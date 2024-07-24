Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки - 24.07.2024 Украина.ру
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Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки
Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки - 24.07.2024 Украина.ру
Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки
Первая группа преступниц заключила контракты с Вооруженными силами Украины для последующей отправки на фронт. Семь человек из числа заключенных уже прошли комиссию, сообщила в среду пресс-служба Министерства юстиции Украины
2024-07-24T13:41
2024-07-24T13:44
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Уточняется, что женщины также уже получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны. По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, принятый парламентом закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию и мужчинам, и женщинам, однако последние не горят желанием заключать контракт с ВСУ. Согласно данным ведомства, всего сегодня на Украине более шести тысяч заключенных изъявили желание отправиться на фронт в составе подразделений армии страны. Из них 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение, заключили в министерстве.Ранее глава Минюста Денис Малюська сообщал, что мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, чтобы те не сбежали. Подробнее о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных на передовой читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, заключенные
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, заключенные

Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки

13:41 24.07.2024 (обновлено: 13:44 24.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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Первая группа преступниц заключила контракты с Вооруженными силами Украины для последующей отправки на фронт. Семь человек из числа заключенных уже прошли комиссию, сообщила в среду пресс-служба Министерства юстиции Украины
"Семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме, заключили контракт с ВСУ. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение", – сказано в опубликованном сообщении.
Уточняется, что женщины также уже получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны.
По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, принятый парламентом закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию и мужчинам, и женщинам, однако последние не горят желанием заключать контракт с ВСУ.
Согласно данным ведомства, всего сегодня на Украине более шести тысяч заключенных изъявили желание отправиться на фронт в составе подразделений армии страны. Из них 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение, заключили в министерстве.
Ранее глава Минюста Денис Малюська сообщал, что мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, чтобы те не сбежали.
Подробнее о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных на передовой читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на сайте Украина.ру.
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
12 июня, 11:39
Министр юстиции Украины не сомневается, что мобилизованные в ВСУ заключенные совершат новые преступленияМинистр юстиции Украины Денис Малюська не сомневается в том, что некоторые мобилизованные в ряды ВСУ заключенные снова совершат преступление. Об этом он заявил 12 июня в эфире YouTube-канала "Никто не будет это смотреть"
 
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