Страшнейшие бои и нападение на Бендеры: эксперт раскрыл, что начнется, если Киев ударит по Приднестровью - 28.11.2024 Украина.ру
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Страшнейшие бои и нападение на Бендеры: эксперт раскрыл, что начнется, если Киев ударит по Приднестровью
Страшнейшие бои и нападение на Бендеры: эксперт раскрыл, что начнется, если Киев ударит по Приднестровью - 28.11.2024 Украина.ру
Страшнейшие бои и нападение на Бендеры: эксперт раскрыл, что начнется, если Киев ударит по Приднестровью
Прямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска. Эта ситуация очень настораживает. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-11-28T04:45
2024-11-28T04:45
новости
приднестровье
киев
одесская область
нападение
украина
всу
дроны
himars
санду майя
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Даже западные кураторы говорят Украине и Молдавии, что им уже пора немного сбавить гонор и успокоиться. При этом Киев вообще утверждает, что у России якобы закончились "Орешники" и продолжает наносить новые удары по ее территории, сообщил эксперт.По его мнению, очень настораживает ситуация, что прямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска, отметил он.Эксперт предположил, что киевский режим вполне может нанести массированные удары по ключевым объектам в Приднестровье (для этого хватит дронов и "Хаймарсов"), чтобы "ослепить" войска и завести сюда крупную группировку."В этом случае произойдет то, что мы с вами много раз обсуждали — страшнейшие городские бои в полном окружении и с большим количеством мирного населения, которому бежать будет некуда. Потому что в этот момент режим [президента Молдавии Майи] Санду может напасть на Бендеры, которые находятся на их берегу Днестра", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О том, почему в ответ на новую ракетную провокацию Запада может прилететь по Жешуву и Констанце — в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
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новости, приднестровье, киев, одесская область, нападение, украина, всу, дроны, himars, санду майя, сво, детали, "орешник", ракеты, молдавия
Новости, Приднестровье, Киев, Одесская область, нападение, Украина, ВСУ, дроны, HIMARS, Санду Майя, СВО, детали, "Орешник", ракеты, Молдавия

Страшнейшие бои и нападение на Бендеры: эксперт раскрыл, что начнется, если Киев ударит по Приднестровью

04:45 28.11.2024
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Прямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска. Эта ситуация очень настораживает. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Даже западные кураторы говорят Украине и Молдавии, что им уже пора немного сбавить гонор и успокоиться. При этом Киев вообще утверждает, что у России якобы закончились "Орешники" и продолжает наносить новые удары по ее территории, сообщил эксперт.
"Почему? Потому что им нужно спровоцировать Москву на жесткий ответ, который привел бы к гибели мирного населения", — отметил Амерберг.
По его мнению, очень настораживает ситуация, что прямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска, отметил он.
Эксперт предположил, что киевский режим вполне может нанести массированные удары по ключевым объектам в Приднестровье (для этого хватит дронов и "Хаймарсов"), чтобы "ослепить" войска и завести сюда крупную группировку.
"В этом случае произойдет то, что мы с вами много раз обсуждали — страшнейшие городские бои в полном окружении и с большим количеством мирного населения, которому бежать будет некуда. Потому что в этот момент режим [президента Молдавии Майи] Санду может напасть на Бендеры, которые находятся на их берегу Днестра", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.
О том, почему в ответ на новую ракетную провокацию Запада может прилететь по Жешуву и Констанце — в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Виктор Кутырь (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Вчера, 17:19
Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиПриднестровьеКиевОдесская областьнападениеУкраинаВСУдроныHIMARSСанду МайяСВОдетали"Орешник"ракетыМолдавия
 
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