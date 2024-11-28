Порт в Одессе и мосты через Днепр: Амерберг о том, куда еще могут прилететь боеголовки "Орешника"
В новой доктрине России четко сказано, что для нее не имеет значение, ударят по ней страны НАТО или нет, потому что ракетные удары Украины были бы невозможны без участия Запада. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Если в отношении Приднестровья со стороны Украины или Молдавии будет проявлена агрессия, то под российский удар попадут ключевые инфраструктурные центры региона: одесский порт, аэропорт в Кишиневе и ряд важных военных объектов противника, сообщил эксперт.
Россия может нанести серию ударов тактическим ядерным оружием небольшой мощности, которые децентрализуют логистику и деморализуют любого агрессора, рассказал Амерберг.
"Одесский порт — это все равно наша основная цель, потому что через него туда поступает [оружие на Украину]. Там есть еще пару мостов, но для них "Орешник" даже не нужен, потому что "Орешник" - это стратегическая история", — подчеркнул он.
По словам эксперта, есть мнение, что ракетный комплекс "Орешник" будет использован для разрушения мостов через Днепр, после чего произойдет операция "Кинжал".
"В новой доктрине России четко сказано, что для нее не имеет значение, ударят по ней страны НАТО или нет, потому что ракетные удары Украины не были бы возможны без непосредственного участия западных специалистов. И Запад должен понимать, к какой опасной черте он подошел", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.
О том, какие варианты ответной реакции начал прорабатывать Запад после демонстрации Россией образца ракеты средней дальности — в статье Ростислава Ищенко "К вопросу о третьем ракетном кризисе" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зонуКак человек, который изучает ядерное оружие времен холодной войны, я выступаю за то, чтобы конфликт до нее не доходил. Но тут все зависит от двух людей, которые сидят за шахматной доской. Ты делаешь ход – противник отвечает – ты отвечаешь своим ходом