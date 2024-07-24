https://ukraina.ru/20240724/1056446999.html

НАТО привели в повышенную готовность полмиллиона военнослужащих – МИД РФ

НАТО привели в повышенную готовность полмиллиона военнослужащих – МИД РФ - 24.07.2024 Украина.ру

НАТО привели в повышенную готовность полмиллиона военнослужащих – МИД РФ

Страны Североатлантического альянса уже давно привели в состояние повышенной готовности 500 тысяч своих военнослужащих, что не связано с неким недавним событием, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-07-24T12:22

2024-07-24T12:22

2024-07-24T12:23

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По ее словам, такое количество военных НАТО вывели в рамках принятых решений на саммите альянса в 2023 году в Вильнюсе, что составило часть "стандартной натовской доктрины". В очередной раз, в МИД подчеркнули, что Россия не вынашивает агрессии в отношении НАТО, однако именно в альянсе воспринимают нашу страну как потенциальную угрозу. "Само НАТО рассматривает военный потенциал и озабоченность России в сфере безопасности как агрессию. Их устроит только тотальное подчинение России натовским планам, обратное рассматривается как угроза безопасности НАТО", — заявила Захарова. Накануне генеральный инспектор бундесвера, доверенное лицо министра обороны Германии Карстен Брейер заявил, что Россия сможет накопить достаточно ресурсов, чтобы напасть на страны НАТО через пять лет. Для этого якобы ВС РФ могут использовать Сувалкское ущелье.Подробнее о том, кому и зачем нужны страшилки о планах нападения России на НАТО читайте в интервью помощника президента РФ, постоянного члена Совета безопасности России Николая Патрушева на сайте Украина.ру.

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новости, мария захарова, россия, нато, война, нападение