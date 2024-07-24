НАТО привели в повышенную готовность полмиллиона военнослужащих – МИД РФ
12:22 24.07.2024 (обновлено: 12:23 24.07.2024)
Страны Североатлантического альянса уже давно привели в состояние повышенной готовности 500 тысяч своих военнослужащих, что не связано с неким недавним событием, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова
По ее словам, такое количество военных НАТО вывели в рамках принятых решений на саммите альянса в 2023 году в Вильнюсе, что составило часть "стандартной натовской доктрины".
"Уже давно они (военнослужащие НАТО – Ред.) приведены в такое состояние, а не в связи с каким-то недавним событием. Напротив, это теперь, так сказать, часть стандартной натовской доктрины, то есть они уже в этом состоянии более года", – указала спикер министерства.
В очередной раз, в МИД подчеркнули, что Россия не вынашивает агрессии в отношении НАТО, однако именно в альянсе воспринимают нашу страну как потенциальную угрозу.
"Само НАТО рассматривает военный потенциал и озабоченность России в сфере безопасности как агрессию. Их устроит только тотальное подчинение России натовским планам, обратное рассматривается как угроза безопасности НАТО", — заявила Захарова.
Накануне генеральный инспектор бундесвера, доверенное лицо министра обороны Германии Карстен Брейер заявил, что Россия сможет накопить достаточно ресурсов, чтобы напасть на страны НАТО через пять лет. Для этого якобы ВС РФ могут использовать Сувалкское ущелье.
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