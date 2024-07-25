https://ukraina.ru/20240725/1056449916.html

"Не готова к самоубийству": Бавырин рассказал, почему Молдавия так и не нашла аэродромы для F-16

"Не готова к самоубийству": Бавырин рассказал, почему Молдавия так и не нашла аэродромы для F-16 - 25.07.2024 Украина.ру

"Не готова к самоубийству": Бавырин рассказал, почему Молдавия так и не нашла аэродромы для F-16

Какое-то время в качестве территории с аэродромами подскока для F-16 рассматривали Молдавию, но там не оказалось необходимой инфраструктуры. Размещать эти самолеты на Украине долго не получится, рано или поздно их вычислят. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-07-25T04:00

2024-07-25T04:00

2024-07-25T04:00

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молдавия

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f-16

нато

самолет

санду майя

аэродромы

сво

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Ранее Москва неоднократно предупреждала, что готова сбивать переданные Украине самолеты F-16, если они будут взлетать для боевой работы с натовских аэродромов.Вообще F-16 - это сложная история. Размещать их на Украине долго не получится, потому что рано или поздно их вычислят. А размещать их в странах НАТО — это два шага к ядерной войне, рассказал политолог.Какое-то время в качестве территории с аэродромами подскока рассматривали Молдавию, но там не оказалось необходимой инфраструктуры. Хотя казалось, что Майю Санду готовят именно для этого, указал эксперт.Неизвестно, что будет с F-16 в ситуации "На Украине — страшно, в НАТО — опасно, а в Молдавии — негде". Но есть определенное количество красных линий, которые соблюдают и Россия, и США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях НАТО может стать менее агрессивным блоком - в интервью Александра Перенджиева: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240723/1056434089.html

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новости, молдавия, украина, россия, f-16, нато, самолет, санду майя, аэродромы, сво