https://ukraina.ru/20240622/1055789698.html
Патрушев объяснил, кому и зачем нужны страшилки о планах нападения России на НАТО
Патрушев объяснил, кому и зачем нужны страшилки о планах нападения России на НАТО - 22.06.2024 Украина.ру
Патрушев объяснил, кому и зачем нужны страшилки о планах нападения России на НАТО
Десятки научных институтов США, Англии и Европы сочиняют легенды о том, что Россия якобы собирается воевать со странами НАТО. Делается это для того, чтобы те, кто формирует политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти
2024-06-22T14:37
2024-06-22T14:37
2024-06-22T14:37
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Об этом в статье для российского журнала "Национальная оборона" заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев."Веками поощряя ложь о России, европейские, а затем и американские элиты взрастили в себе ненависть к нашему Отечеству на подсознательном уровне и генетическое неприятие цивилизации, основанной на равноправии народов, на семейных ценностях, на уважении к обществу и стране", - написал Патрушев.Он констатировал, что последователи прежних лжецов сегодня трудятся в десятках научных институтов США, Англии и Европы, где разрабатываются "циничные антироссийские теории и сочиняются сюжеты для информационных вбросов".Он добавил, что в результате победы в Великой Отечественной войне авторитет СССР в мире неизмеримо вырос, что разозлило Запад, "привыкший присваивать себе роль творца истории".Параллельно посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что американские власти "трясет" от успехов России, они "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина.
https://ukraina.ru/20240622/1055786031.html
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новости, россия, запад, сша, николай патрушев, анатолий антонов, нато
Патрушев объяснил, кому и зачем нужны страшилки о планах нападения России на НАТО
Десятки научных институтов США, Англии и Европы сочиняют легенды о том, что Россия якобы собирается воевать со странами НАТО. Делается это для того, чтобы те, кто формирует политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти
Об этом в статье для российского журнала "Национальная оборона" заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Веками поощряя ложь о России, европейские, а затем и американские элиты взрастили в себе ненависть к нашему Отечеству на подсознательном уровне и генетическое неприятие цивилизации, основанной на равноправии народов, на семейных ценностях, на уважении к обществу и стране", - написал Патрушев.
Он констатировал, что последователи прежних лжецов сегодня трудятся в десятках научных институтов США, Англии и Европы, где разрабатываются "циничные антироссийские теории и сочиняются сюжеты для информационных вбросов".
"Их сегодняшние страшилки о том, что Россия планирует войну со странами НАТО, являются отражением стремления политикоформирующих кругов Запада любой ценой остаться у власти", - отметил Патрушев.
Он добавил, что в результате победы в Великой Отечественной войне авторитет СССР в мире неизмеримо вырос, что разозлило Запад, "привыкший присваивать себе роль творца истории".
Параллельно посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что американские власти "трясет" от успехов России, они "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина.