких бомб). Они весили немного, но были снабжены кумулятивным зарядов и прожигали броню немецкого танка от 60 до 100 миллиметров. Если на "Тигр" или "Пантеру" падала такая бомба, он гарантировано подбивался.Теперь насчет Ил-2. Это потрясающая машина. Немцы называли ее "бетонный штурмовик" или "черная чума". Наши называли ее "железным танком". Она была легкой, но бронированной (хорошо защищала летчика). А самое главное – это ее боевая нагрузка: четыре реактивных снаряда, до 400 килограммов бомб и артиллерийское вооружение. В начале войны на нее ставили 20-мм пушку, потом до 23-мм. Иногда даже пытались поставить 37-мм пушку, которая сверху уничтожала любую гитлеровскую бронетехнику.Сегодня наша авиация господствует в воздухе. Она применяет и самонаводящиеся ракеты, и бомбы, и артиллерийское вооружение. Это по-прежнему важно для поражения врага на линии фронта и в тылу.Добавлю насчет Ил-2. Дело не только в качестве самолета. В начале войны там не было стрелка, да и к высоким потерям были вопросы. Но всё дело было в тактике нашей авиации. Раньше наши штурмовики становились в круг, когда работал один, а потом другой. Потом мы стали их применять массово: работали парами, но в группе было шесть-восемь самолетов.Так вот когда мы с 1944 года начали массированно применять штурмовики, они наваливались на оборону немцев и уничтожали большинство огневых точек на передовой, а потом работали в тылу.Сегодня нам тоже надо добиваться, чтобы наши беспилотники массово наваливались на ВСУ, когда они бы просто не могли поднять голову. Для этого нам надо в пять раз нарастить число дронов-камикадзе, "Ланцетов" и больших БПЛА от концерна "Калашников", которые могут нести боевую нагрузку от 150 килограммов. Если они будут уничтожать командные пункты и систему связи врага, его оборона будет дезорганизована.- Вы сказали про ФАБ-5000. Вы уверены, что они нам сейчас очень нужны, учитывая все технические нюансы: большой вес, высокое круговое отклонение, сложности с созданием для них модуля планирования и нехватку самолетов-носителей?- Понятно, что пять-десять ФАБ-1500 – это уже много. ВСУ и так этим шокированы. Но тут в дело вступает моральный фактор. Если вражескому бойцу на голову упадет ФАБ-5000, а это покажут в телеграм-каналах, это будет серьезный удар по гражданам Украины, которые еще сомневаются в победе армии России.Когда англичане бомбили Германию во Вторую мировую войну, они использовали пятитонные бомбы в очень небольшом количестве. Но по тем временам эти боеприпасы казались невообразимыми монстрами, которые серьезно били по психике немецкого населения в тылу. Даже германские генералы тогда говорили: "Если союзники применяют такое оружие, куда нам деваться?".Понятно, что без продвижения на земле одними ФАБ-5000 украинские войска мы не разгромим. Но попробовать можно было бы.- Хотелось бы также услышать ваше мнение по поводу того, как мы будем защищать наши бомбардировщики в случае предоставления Украине F-16. Понятно, что мы их собьем. Но надо же сделать так, чтобы наши самолеты сбрасывали ФАБы с прежней интенсивностью, а не прятались на аэродромах.- Дания, Нидерландов и другие европейские страны обещают Украине передать до конца года 43-45 самолетов F-16.Этот истребитель был сконструирован еще в 1970х годах. За все время его существования в результате боевых действий и авиакатастроф Запад потерял около 600 таких самолетов при 4500 выпущенных. Это сопоставимо с потерями американской авиации, которая бомбила города Германии во Вторую мировую войну (они еще лишились около 200 летчиков). Запад может считать F-16 надежным самолетом, но это не совсем правда.Конечно, F-16 нельзя недооценивать. Это хороший самолет, даже в старой модификации. Он развивает скорость в 2 маха. У него радиус полета около 1500 километров. Если его поставят на Украину, он может долететь до Москвы и вернуться обратно. Но противник не будет использовать его для дальних полетов, потому что его гарантированно собьют. Он должен будет подниматься над небом Украины и выпускать ракеты StormShadow для ударов по Крымскому мосту и Белгороду.То есть это не самолет, который должен изменить соотношение сил в воздухе. Это вундерваффе, на которое рассчитывал тот же Гитлер. Противник считает, что F-16 поменяет общественное сознание украинского населения и общественного мнения на Западе, которого пока не особенно удается подготовить к долгой войне: "Смотрите, мы бомбим Воронеж и Курск. Мы еще сильны".Эту угрозу нельзя недооценивать. Но и переоценивать ее не надо.У нас есть Су-35, которые активно участвуют в боевых действиях. У них больше скорость, маневренность, дальность стрельбы и грузоподъемность (F-16 может нести нагрузку в 7-9 тонн, а Су-35 – в два раза больше). Мы можем уничтожить F-16 в тот момент, когда он будет запускаться с аэродрома или даже с дорог. Наши системы ПВО С-300 и С-400 тоже могут гарантировано сбивать эти самолеты.Откуда они будут запускаться? Вряд ли близко к линии фронта. Скорее всего, где-то за Днепром. Но мы бомбим их аэродромы, и у Украины все меньше времени на полноценное применение F-16. Рано или поздно у них возникнет желание, чтобы они взлетали с территории Польши или Румынии и оттуда запускали ракеты по нашим городам. А это уже – казус белли. Если враг использует аэродромы другой страны для таких диверсионно-террористических актов, мы обязаны бомбить эти аэродромы.Напомню, что в конце июня 1941 года немецкие самолеты взлетали с территории Финляндии для ударов по Ленинграду и минирования Финского залива. Нам приходилось отвечать. Если бы мы не отвечали, это было бы абсурдом.И все это заставляет нас серьезно задуматься: не хочет ли США втянуть Россию и Европу в большую войну? Конечно, такие планы у нас есть. Но они знают, что у Москвы есть решимость ударить по аэродромам третьих стран, если Украина использует их для конкретной боевой работы. А НАТО прямого участия в боевых действиях с Россией все же опасается.- Есть мнение, что победа в СВО во многом будет зависеть от того, насколько быстро и качественно мы сможем усилить группировку "Север", чтобы она разорвала фронт ВСУ в районе Сум. За какой срок во время Великой Отечественной войны мы готовили крупные соединения? За сколько можем подготовить сейчас?- У группировки "Север" есть как определенные оперативные преимущества, так и недостатки. Она воюет на пересеченной местности. Да, там можно прятать технику, но и ВСУ могут оборудовать там укрепленные пункты. На Харьковском направлении нам в любом случае придется прорывать эшелонированную оборону с минимальными потерями. А для этого нужно время. И вот тут нам может пригодиться опыт Великой Отечественной войны.Летом 1945 года начальник управления подготовки сухопутных войск Богданов сделал доклад о прорыве эшелонированной обороны противника с уничтожением его укрепрайонов на ряде в Курляндии и Восточной Пруссии. Для этого особое внимание уделялось обучению и взаимодействию штурмовых групп (там было отделение минометчиков, пару штурмовых орудий, огнеметчики, отряды прикрытия). Налаживалось взаимодействие со стрелковыми цепями, которые должны наступать и блокировать конкретные доты и дзоты, чтобы враг не мог подослать подкрепление в этот район.Каждого бойца готовили две-три недели, прежде чем приступать к непосредственному штурму. Мы в тылу обустраивали примерно такие же позиции и тренировались по пять часов в день их брать.Я бы еще хотел ответить на вопрос, как советские солдаты штурмовали бетонированные позиции в подвалах домов, которые сегодня пытаются оборудовать ВСУ. Мы тоже использовали противотанковые мины, но тогда это было всего 4 килограмма взрывчатки. Поэтому для подрыва дота с полутораметровым слоем бетона нужно было 25 килограммов взрывчатки.Наши ветераны вспоминали бои в южной Польше в феврале 1945 года. На участке 1-го Украинского фронта у противника было несколько укрепрайонов, где немцы засели в разрушенных домах и подвалах. Они установили дополнительную колючую проволоку и минные заграждения. На тот момент в нашем батальоне активных штыков оставалось на одну роту, а гитлеровцев было в два-три раза больше.Тем не менее, за счет грамотной подготовки, своевременного исполнения приказов и чувства локтя, буквально за день мы эти укрепрайоны взяли. Мы уничтожили 80 нацистов и 25 взяли в плен. Наши потери были в два человека убитыми и шестеро раненых. Вот так мы воевали в 1945 году.Наши бойцы в СВО действуют точно так же. Посмотрите, как они героически и эффективно штурмуют украинские опорники. Я понимаю, что 80 лет не было беспилотников и сегодняшних тактических приемов. Но от опыта Великой Отечественной войны нам никуда не уйти.О других аспектах СВО - в интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье

https://ukraina.ru/20240509/1054951538.html

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