Страшнейшие бои и нападение на Бендеры: эксперт раскрыл, что начнется, если Киев ударит по Приднестровью
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Прямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска. Эта ситуация очень настораживает. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Даже западные кураторы говорят Украине и Молдавии, что им уже пора немного сбавить гонор и успокоиться. При этом Киев вообще утверждает, что у России якобы закончились "Орешники" и продолжает наносить новые удары по ее территории, сообщил эксперт.
"Почему? Потому что им нужно спровоцировать Москву на жесткий ответ, который привел бы к гибели мирного населения", — отметил Амерберг.
По его мнению, очень настораживает ситуация, что прямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска, отметил он.
Эксперт предположил, что киевский режим вполне может нанести массированные удары по ключевым объектам в Приднестровье (для этого хватит дронов и "Хаймарсов"), чтобы "ослепить" войска и завести сюда крупную группировку.
"В этом случае произойдет то, что мы с вами много раз обсуждали — страшнейшие городские бои в полном окружении и с большим количеством мирного населения, которому бежать будет некуда. Потому что в этот момент режим [президента Молдавии Майи] Санду может напасть на Бендеры, которые находятся на их берегу Днестра", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.
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