Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области - 28.11.2024 Украина.ру
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Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области
Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области - 28.11.2024 Украина.ру
Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области
После последнего ракетно-дронового удара на Украине фиксируется дефицит электроэнергии. Раньше Тирасполь оказывал энергетическую помощь Одесской области, но сейчас он отказался это делать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-11-28T03:30
2024-11-28T03:30
новости
приднестровье
одесская область
украина
энергетика
одесса
бпла
ракеты
ракетный удар
молдавия
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Ранее была информация о том, что Украина после последних мощных прилетов по объектам энергетики обращалась к Приднестровью с просьбой помочь ей с энергетическими мощностями Молдавской ГРЭС, на что Тирасполь ответил отказом.По словам эксперта, Молдавская ГРЭС — это станция на 12 блоков, из которых сейчас работают только два. Этого достаточно, чтобы запитать все Приднестровье и Молдову. А если запустить ее на полную мощность, то можно запитать большую часть Румынии, это очень серьезное сооружение, отметил он.После последнего ракетно-дронового удара по территории Украины в Одесской области фиксируется серьезный дефицит электроэнергии. Не секрет, что раньше Тирасполь оказывал Одесской области энергетическую помощь. А тут он впервые отказался это делать, сказал Амерберг.После чего министр обороны Молдовы Анатолий Носатый дал сдержанные комментарии по поводу того, почему хваленый французский передвижной радар, за который Кишинев отдал кучу денег, "ничего не увидел или увидел, но не сказал", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Дробницкого: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать на сайте Украина.ру.
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приднестровье
одесская область
украина
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новости, приднестровье, одесская область, украина, энергетика, одесса, бпла, ракеты, ракетный удар, молдавия, детали, сво
Новости, Приднестровье, Одесская область, Украина, энергетика, Одесса, БПЛА, ракеты, ракетный удар, Молдавия, детали, СВО

Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области

03:30 28.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка Д.Рогозина в Приднестровье
Рабочая поездка Д.Рогозина в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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После последнего ракетно-дронового удара на Украине фиксируется дефицит электроэнергии. Раньше Тирасполь оказывал энергетическую помощь Одесской области, но сейчас он отказался это делать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Ранее была информация о том, что Украина после последних мощных прилетов по объектам энергетики обращалась к Приднестровью с просьбой помочь ей с энергетическими мощностями Молдавской ГРЭС, на что Тирасполь ответил отказом.
По словам эксперта, Молдавская ГРЭС — это станция на 12 блоков, из которых сейчас работают только два. Этого достаточно, чтобы запитать все Приднестровье и Молдову. А если запустить ее на полную мощность, то можно запитать большую часть Румынии, это очень серьезное сооружение, отметил он.
После последнего ракетно-дронового удара по территории Украины в Одесской области фиксируется серьезный дефицит электроэнергии. Не секрет, что раньше Тирасполь оказывал Одесской области энергетическую помощь. А тут он впервые отказался это делать, сказал Амерберг.

"В Молдове (Молдавии. — Ред.) наделали большую панику упавшие обломки БПЛА. На эту тему был целый цирк, хотя они упали в полях и никому не причинили вреда. На территорию Румынии они тоже падали, проходя через натовскую систему наблюдения", — подчеркнул он.

После чего министр обороны Молдовы Анатолий Носатый дал сдержанные комментарии по поводу того, почему хваленый французский передвижной радар, за который Кишинев отдал кучу денег, "ничего не увидел или увидел, но не сказал", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.
О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Дробницкого: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать на сайте Украина.ру.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
Вчера, 11:56
Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на УкраинеЗапад считает, что может повышать ставки в украинском конфликте, не рискуя своей цивилизацией перед ядерным апокалипсисом. При этом для США война с Россией на Украине — проходной вариант.
 
НовостиПриднестровьеОдесская областьУкраинаэнергетикаОдессаБПЛАракетыракетный ударМолдавиядеталиСВО
 
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04:15Эксперт рассказал, готова ли Россия применить тактическое ядерное оружие в случае атаки на Приднестровье
04:00Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией
03:45Порт в Одессе и мосты через Днепр: Амерберг о том, куда еще могут прилететь боеголовки "Орешника"
03:30Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области
03:15Удары по ракетным установкам и пунктам управления: политолог о том, чем ответит Россия на атаки Запада
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