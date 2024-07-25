"Не готова к самоубийству": Бавырин рассказал, почему Молдавия так и не нашла аэродромы для F-16
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Какое-то время в качестве территории с аэродромами подскока для F-16 рассматривали Молдавию, но там не оказалось необходимой инфраструктуры. Размещать эти самолеты на Украине долго не получится, рано или поздно их вычислят. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
Ранее Москва неоднократно предупреждала, что готова сбивать переданные Украине самолеты F-16, если они будут взлетать для боевой работы с натовских аэродромов.
Вообще F-16 - это сложная история. Размещать их на Украине долго не получится, потому что рано или поздно их вычислят. А размещать их в странах НАТО — это два шага к ядерной войне, рассказал политолог.
Какое-то время в качестве территории с аэродромами подскока рассматривали Молдавию, но там не оказалось необходимой инфраструктуры. Хотя казалось, что Майю Санду готовят именно для этого, указал эксперт.
"То ли Запад смирился, что в Молдавии инфраструктуры нет [для размещения F-16]. То ли Санду сказала, что готова только делать гадости России, а не кончать жизнь самоубийством. Не знаю, почему так, но факт остается фактом", - отметил Бавырин.
Неизвестно, что будет с F-16 в ситуации "На Украине — страшно, в НАТО — опасно, а в Молдавии — негде". Но есть определенное количество красных линий, которые соблюдают и Россия, и США, заключил собеседник издания.
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