https://ukraina.ru/20241128/1059250344.html

Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией

Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией - 28.11.2024 Украина.ру

Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией

Энергетика — это ключевой фактор для Молдавии, с которым будут связаны все военно-политические решения. Министр энергетики Парликов хочет ехать в Россию, чтобы договориться о поставках газа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-11-28T04:00

2024-11-28T04:00

2024-11-28T04:00

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газпром

санду майя

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поставки

рейдерство

энергетика

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По словам эксперта, сейчас министр энергетики Молдавии Виктор Парликов собирается ехать в Россию, чтобы договориться о дальнейших поставках газа в республику. Здесь нужно учитывать то, что Украина якобы не собирается продлевать транзит российского топлива через свою территорию в 2025 году, добавил он.Вообще, энергетика — это ключевой фактор для региона. Именно с ним будут связаны все военно-политические решения, указал он."Кстати, сейчас вся эта преступная группировка [президента Молдавии Майи] Санду пытается фактически осуществить рейдерский захват дочерней компании "Газпрома" "МолдоваГаз", впихнув в совет директоров своего человека в обход голосования и прекратив выплаты", — подчеркнул эксперт.Одной рукой власти Молдавии пытаются осуществить рейдерский захват компании, а другой рукой в лице Парликова делают заявления о готовности договариваться. Такова наша местная специфика, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Дробницкого: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059243533.html

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