https://ukraina.ru/20241128/1059252964.html

Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области

Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области - 28.11.2024 Украина.ру

Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области

После последнего ракетно-дронового удара на Украине фиксируется дефицит электроэнергии. Раньше Тирасполь оказывал энергетическую помощь Одесской области, но сейчас он отказался это делать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-11-28T03:30

2024-11-28T03:30

2024-11-28T03:30

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Ранее была информация о том, что Украина после последних мощных прилетов по объектам энергетики обращалась к Приднестровью с просьбой помочь ей с энергетическими мощностями Молдавской ГРЭС, на что Тирасполь ответил отказом.По словам эксперта, Молдавская ГРЭС — это станция на 12 блоков, из которых сейчас работают только два. Этого достаточно, чтобы запитать все Приднестровье и Молдову. А если запустить ее на полную мощность, то можно запитать большую часть Румынии, это очень серьезное сооружение, отметил он.После последнего ракетно-дронового удара по территории Украины в Одесской области фиксируется серьезный дефицит электроэнергии. Не секрет, что раньше Тирасполь оказывал Одесской области энергетическую помощь. А тут он впервые отказался это делать, сказал Амерберг.После чего министр обороны Молдовы Анатолий Носатый дал сдержанные комментарии по поводу того, почему хваленый французский передвижной радар, за который Кишинев отдал кучу денег, "ничего не увидел или увидел, но не сказал", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Дробницкого: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059243533.html

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