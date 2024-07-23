https://ukraina.ru/20240723/1056434815.html
Генинспектор бундесвера заявил о нехватке танков в НАТО перед угрозой "российского нападения"
Генинспектор бундесвера заявил о нехватке танков в НАТО перед угрозой "российского нападения" - 23.07.2024 Украина.ру
Генинспектор бундесвера заявил о нехватке танков в НАТО перед угрозой "российского нападения"
Только пять стран-участниц Североатлантического альянса имеют в своем арсенале половину того количества танков, которыми ежегодно пополняется российская армия. Перед "угрозой вторжения РФ" на это обратил внимание генеральный инспектор бундесвера, доверенное лицо министра обороны Германии Карстен Брейер
2024-07-23T18:44
2024-07-23T18:44
2024-07-23T18:44
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„Российская армия ежегодно пополняет от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем составе только половину из них“, – цитирует его газета Frankfurter Rundschau.По словам Брейера, Россия якобы будет и материально, и физическими ресурсами готова к нападению на страны Запада через пять лет. НАТО не выстроило техническую оборону, одна Германия сегодня располагает только 300 боевыми танками. „Если к этой способности (противостоять России – Ред.) добавить намерение, которое вы вполне можете почерпнуть из речей (Владимира – Ред.) Путина, это должно нас насторожить. Моя работа состоит в том, чтобы продумать и такой наихудший сценарий. Для бундесвера это означает: мы должны быть готовы к такой возможности через пять лет", – указал генерал. Впервые со времен сумасшедшей популярности ЧВК "Вагнер", Брейер вспомнил о Сувалкском ущелье – так называемой, "ахиллесовой пятой НАТО". Этот участок дороги, длинной в 104 километра на польско-литовской границе, может стать направлением удара Москвы, полагает немец."Конкретно: по мнению эксперта, российская армия может захватить столицу Литвы Вильнюс в качестве заложника и опорного пункта", – пишет СМИ.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что все, кто создает и поддерживает образ врага из РФ, вредят только себе, а слухи о том, что ВС РФ хочет напасть на НАТО назвал бредом собачим. Он подчеркивал, что угрозы нападения России на альянс нет и быть не может, потому что на Украине РФ защищает сама себя. Подробнее о том, кому и зачем нужны страшилки о планах нападения России на НАТО читайте в интервью помощника президента РФ, постоянного члена Совета безопасности России Николая Патрушева на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240425/1054701376.html
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новости, германия, россия, запад, владимир путин, нато, война, нападение, сво, бундесвер, борис писториус
Новости, Германия, Россия, Запад, Владимир Путин, НАТО, война, нападение, СВО, Бундесвер, Борис Писториус
Генинспектор бундесвера заявил о нехватке танков в НАТО перед угрозой "российского нападения"
Только пять стран-участниц Североатлантического альянса имеют в своем арсенале половину того количества танков, которыми ежегодно пополняется российская армия. Перед "угрозой вторжения РФ" на это обратил внимание генеральный инспектор бундесвера, доверенное лицо министра обороны Германии Карстен Брейер
„Российская армия ежегодно пополняет от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем составе только половину из них“,
– цитирует
его газета Frankfurter Rundschau.
По словам Брейера, Россия якобы будет и материально, и физическими ресурсами готова к нападению на страны Запада через пять лет. НАТО не выстроило техническую оборону, одна Германия сегодня располагает только 300 боевыми танками.
„Если к этой способности (противостоять России – Ред.) добавить намерение, которое вы вполне можете почерпнуть из речей (Владимира – Ред.) Путина, это должно нас насторожить. Моя работа состоит в том, чтобы продумать и такой наихудший сценарий. Для бундесвера это означает: мы должны быть готовы к такой возможности через пять лет", – указал генерал.
Впервые со времен сумасшедшей популярности ЧВК "Вагнер", Брейер вспомнил о Сувалкском ущелье – так называемой, "ахиллесовой пятой НАТО". Этот участок дороги, длинной в 104 километра на польско-литовской границе, может стать направлением удара Москвы, полагает немец.
"Конкретно: по мнению эксперта, российская армия может захватить столицу Литвы Вильнюс в качестве заложника и опорного пункта", – пишет СМИ.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял,
что все, кто создает и поддерживает образ врага из РФ, вредят только себе, а слухи о том, что ВС РФ хочет напасть на НАТО назвал бредом собачим. Он подчеркивал, что угрозы нападения России на альянс нет и быть не может, потому что на Украине РФ защищает сама себя.