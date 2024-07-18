Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных - 18.07.2024 Украина.ру
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Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных
Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных - 18.07.2024 Украина.ру
Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных
Сейчас происходит второй этап вооружения Западом режима Зеленского. Украине дают оборонительные вооружения в надежде, что армия России "истечет кровью и остановится". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-18T05:45
2024-07-18T05:45
новости
россия
запад
украина
илья мощанский
валерий герасимов
генштаб
вс рф
наступление
вооружения
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Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" на Времевском выступе. Он вручил государственные награды бойцам за освобождение Урожайного, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.Вряд ли до конца августа противник сможет устроить какие-то сюрпризы для российской армии. Украина пока только копит яд и собирает заключенных, которые могут не только носить кандалы, но и держать оружие, рассказал Мощанский.Сейчас происходит второй этап вооружения Западом режима Зеленского. Первое "великое вооружение" было зимой-весной 2023 года, которое завершилось контрнаступом, добавил он.Но теперь у Запада созрела новая идея "победы": Украине дают оборонительные вооружения в надежде, что армия России "истечет кровью и остановится". Но российская армия не останавливается, потому что у нее выросло полководческое мастерство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, украина, илья мощанский, валерий герасимов, генштаб, вс рф, наступление, вооружения, всу
Новости, Россия, Запад, Украина, Илья Мощанский, Валерий Герасимов, Генштаб, ВС РФ, наступление, вооружения, ВСУ

Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных

05:45 18.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Сейчас происходит второй этап вооружения Западом режима Зеленского. Украине дают оборонительные вооружения в надежде, что армия России "истечет кровью и остановится". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" на Времевском выступе. Он вручил государственные награды бойцам за освобождение Урожайного, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.
Вряд ли до конца августа противник сможет устроить какие-то сюрпризы для российской армии. Украина пока только копит яд и собирает заключенных, которые могут не только носить кандалы, но и держать оружие, рассказал Мощанский.
Сейчас происходит второй этап вооружения Западом режима Зеленского. Первое "великое вооружение" было зимой-весной 2023 года, которое завершилось контрнаступом, добавил он.
"Контрнаступ к сентябрю окончательно издох, мы перехватили инициативу, и западные кураторы киевского режима были озадачены. Они наказывали Зеленского, не давая ему снаряды, да и вообще не знали, как тратить деньги", - подчеркнул Мощанский.
Но теперь у Запада созрела новая идея "победы": Украине дают оборонительные вооружения в надежде, что армия России "истечет кровью и остановится". Но российская армия не останавливается, потому что у нее выросло полководческое мастерство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте на сайте Украина.ру
Марат Хуснуллин интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Вчера, 14:19
Марат Хуснуллин: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся РоссияЗаместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал о восстановлении и развитии инфраструктуры новых регионов, отметив, что это самый масштабный проект России
 
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