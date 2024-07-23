https://ukraina.ru/20240723/1056412764.html

Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске

Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске - 23.07.2024 Украина.ру

Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске

Когда 41-ю бригада ВСУ понесла потери в Часовом Яре, украинское командование решило отвести ее в Дзержинск, который на тот момент был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, российская армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2024-07-23T05:20

2024-07-23T05:20

2024-07-23T05:20

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Операция по освобождению Дзержинска (Торецка) и поселка Новгородское (Нью-Йорк) началась месяц назад. Ожидалось, что войска будут по флангам окружать Дзержинск, но они начали фронтовое наступление, подловив ВСУ на ротации, рассказал обозреватель.Дело в том, что у противника там долгое время стояла 24-я механизированная бригада (Львов), которая почти два года восстанавливалась после тяжелых боев за Попасную. Ее поменяли на 41-ю бригаду, которая сражалась за микрорайон "Канал" в Часов Яре и понесла потерю, отметил эксперт.ВС РФ полностью освободили Шумы и дачный поселок Чигири, а также зашли на территорию сел Южное, Северное, Железное и Дружба. Сейчас за все эти четыре точки идут бои. Это неудобный район для наступления, поскольку там много терриконов. Но мы добились хорошего продвижения, потому что ВСУ растерялись, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, насколько реализуемы планы фон дер Ляйен относительно создания общеевропейской армии на фоне НАТО - в интервью Владимира Швейцера: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240722/1056409609.html

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