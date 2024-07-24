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Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки

Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки - 24.07.2024 Украина.ру

Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки

Первая группа преступниц заключила контракты с Вооруженными силами Украины для последующей отправки на фронт. Семь человек из числа заключенных уже прошли комиссию, сообщила в среду пресс-служба Министерства юстиции Украины

2024-07-24T13:41

2024-07-24T13:41

2024-07-24T13:44

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Уточняется, что женщины также уже получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны. По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, принятый парламентом закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию и мужчинам, и женщинам, однако последние не горят желанием заключать контракт с ВСУ. Согласно данным ведомства, всего сегодня на Украине более шести тысяч заключенных изъявили желание отправиться на фронт в составе подразделений армии страны. Из них 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение, заключили в министерстве.Ранее глава Минюста Денис Малюська сообщал, что мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, чтобы те не сбежали. Подробнее о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных на передовой читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240612/1055619178.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, заключенные