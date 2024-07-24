"Речь идет не о наркотиках": эксперт рассказал, почему Зеленский пребывает "в измененном состоянии"
Владимир Зеленский в неадеквате
Среди украинского политикума царит разброд и шатание. Зеленский ведет себя "не вполне адекватно", он перегружен в эмоциональном и физическом смысле и не справляется с ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
По инсайдерской информации, у Владимира Зеленского сейчас натянутые отношения с главой Офиса Андреем Ермаком. Большинство из его окружения полагает, что Зеленский "не вполне адекватно себя ведет", рассказал эксперт.
Это человек, скорее, "пребывает в измененном состоянии сознания". Речь идет не о наркотиках, а о том, что он перегружен в эмоциональном и физическом смысле и не справляется с ситуацией, уточнил политолог.
"Есть большие основания говорить, что даже сам Ермак, не первый, но и не второй в стране, может оказаться среди тех, кто захочет сделать из Зеленского козла отпущения. Именно Ермак был тем человеком, который давно находится в коммуникации с командой [экс-президента Дональда] Трампа и с республиканцами", - отметил Павлив.
Среди украинского политикума большой разброд и шатание. Есть большое искушение все списать на Зеленского и выйти на новый формат взаимоотношений с новой администрацией в Вашингтоне, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.ру
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