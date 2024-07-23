Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске - 23.07.2024 Украина.ру
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Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске
Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске - 23.07.2024 Украина.ру
Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске
Когда 41-ю бригада ВСУ понесла потери в Часовом Яре, украинское командование решило отвести ее в Дзержинск, который на тот момент был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, российская армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2024-07-23T05:20
2024-07-23T05:20
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Операция по освобождению Дзержинска (Торецка) и поселка Новгородское (Нью-Йорк) началась месяц назад. Ожидалось, что войска будут по флангам окружать Дзержинск, но они начали фронтовое наступление, подловив ВСУ на ротации, рассказал обозреватель.Дело в том, что у противника там долгое время стояла 24-я механизированная бригада (Львов), которая почти два года восстанавливалась после тяжелых боев за Попасную. Ее поменяли на 41-ю бригаду, которая сражалась за микрорайон "Канал" в Часов Яре и понесла потерю, отметил эксперт.ВС РФ полностью освободили Шумы и дачный поселок Чигири, а также зашли на территорию сел Южное, Северное, Железное и Дружба. Сейчас за все эти четыре точки идут бои. Это неудобный район для наступления, поскольку там много терриконов. Но мы добились хорошего продвижения, потому что ВСУ растерялись, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, насколько реализуемы планы фон дер Ляйен относительно создания общеевропейской армии на фоне НАТО - в интервью Владимира Швейцера: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону на сайте Украина.ру
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новости, россия, донбасс, всу, вс рф, наступление, часов яр, бои, сво, потери всу
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, ВС РФ, наступление, Часов Яр, бои, СВО, потери ВСУ

Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске

05:20 23.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Когда 41-ю бригада ВСУ понесла потери в Часовом Яре, украинское командование решило отвести ее в Дзержинск, который на тот момент был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, российская армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Операция по освобождению Дзержинска (Торецка) и поселка Новгородское (Нью-Йорк) началась месяц назад. Ожидалось, что войска будут по флангам окружать Дзержинск, но они начали фронтовое наступление, подловив ВСУ на ротации, рассказал обозреватель.
Дело в том, что у противника там долгое время стояла 24-я механизированная бригада (Львов), которая почти два года восстанавливалась после тяжелых боев за Попасную. Ее поменяли на 41-ю бригаду, которая сражалась за микрорайон "Канал" в Часов Яре и понесла потерю, отметил эксперт.

"Эту 41-ю бригаду Украина отвела в Дзержинск, который тогда был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, наша армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление", - подчеркнул Угольный.

ВС РФ полностью освободили Шумы и дачный поселок Чигири, а также зашли на территорию сел Южное, Северное, Железное и Дружба. Сейчас за все эти четыре точки идут бои. Это неудобный район для наступления, поскольку там много терриконов. Но мы добились хорошего продвижения, потому что ВСУ растерялись, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько реализуемы планы фон дер Ляйен относительно создания общеевропейской армии на фоне НАТО - в интервью Владимира Швейцера: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону на сайте Украина.ру
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Вчера, 19:30
Михаил Павлив: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки Ключевая задача этого референдума развязать руки Зеленскому или его окружению в плане прямых переговоров с возможностью остановки боевых действий по линии столкновения без возврата территорий. Либо с отсроченным формальным требованием их вернуть, как в свое время Запад так никогда и не признал присоединение Прибалтики к СССР.
 
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