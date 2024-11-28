https://ukraina.ru/20241128/1059263131.html

Идет прощупывание границы: Самойлов раскрыл, как разведчики ищут места для прорыва в Харьковской области

Идет прощупывание границы: Самойлов раскрыл, как разведчики ищут места для прорыва в Харьковской области - 28.11.2024 Украина.ру

Идет прощупывание границы: Самойлов раскрыл, как разведчики ищут места для прорыва в Харьковской области

Вряд ли российские части, которые действовали на севере Харьковской области, можно назвать ДРГ. Это, скорее, разведывательно-штурмовые подразделения, численностью до роты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-11-28T04:30

2024-11-28T04:30

2024-11-28T04:30

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Ранее украинские источники сообщили о появлении российских диверсионно-разведывательных групп в районе Гоптовки и Казачьей Лопани.Населенные пункты Гоптовка и Журавлевка раньше были двумя пограничными переходами. Село Гоптовка находится на центральной трассе Харьков-Москва, рассказал эксперт.По его словам, такие разведывательно-штурмовые подразделения рывками прощупывают наличие инженерно-технических, минных заграждений, количество и качество личного состава.Все это происходит вдоль дорог. В районе Великой Писаревки, например, идет дорога на Ахтырку, от Белгорода. Также российские военные зашли со стороны Сотницкого Казачка. Здесь сам рельеф местности позволяет осуществить маневр подразделений, указал политолог. "То есть идет прощупывание границы. Украинская сторона вынуждена гадать, где наши совершат прорыв", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.Подробно о том, как ВС РФ разрезали на части и заперли на восточном берегу Оскола группировку ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059243533.html

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