Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией - 28.11.2024 Украина.ру
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Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией
Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией - 28.11.2024 Украина.ру
Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией
Энергетика — это ключевой фактор для Молдавии, с которым будут связаны все военно-политические решения. Министр энергетики Парликов хочет ехать в Россию, чтобы договориться о поставках газа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-11-28T04:00
2024-11-28T04:00
новости
молдавия
россия
украина
газпром
санду майя
румыния
поставки
рейдерство
энергетика
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По словам эксперта, сейчас министр энергетики Молдавии Виктор Парликов собирается ехать в Россию, чтобы договориться о дальнейших поставках газа в республику. Здесь нужно учитывать то, что Украина якобы не собирается продлевать транзит российского топлива через свою территорию в 2025 году, добавил он.Вообще, энергетика — это ключевой фактор для региона. Именно с ним будут связаны все военно-политические решения, указал он."Кстати, сейчас вся эта преступная группировка [президента Молдавии Майи] Санду пытается фактически осуществить рейдерский захват дочерней компании "Газпрома" "МолдоваГаз", впихнув в совет директоров своего человека в обход голосования и прекратив выплаты", — подчеркнул эксперт.Одной рукой власти Молдавии пытаются осуществить рейдерский захват компании, а другой рукой в лице Парликова делают заявления о готовности договариваться. Такова наша местная специфика, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Дробницкого: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, россия, украина, газпром, санду майя, румыния, поставки, рейдерство, энергетика, детали, спецоперация, газ, приднестровье, ракеты, сво
Новости, Молдавия, Россия, Украина, Газпром, Санду Майя, Румыния, поставки, рейдерство, энергетика, детали, Спецоперация, газ, Приднестровье, ракеты, СВО

Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией

04:00 28.11.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтроительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток
Строительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Энергетика — это ключевой фактор для Молдавии, с которым будут связаны все военно-политические решения. Министр энергетики Парликов хочет ехать в Россию, чтобы договориться о поставках газа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По словам эксперта, сейчас министр энергетики Молдавии Виктор Парликов собирается ехать в Россию, чтобы договориться о дальнейших поставках газа в республику.
Здесь нужно учитывать то, что Украина якобы не собирается продлевать транзит российского топлива через свою территорию в 2025 году, добавил он.
"Где же та самая энергетическая независимость Молдовы, о которой заявлял Парликов? Он же говорил, что Кишинев якобы накопил нереальные запасы газа, которые находятся в подземных хранилищах Румынии. А теперь он, несмотря на все свои выпады в адрес "Газпрома", собирается с ним договариваться", — отметил Амерберг.
Вообще, энергетика — это ключевой фактор для региона. Именно с ним будут связаны все военно-политические решения, указал он.
"Кстати, сейчас вся эта преступная группировка [президента Молдавии Майи] Санду пытается фактически осуществить рейдерский захват дочерней компании "Газпрома" "МолдоваГаз", впихнув в совет директоров своего человека в обход голосования и прекратив выплаты", — подчеркнул эксперт.
Одной рукой власти Молдавии пытаются осуществить рейдерский захват компании, а другой рукой в лице Парликова делают заявления о готовности договариваться. Такова наша местная специфика, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.
О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Дробницкого: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать на сайте Украина.ру.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
Вчера, 11:56
Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на УкраинеЗапад считает, что может повышать ставки в украинском конфликте, не рискуя своей цивилизацией перед ядерным апокалипсисом. При этом для США война с Россией на Украине — проходной вариант.
 
НовостиМолдавияРоссияУкраинаГазпромСанду МайяРумынияпоставкирейдерствоэнергетикадеталиСпецоперациягазПриднестровьеракетыСВО
 
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04:15Эксперт рассказал, готова ли Россия применить тактическое ядерное оружие в случае атаки на Приднестровье
04:00Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией
03:45Порт в Одессе и мосты через Днепр: Амерберг о том, куда еще могут прилететь боеголовки "Орешника"
03:30Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области
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