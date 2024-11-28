https://ukraina.ru/20241128/1059259545.html

Страшнейшие бои и нападение на Бендеры: эксперт раскрыл, что начнется, если Киев ударит по Приднестровью

Страшнейшие бои и нападение на Бендеры: эксперт раскрыл, что начнется, если Киев ударит по Приднестровью - 28.11.2024 Украина.ру

Страшнейшие бои и нападение на Бендеры: эксперт раскрыл, что начнется, если Киев ударит по Приднестровью

Прямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска. Эта ситуация очень настораживает. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-11-28T04:45

2024-11-28T04:45

2024-11-28T04:45

новости

приднестровье

киев

одесская область

нападение

украина

всу

дроны

himars

санду майя

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Даже западные кураторы говорят Украине и Молдавии, что им уже пора немного сбавить гонор и успокоиться. При этом Киев вообще утверждает, что у России якобы закончились "Орешники" и продолжает наносить новые удары по ее территории, сообщил эксперт.По его мнению, очень настораживает ситуация, что прямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска, отметил он.Эксперт предположил, что киевский режим вполне может нанести массированные удары по ключевым объектам в Приднестровье (для этого хватит дронов и "Хаймарсов"), чтобы "ослепить" войска и завести сюда крупную группировку."В этом случае произойдет то, что мы с вами много раз обсуждали — страшнейшие городские бои в полном окружении и с большим количеством мирного населения, которому бежать будет некуда. Потому что в этот момент режим [президента Молдавии Майи] Санду может напасть на Бендеры, которые находятся на их берегу Днестра", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О том, почему в ответ на новую ракетную провокацию Запада может прилететь по Жешуву и Констанце — в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059256759.html

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