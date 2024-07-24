Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки
13:41 24.07.2024 (обновлено: 13:44 24.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Первая группа преступниц заключила контракты с Вооруженными силами Украины для последующей отправки на фронт. Семь человек из числа заключенных уже прошли комиссию, сообщила в среду пресс-служба Министерства юстиции Украины
"Семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме, заключили контракт с ВСУ. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение", – сказано в опубликованном сообщении.
Уточняется, что женщины также уже получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны.
По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, принятый парламентом закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию и мужчинам, и женщинам, однако последние не горят желанием заключать контракт с ВСУ.
Согласно данным ведомства, всего сегодня на Украине более шести тысяч заключенных изъявили желание отправиться на фронт в составе подразделений армии страны. Из них 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение, заключили в министерстве.
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