"Мощный удар вглубь страны": эксперт раскрыл, что будет, если Украине передадут F-16 c крылатыми ракетами
В худшем случае США могут передать вместе с истребителями F-16 крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER, тогда противник, скорее всего, постарается нанести мощный удар вглубь российской территории. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Каждый истребитель F-16 потенциально может нести по две ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, то есть даже 5 машин — десять ракет в залпе. И это не считая у Киева остатков советских самолётов , в том числе поставленных из третьих стран уже после начала СВО, рассказал эксперт.
В этом случае можно ожидать новых ударов по кораблям Черноморского флота ВМФ РФ, Крымскому мосту и аэродромам, расположенным в зоне досягаемости ракет подобного типа при их запуске с территории Украины, пока ещё контролируемой ВСУ, подчеркнул полковник запаса.
"В худшем случае США могут передать вместе с истребителями F-16 крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER, тогда противник, скорее всего, постарается нанести мощный удар вглубь территории нашей страны", - подчеркнул Алёхин.
Здесь можно выделить два наиболее возможных сценария: первый — когда удар будет нанесён по преимущественно военным объектам, то есть по авиабазам, крупным топливохранилищам и складам вооружений, второй — когда противник постарается нанести "максимально сильный "имиджевый" удар по Москве", заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
О том, будет ли Москва отвечать США на ракетные обстрелы российской территории - в интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы на сайте Украина.ру