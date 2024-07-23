https://ukraina.ru/20240723/1056434815.html

Генинспектор бундесвера заявил о нехватке танков в НАТО перед угрозой "российского нападения"

Генинспектор бундесвера заявил о нехватке танков в НАТО перед угрозой "российского нападения" - 23.07.2024 Украина.ру

Генинспектор бундесвера заявил о нехватке танков в НАТО перед угрозой "российского нападения"

Только пять стран-участниц Североатлантического альянса имеют в своем арсенале половину того количества танков, которыми ежегодно пополняется российская армия. Перед "угрозой вторжения РФ" на это обратил внимание генеральный инспектор бундесвера, доверенное лицо министра обороны Германии Карстен Брейер

2024-07-23T18:44

2024-07-23T18:44

2024-07-23T18:44

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„Российская армия ежегодно пополняет от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем составе только половину из них“, – цитирует его газета Frankfurter Rundschau.По словам Брейера, Россия якобы будет и материально, и физическими ресурсами готова к нападению на страны Запада через пять лет. НАТО не выстроило техническую оборону, одна Германия сегодня располагает только 300 боевыми танками. „Если к этой способности (противостоять России – Ред.) добавить намерение, которое вы вполне можете почерпнуть из речей (Владимира – Ред.) Путина, это должно нас насторожить. Моя работа состоит в том, чтобы продумать и такой наихудший сценарий. Для бундесвера это означает: мы должны быть готовы к такой возможности через пять лет", – указал генерал. Впервые со времен сумасшедшей популярности ЧВК "Вагнер", Брейер вспомнил о Сувалкском ущелье – так называемой, "ахиллесовой пятой НАТО". Этот участок дороги, длинной в 104 километра на польско-литовской границе, может стать направлением удара Москвы, полагает немец."Конкретно: по мнению эксперта, российская армия может захватить столицу Литвы Вильнюс в качестве заложника и опорного пункта", – пишет СМИ.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что все, кто создает и поддерживает образ врага из РФ, вредят только себе, а слухи о том, что ВС РФ хочет напасть на НАТО назвал бредом собачим. Он подчеркивал, что угрозы нападения России на альянс нет и быть не может, потому что на Украине РФ защищает сама себя. Подробнее о том, кому и зачем нужны страшилки о планах нападения России на НАТО читайте в интервью помощника президента РФ, постоянного члена Совета безопасности России Николая Патрушева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240425/1054701376.html

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новости, германия, россия, запад, владимир путин, нато, война, нападение, сво, бундесвер, борис писториус