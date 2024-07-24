"Речь идет не о наркотиках": эксперт рассказал, почему Зеленский пребывает "в измененном состоянии"

Александр Перенджиев: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу

Если Трамп всерьез решит заняться внутренними вопросами, вряд ли он станет распылять американские ресурсы по всему миру. А если американские ресурсы не будут распыляться, то и во всем мире будет меньше угроз. Тот же НАТО может стать менее агрессивным блоком, потому что на него будет выделяться меньше средств. Помощь Украине тоже может стать меньше