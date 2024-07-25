"Не готова к самоубийству": Бавырин рассказал, почему Молдавия так и не нашла аэродромы для F-16 - 25.07.2024 Украина.ру
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"Не готова к самоубийству": Бавырин рассказал, почему Молдавия так и не нашла аэродромы для F-16
"Не готова к самоубийству": Бавырин рассказал, почему Молдавия так и не нашла аэродромы для F-16 - 25.07.2024 Украина.ру
"Не готова к самоубийству": Бавырин рассказал, почему Молдавия так и не нашла аэродромы для F-16
Какое-то время в качестве территории с аэродромами подскока для F-16 рассматривали Молдавию, но там не оказалось необходимой инфраструктуры. Размещать эти самолеты на Украине долго не получится, рано или поздно их вычислят. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-07-25T04:00
2024-07-25T04:00
новости
молдавия
украина
россия
f-16
нато
самолет
санду майя
аэродромы
сво
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Ранее Москва неоднократно предупреждала, что готова сбивать переданные Украине самолеты F-16, если они будут взлетать для боевой работы с натовских аэродромов.Вообще F-16 - это сложная история. Размещать их на Украине долго не получится, потому что рано или поздно их вычислят. А размещать их в странах НАТО — это два шага к ядерной войне, рассказал политолог.Какое-то время в качестве территории с аэродромами подскока рассматривали Молдавию, но там не оказалось необходимой инфраструктуры. Хотя казалось, что Майю Санду готовят именно для этого, указал эксперт.Неизвестно, что будет с F-16 в ситуации "На Украине — страшно, в НАТО — опасно, а в Молдавии — негде". Но есть определенное количество красных линий, которые соблюдают и Россия, и США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях НАТО может стать менее агрессивным блоком - в интервью Александра Перенджиева: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, молдавия, украина, россия, f-16, нато, самолет, санду майя, аэродромы, сво
Новости, Молдавия, Украина, Россия, F-16, НАТО, самолет, Санду Майя, аэродромы, СВО

"Не готова к самоубийству": Бавырин рассказал, почему Молдавия так и не нашла аэродромы для F-16

04:00 25.07.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Какое-то время в качестве территории с аэродромами подскока для F-16 рассматривали Молдавию, но там не оказалось необходимой инфраструктуры. Размещать эти самолеты на Украине долго не получится, рано или поздно их вычислят. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
Ранее Москва неоднократно предупреждала, что готова сбивать переданные Украине самолеты F-16, если они будут взлетать для боевой работы с натовских аэродромов.
Вообще F-16 - это сложная история. Размещать их на Украине долго не получится, потому что рано или поздно их вычислят. А размещать их в странах НАТО — это два шага к ядерной войне, рассказал политолог.
Какое-то время в качестве территории с аэродромами подскока рассматривали Молдавию, но там не оказалось необходимой инфраструктуры. Хотя казалось, что Майю Санду готовят именно для этого, указал эксперт.
"То ли Запад смирился, что в Молдавии инфраструктуры нет [для размещения F-16]. То ли Санду сказала, что готова только делать гадости России, а не кончать жизнь самоубийством. Не знаю, почему так, но факт остается фактом", - отметил Бавырин.
Неизвестно, что будет с F-16 в ситуации "На Украине — страшно, в НАТО — опасно, а в Молдавии — негде". Но есть определенное количество красных линий, которые соблюдают и Россия, и США, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.ру
О том, при каких условиях НАТО может стать менее агрессивным блоком - в интервью Александра Перенджиева: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу на сайте Украина.ру
Андрей Суздальцев интервью
23 июля, 19:30
Андрей Суздальцев: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежнойЕсли НАТО боится влезть в ядерную войну, то Китай и Индия заинтересованы в сохранении коммерческих отношений с Европой. Поэтому китайское предложение о мире начинается именно с прекращения огня. Больше их ничего не волнует.
 
НовостиМолдавияУкраинаРоссияF-16НАТОсамолетСанду МайяаэродромыСВО
 
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