Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтроительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток
Энергетика — это ключевой фактор для Молдавии, с которым будут связаны все военно-политические решения. Министр энергетики Парликов хочет ехать в Россию, чтобы договориться о поставках газа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По словам эксперта, сейчас министр энергетики Молдавии Виктор Парликов собирается ехать в Россию, чтобы договориться о дальнейших поставках газа в республику.
Здесь нужно учитывать то, что Украина якобы не собирается продлевать транзит российского топлива через свою территорию в 2025 году, добавил он.
"Где же та самая энергетическая независимость Молдовы, о которой заявлял Парликов? Он же говорил, что Кишинев якобы накопил нереальные запасы газа, которые находятся в подземных хранилищах Румынии. А теперь он, несмотря на все свои выпады в адрес "Газпрома", собирается с ним договариваться", — отметил Амерберг.
Вообще, энергетика — это ключевой фактор для региона. Именно с ним будут связаны все военно-политические решения, указал он.
"Кстати, сейчас вся эта преступная группировка [президента Молдавии Майи] Санду пытается фактически осуществить рейдерский захват дочерней компании "Газпрома" "МолдоваГаз", впихнув в совет директоров своего человека в обход голосования и прекратив выплаты", — подчеркнул эксперт.
Одной рукой власти Молдавии пытаются осуществить рейдерский захват компании, а другой рукой в лице Парликова делают заявления о готовности договариваться. Такова наша местная специфика, заключил собеседник издания.
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