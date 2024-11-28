https://ukraina.ru/20241128/1059262635.html

Порт в Одессе и мосты через Днепр: Амерберг о том, куда еще могут прилететь боеголовки "Орешника"

Порт в Одессе и мосты через Днепр: Амерберг о том, куда еще могут прилететь боеголовки "Орешника" - 28.11.2024 Украина.ру

Порт в Одессе и мосты через Днепр: Амерберг о том, куда еще могут прилететь боеголовки "Орешника"

В новой доктрине России четко сказано, что для нее не имеет значение, ударят по ней страны НАТО или нет, потому что ракетные удары Украины были бы невозможны без участия Запада. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-11-28T03:45

2024-11-28T03:45

2024-11-28T03:45

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"орешник"

днепр

мосты

ракетный удар

молдавия

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Если в отношении Приднестровья со стороны Украины или Молдавии будет проявлена агрессия, то под российский удар попадут ключевые инфраструктурные центры региона: одесский порт, аэропорт в Кишиневе и ряд важных военных объектов противника, сообщил эксперт.Россия может нанести серию ударов тактическим ядерным оружием небольшой мощности, которые децентрализуют логистику и деморализуют любого агрессора, рассказал Амерберг.По словам эксперта, есть мнение, что ракетный комплекс "Орешник" будет использован для разрушения мостов через Днепр, после чего произойдет операция "Кинжал". "В новой доктрине России четко сказано, что для нее не имеет значение, ударят по ней страны НАТО или нет, потому что ракетные удары Украины не были бы возможны без непосредственного участия западных специалистов. И Запад должен понимать, к какой опасной черте он подошел", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О том, какие варианты ответной реакции начал прорабатывать Запад после демонстрации Россией образца ракеты средней дальности — в статье Ростислава Ищенко "К вопросу о третьем ракетном кризисе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059216221.html

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