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Александр Перенджиев: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу

Александр Перенджиев: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу - 23.07.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу

Если Трамп всерьез решит заняться внутренними вопросами, вряд ли он станет распылять американские ресурсы по всему миру. А если американские ресурсы не будут распыляться, то и во всем мире будет меньше угроз. Тот же НАТО может стать менее агрессивным блоком, потому что на него будет выделяться меньше средств. Помощь Украине тоже может стать меньше

2024-07-23T06:18

2024-07-23T06:18

2024-07-23T06:18

интервью

россия

сша

одесса

дональд трамп

китай

нато

украина

сво

дмитрий песков

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В этих условиях мы можем добиться серьезных успехов и в части СВО, и в международной политике, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение главы Белого дома Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентских выборов США, заявил, что в приоритете для Москвы — достижение целей СВО, а не результаты голосования в Штатах. По его словам, до выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше.- Александр Николаевич, откуда в нашем обществе вообще взялось мнение, что с приходом Трампа американцы должны поменять свою позицию по России и по Украине?- Я полностью согласен с Песковым, что нам не надо надеяться на победу Трампа. Почему-то мы к нему относимся как к барину, который должен прийти и все разрулить. Он для нас не барин. Тем более, Госдума уже когда-то хлопала в ладоши по поводу Трампа, но все эти надежды ни к чему не привели.При Трампе были сняты антироссийские санкции? Не были они сняты. При Трампе, как он утверждает, не было войн? Были войны. Можно вспомнить провокации и обстрелы Сирии, на которые он так же поддавался, как и Байден. Если Байден поддался на "Бучу", то Трамп поддался на то, что Асад якобы травит химическим оружием своих же граждан, "поэтому его надо обстрелять" (только обстреляли они ракетами тех же сирийцев). Не говоря уже о том, что именно при Трампе США признали Голанские высоты территорией Израиля.В целом я пришел к следующему выводу.Победа Трампа серьезно скажется на внутренней политике США. В чем-то она скажется и на внешней политике Вашингтона (помните, как Трамп выставил Ангеле Меркель счет за охранные услуги). Но жизнь во всем мире при нем не улучшится. Потому при его президентстве все шло только к ухудшению."Никто не даст нам избавленья - ни Бог, ни царь и не герой", как пелось в "Интернационале".Россия будет добиваться освобождения своих территорий и будет надеяться только на себя.Конечно, Москву интересуют вопросы, связанные с поддержкой США и Запада киевского режима, а также ситуации в других регионах, где мы вступили в противоборство со Штатами. Я имею в виду ту же Арктику, о которой мы с вами не раз говорили.Буквально вчера-позавчера Финляндия начала проводить серьезные учения. А перед этим Мария Захарова выразила обеспокоенность по поводу формировании мощной группировки в Норвегии как раз у границ России.То есть мы видим, что Украина – это лишь первая часть марлезонского балета, чтобы втянуть нас в бесконечную войну и ослабить. Нас, конечно, не ослабили, но проблем прибавили. Мы эти проблемы решаем. Тем не менее, США уже сейчас постепенно переносят конфликт в арктическую зону.Причем речь идет не только о Северной Европе, но и о Тихом океане, чтобы перекрыть наш Севморпуть с двух сторон.Отмечу, что это происходит вне зависимости от того, кто президент США. Внешнюю политику там ведет не Трамп и не Байден, а некие влиятельные силы, о которых мы ничего не знаем.Резюмирую. В отношении Трампа можно быть только осторожным оптимистом. В том смысле, что если он выполнит свои обещания заняться внутренними проблемами Америки, то нам будет полегче. То, что в него стреляли – это тоже внутренняя проблема Штатов. Ему надо решать вопросы безопасности простых американцев. И уж тем более он понимает, какие угрозы Америке несет нелегальная миграция. Да, в России есть такая же проблема, но в США ситуация с ней в разы хуже.А если Трамп всерьез решит заняться внутренними вопросами, вряд ли он станет распылять американские ресурсы по всему миру. А если американские ресурсы не будут распыляться, то и во всем мире будет меньше угроз. Тот же НАТО может стать менее агрессивным блоком, потому что на него будет выделяться меньше средств. Помощь Украине тоже может стать меньше.В этих условиях мы можем добиться серьезных успехов и в части СВО, и в международной политике.- Вы затронули тему перераспределения американских ресурсов. Вопрос в том, в пользу какого из конфликтов они будут делать выбор: украинского или арктического?- Американские компании уже покупают Украину.Да, у России есть свои цели в отношении СВО. Но и у дельцов на Западе тоже есть свои цели по Украине. Если эти дельцы посчитают свои цели выполненными, они могут решить, что можно и России дать возможность выполнить свои цели, а потом переключиться на северный театр военных действий.Кстати, сейчас конфликт назревает не только вокруг Арктики, но и вокруг Антарктиды. С той лишь разницей, что мы держим в своих руках территорию Арктики, а территория Андрадиты – ничейная. А ведь там российская геологическая экспедиция обнаружила большие запасы нефти и другого добра. Вывести эти ресурсы из Антарктиды нам будет сложно.Возможно, в кулуарах ООН скоро начнутся разговоры, что Антарктику следовало бы разделить на зоны контроля. Не просто поставить там полярные станции, а установить границы государств или дать кому-то возможность добывать ресурсы, отчисляя в ООН некий налог. То есть, заняться ее колонизацией. А это в любом случае вопрос сложный и конфликтный.Надеюсь, что до военного противостояния за Антарктиду пока не дойдет. А за Арктику оно будет однозначно.А параллельно с противостоянием за Арктику будет противостояние за Тихий океан. США уже выстраивают AUKUS, втягивая туда Филиппины, Японию и Южную Корею, чтобы создать там военную инфраструктуру по контролю над судоходством в отместку за наши транспортные коридоры.Я имею в виду не только Севморпуть. Я имею в виду транспортный коридор "Север-Юг", к которому подтягивается ветка из Центральной Азии. Путин еще говорил о Черноморско-Азовском транспортном коридоре. Так что нас ждет не столько военное противостояние, сколько битва транспортных коридоров. Потому что США и Евросоюз тоже пытаются туда влезать, чтобы взять эти строящиеся коридоры под свой собственный контроль.- Что конкретно США и Европа делают, чтобы сорвать эти планы?- Они вмешиваются в дела Грузии и Армении. Причем с Арменией есть очень интересный момент.Штаты сейчас пытаются воссоздать почти мертвый ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) – "Организацию за демократию и экономическое развитие", с той лишь разницей, что они одну букву А пытаются поменять на другую. Теперь речь идет не об Азербайджане, а об Армении.США не нравится, что Грузия взяла курс на суверенизацию, потому что она выпадает из этого проекта. Молдавия тоже не столь активно идет под их контроль. Так вот теперь они хотят использовать Армению, чтобы выстроить расширенную АнтиРоссию из четырех государств.Теперь насчет противостояния нашим транспортным коридорам. Сначала США взорвали наши "Северные потоки", а теперь с помощью Украины пытаются перекрыть нефтепровод "Дружба" в Венгрию.Это и есть битва за транспортные коридоры: чтобы оставить коридоры, выгодные им, и уничтожить коридоры, выгодные нам. Когда я говорю "нам", я имею в виду не только Россию. Речь идет о Китае, Иране, Индии и даже Азербайджане.- Насколько нам удается сорвать эти планы, учитывая наше сотрудничество с КНДР, Китаем, Ираном и Индией?- Получается. Ключевую роль в этом вопросе играет фактор Турции.На днях экс главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис назвал ШОС военным блоком, который будет противостоять НАТО. Фактически через него Штаты говорят всем странам ШОС: "Если вы члены ШОС, вы наши враги", чтобы заставить их колебаться. Особенно это был сигнал Турции: "Если вы член НАТО, как вы можете вступить во враждебную НАТО организацию?". Запад нервничает, потому что ШОС и БРИКС стали активно заявлять о себе.Конечно, ШОС – не военная организация. Но у России есть стратегия, чтобы на территориях стран ШОС было создано пространство коллективной безопасности. Об этом же говорил Путин на одном из саммитов, когда предложил преобразовать Региональную антитеррористическую структуру ШОС со штаб-квартирой в Узбекистане в единую систему безопасности.Это не военная организация, потому что безопасность может быть разная (противостояние терроризму, накротрафику, контрабанде, техногенным катастрофам и природным катаклизмам). И я не думаю, что ШОС станет военной организацией, потому что против этого выступает Китай. Но Китай может взять на себя статус партнера ОДКБ, и другие государства ШОС последуют его примеру.В этом случае мы сможем наладить взаимодействие по примеру учений "Восток-2018" между Россией и Китаем или по примеру учений "Морское взаимодействие" между Россией, Китаем и Ираном. То есть каждая страна ШОС будет выстраивать военное партнерство с каждой страной ШОС на двусторонней основе, а централизованной координации по примеру НАТО не будет.Эта сложная схема, но эффективная. И Китай на нее может согласиться.- Вернемся к Украине. Вы сказали, что ее покупают американские компании, и что многое будет зависеть от того, в какой степени они сумеют выполнить свои цели. Вы имеете в виду крупные агрохолдинги?- Да. Я имею в виду частные компании, которые скупают украинские земли. Украина явно не сможет отдать все эти кредиты, которые на нее выделили. Поэтому ей придется расплачиваться реальными активами. А в этом случае Украина закончится как субъект международного права, потому что ничего своего у нее не будет. Приведу бытовой пример.Когда я еще служил в армии, мне пришлось ловить одного солдата. Я пришел к нему домой и увидел следующую картину. Он жил в трёхкомнатной квартире, а его мама с сестрой ютились в самой маленькой коморке. Диван, тумбочка и телевизор – больше там ничего не было. Оказалось, что мать страдала алкоголизмом и нигде не работала, поэтому сдала жильцам две команды и кухню, в которых сделали хороший ремонт и купили хорошую мебель.В случае с Украиной будет то же самое. Представители киевского режима будут сидеть на какой-то отведенной территории, а все остальное будет выкуплено и принадлежать не им.Кстати, это станет для нас серьезной проблемой, если мы пойдем дальше. США могут сказать: "Вы зашли на частную территорию. Уходите".- Я бы еще добавил, что нас в любом случае ждет серьезная битва за Одессу, потому что американским компаниям нужен будет выход к морю для вывоза этих ресурсов.- Да, да. Землю они будут вывозить, а все остальное – бросать. И когда мы будем восстанавливать сельское хозяйство Украины, нам придется привозить чернозем из "старой" России.- Ну и главный вопрос. Ожидать ли нам развала фронта ВСУ до того момента, как Трамп официально вступит в должность президента (январь 2025)?- Когда-то я думал, что мы добьемся целей СВО за три месяца, а теперь я буду осторожен в своих прогнозах.Я думаю, что до середины сентября мы создадим неплохой задел, чтобы освобождать остальные территории. К тому моменту ситуация будет существенно отличаться от сегодняшней. Она улучшиться для нас и ухудшиться для киевского режима. Недаром Зеленский начал вопить по поводу переговоров.Но Украина и Запад забывают о том, что сказал Путин: "Если вы хотите переговоров, выводите войска из Донбасса, Запорожья и Херсонщины". Это наши минимальные условия. Мы не будем останавливать боевые действия ради переговоров о заморозке конфликта на нынешней линии соприкосновения, потому что нам придется тратить много сил на их освобождение.А если мы договоримся о мире, когда Запад и Украина освободят новые территории, то даже если противник потом снова начнет войну, нам все равно будет легче отбиваться.Поэтому движемся и движемся. Останавливаться ни в коем случае нельзя.О влиянии выборов в США на украинский кризис - в интервью Максима Бардина: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается

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