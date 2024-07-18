https://ukraina.ru/20240718/1056321188.html

Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных

Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных - 18.07.2024 Украина.ру

Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных

Сейчас происходит второй этап вооружения Западом режима Зеленского. Украине дают оборонительные вооружения в надежде, что армия России "истечет кровью и остановится". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-18T05:45

2024-07-18T05:45

2024-07-18T05:45

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валерий герасимов

генштаб

вс рф

наступление

вооружения

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Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" на Времевском выступе. Он вручил государственные награды бойцам за освобождение Урожайного, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.Вряд ли до конца августа противник сможет устроить какие-то сюрпризы для российской армии. Украина пока только копит яд и собирает заключенных, которые могут не только носить кандалы, но и держать оружие, рассказал Мощанский.Сейчас происходит второй этап вооружения Западом режима Зеленского. Первое "великое вооружение" было зимой-весной 2023 года, которое завершилось контрнаступом, добавил он.Но теперь у Запада созрела новая идея "победы": Украине дают оборонительные вооружения в надежде, что армия России "истечет кровью и остановится". Но российская армия не останавливается, потому что у нее выросло полководческое мастерство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте на сайте Украина.ру

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новости, россия, запад, украина, илья мощанский, валерий герасимов, генштаб, вс рф, наступление, вооружения, всу