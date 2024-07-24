"Речь идет не о наркотиках": эксперт рассказал, почему Зеленский пребывает "в измененном состоянии" - 24.07.2024 Украина.ру
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"Речь идет не о наркотиках": эксперт рассказал, почему Зеленский пребывает "в измененном состоянии"
"Речь идет не о наркотиках": эксперт рассказал, почему Зеленский пребывает "в измененном состоянии" - 24.07.2024 Украина.ру
"Речь идет не о наркотиках": эксперт рассказал, почему Зеленский пребывает "в измененном состоянии"
Среди украинского политикума царит разброд и шатание. Зеленский ведет себя "не вполне адекватно", он перегружен в эмоциональном и физическом смысле и не справляется с ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
2024-07-24T05:30
2024-07-24T05:30
новости
владимир зеленский
андрей ермак
дональд трамп
джо байден
выборы
демократы
республиканцы
михаил павлив
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По инсайдерской информации, у Владимира Зеленского сейчас натянутые отношения с главой Офиса Андреем Ермаком. Большинство из его окружения полагает, что Зеленский "не вполне адекватно себя ведет", рассказал эксперт.Это человек, скорее, "пребывает в измененном состоянии сознания". Речь идет не о наркотиках, а о том, что он перегружен в эмоциональном и физическом смысле и не справляется с ситуацией, уточнил политолог.Среди украинского политикума большой разброд и шатание. Есть большое искушение все списать на Зеленского и выйти на новый формат взаимоотношений с новой администрацией в Вашингтоне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского конфликта - в материале Егора Леева: Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, джо байден, выборы, демократы, республиканцы, михаил павлив
Новости, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы, демократы, республиканцы, Михаил Павлив

"Речь идет не о наркотиках": эксперт рассказал, почему Зеленский пребывает "в измененном состоянии"

05:30 24.07.2024
 
Владимир Зеленский в неадеквате
Владимир Зеленский в неадеквате
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Среди украинского политикума царит разброд и шатание. Зеленский ведет себя "не вполне адекватно", он перегружен в эмоциональном и физическом смысле и не справляется с ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
По инсайдерской информации, у Владимира Зеленского сейчас натянутые отношения с главой Офиса Андреем Ермаком. Большинство из его окружения полагает, что Зеленский "не вполне адекватно себя ведет", рассказал эксперт.
Это человек, скорее, "пребывает в измененном состоянии сознания". Речь идет не о наркотиках, а о том, что он перегружен в эмоциональном и физическом смысле и не справляется с ситуацией, уточнил политолог.

"Есть большие основания говорить, что даже сам Ермак, не первый, но и не второй в стране, может оказаться среди тех, кто захочет сделать из Зеленского козла отпущения. Именно Ермак был тем человеком, который давно находится в коммуникации с командой [экс-президента Дональда] Трампа и с республиканцами", - отметил Павлив.

Среди украинского политикума большой разброд и шатание. Есть большое искушение все списать на Зеленского и выйти на новый формат взаимоотношений с новой администрацией в Вашингтоне, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах украинского конфликта - в материале Егора Леева: Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине
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