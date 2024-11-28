Идет прощупывание границы: Самойлов раскрыл, как разведчики ищут места для прорыва в Харьковской области - 28.11.2024 Украина.ру
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Идет прощупывание границы: Самойлов раскрыл, как разведчики ищут места для прорыва в Харьковской области
Идет прощупывание границы: Самойлов раскрыл, как разведчики ищут места для прорыва в Харьковской области - 28.11.2024 Украина.ру
Идет прощупывание границы: Самойлов раскрыл, как разведчики ищут места для прорыва в Харьковской области
Вряд ли российские части, которые действовали на севере Харьковской области, можно назвать ДРГ. Это, скорее, разведывательно-штурмовые подразделения, численностью до роты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-11-28T04:30
2024-11-28T04:30
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белгородская область
граница
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Ранее украинские источники сообщили о появлении российских диверсионно-разведывательных групп в районе Гоптовки и Казачьей Лопани.Населенные пункты Гоптовка и Журавлевка раньше были двумя пограничными переходами. Село Гоптовка находится на центральной трассе Харьков-Москва, рассказал эксперт.По его словам, такие разведывательно-штурмовые подразделения рывками прощупывают наличие инженерно-технических, минных заграждений, количество и качество личного состава.Все это происходит вдоль дорог. В районе Великой Писаревки, например, идет дорога на Ахтырку, от Белгорода. Также российские военные зашли со стороны Сотницкого Казачка. Здесь сам рельеф местности позволяет осуществить маневр подразделений, указал политолог. "То есть идет прощупывание границы. Украинская сторона вынуждена гадать, где наши совершат прорыв", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.Подробно о том, как ВС РФ разрезали на части и заперли на восточном берегу Оскола группировку ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьковская область, харьков, самойлов, дрг, белгород, белгородская область, граница, разведка, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Харьковская область, Харьков, Самойлов, ДРГ, Белгород, Белгородская область, граница, разведка, СВО, детали, Спецоперация

Идет прощупывание границы: Самойлов раскрыл, как разведчики ищут места для прорыва в Харьковской области

04:30 28.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Вряд ли российские части, которые действовали на севере Харьковской области, можно назвать ДРГ. Это, скорее, разведывательно-штурмовые подразделения, численностью до роты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее украинские источники сообщили о появлении российских диверсионно-разведывательных групп в районе Гоптовки и Казачьей Лопани.
Населенные пункты Гоптовка и Журавлевка раньше были двумя пограничными переходами. Село Гоптовка находится на центральной трассе Харьков-Москва, рассказал эксперт.
"Вряд ли наши части, которые действовали в этом направлении, можно назвать ДРГ. Это, скорее, разведывательно-штурмовые подразделения, численностью до роты, которые были посажены на технику", — отметил Самойлов.
По его словам, такие разведывательно-штурмовые подразделения рывками прощупывают наличие инженерно-технических, минных заграждений, количество и качество личного состава.
Все это происходит вдоль дорог. В районе Великой Писаревки, например, идет дорога на Ахтырку, от Белгорода. Также российские военные зашли со стороны Сотницкого Казачка. Здесь сам рельеф местности позволяет осуществить маневр подразделений, указал политолог.
"То есть идет прощупывание границы. Украинская сторона вынуждена гадать, где наши совершат прорыв", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как ВС РФ разрезали на части и заперли на восточном берегу Оскола группировку ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
Вчера, 11:56
Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на УкраинеЗапад считает, что может повышать ставки в украинском конфликте, не рискуя своей цивилизацией перед ядерным апокалипсисом. При этом для США война с Россией на Украине — проходной вариант.
 
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06:15Ковшаровский котел: Самойлов раскрыл, как ВС РФ расширяют плацдарм и давят "карман" ВСУ на Осколе
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