Юрист-международник: у США по Украине два пути — метод демократов или пустая болтовня Трампа
Дональд Трамп
Позиции кандидатов в президенты США разнятся: пока Трамп открыто говорит про Украину, демократы предпочитают отмалчиваться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра европейской информации и специалист по международным отношениям Николай Топорнин.
Он заметил, что относительно украинского кризиса вырисовываются разные варианты развития событий.
"Трамп говорил о мирном решении по Украине, которое он хочет осуществить за месяц. Это своеобразное решение. Как это будет, нужно посмотреть", — начал Топорнин.
Далее эксперт обратил свое внимание на претендентов от демократов. Из них мало кто высказывал какую-либо позицию по Украине. Это сложная тема для них.
"Я полагаю, что скорее всего их точка зрения по Украине будет совпадать с позицией руководства Демократической партии. Иначе говоря, вряд ли политика США при избранном президенте-демократе сильно изменится по сравнению с нынешней", — заключил Топорнин.
Российский политолог Сергей Старовойтов также упомянул, что Трампу нужны быстрые результаты — завершение конфликта на Украине он уже пообещал.
"Байден вышел из предвыборной гонки, и так как вся политика в мире американоцентрична, это создает хорошие возможности для ситуации внутри России (если предположить, конечно, что Трамп становится следующим президентом США). Равным образом от этого выигрывают как патриоты, так и западники в российских элитах — перезагрузка в интересах каждой из групп", — отметил Старовойтов.
Украинский политолог Владимир Фесенко уверен, что замена кандидата от Демократической партии не изменит позиции этой партии относительно поддержки Украины в борьбе против российского нашествия.
"А дальше будем смотреть на нюансы личной позиции Камалы Харрис по этому вопросу. В избирательной кампании в США снова появляется интересная и острая интрига", — подытожил Фесенко.
Более подробно об этом - в статье Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди
21 июля, 09:29"Я единственный": Трамп сделал заявление о войне на УкраинеУчастник президентской гонки в США Дональд Трамп назвал себя единственным человеком, который может предотвратить Третью мировую войну. Об этом кандидат от республиканской партии заявил на выступлении перед своими сторонниками в Мичигане.
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин указал на упаднические настроения в украинском сегменте социальных сетей, они сводятся к констатации того, что "нам конец".
"Причина разумеется в заявленной готовности Трампа прекратить украинский конфликт за счёт Украины. Правда, сам кандидат сохраняет по этому поводу загадочное молчание. Скорее всего украинские "патриоты" ошибаются – Трамп не будет отказываться от Украины и постарается повернуть дело так, чтобы США остались в выигрыше. США настолько погрязли в украинском конфликте, что выйти из него без потерь нельзя, значит любые варианты договоренностей будут предполагать позиции, которые украинское руководство сможет представить своей победой", — написал Стоякин в статье Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам.
В минувшее воскресенье Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Полный текст интервью Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа читайте на сайте Украина.ру.