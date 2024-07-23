Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Когда 41-ю бригада ВСУ понесла потери в Часовом Яре, украинское командование решило отвести ее в Дзержинск, который на тот момент был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, российская армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Операция по освобождению Дзержинска (Торецка) и поселка Новгородское (Нью-Йорк) началась месяц назад. Ожидалось, что войска будут по флангам окружать Дзержинск, но они начали фронтовое наступление, подловив ВСУ на ротации, рассказал обозреватель.
Дело в том, что у противника там долгое время стояла 24-я механизированная бригада (Львов), которая почти два года восстанавливалась после тяжелых боев за Попасную. Ее поменяли на 41-ю бригаду, которая сражалась за микрорайон "Канал" в Часов Яре и понесла потерю, отметил эксперт.
"Эту 41-ю бригаду Украина отвела в Дзержинск, который тогда был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, наша армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление", - подчеркнул Угольный.
ВС РФ полностью освободили Шумы и дачный поселок Чигири, а также зашли на территорию сел Южное, Северное, Железное и Дружба. Сейчас за все эти четыре точки идут бои. Это неудобный район для наступления, поскольку там много терриконов. Но мы добились хорошего продвижения, потому что ВСУ растерялись, заключил собеседник издания.
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