https://ukraina.ru/20240723/1056407281.html

Юрист-международник: у США по Украине два пути — метод демократов или пустая болтовня Трампа

Юрист-международник: у США по Украине два пути — метод демократов или пустая болтовня Трампа - 23.07.2024 Украина.ру

Юрист-международник: у США по Украине два пути — метод демократов или пустая болтовня Трампа

Позиции кандидатов в президенты США разнятся: пока Трамп открыто говорит про Украину, демократы предпочитают отмалчиваться

2024-07-23T03:50

2024-07-23T03:50

2024-07-23T03:50

сша

украина

россия

дональд трамп

джо байден

украина.ру

демократическая партия

республиканская партия

президент сша

президентские выборы

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра европейской информации и специалист по международным отношениям Николай Топорнин.Он заметил, что относительно украинского кризиса вырисовываются разные варианты развития событий.Далее эксперт обратил свое внимание на претендентов от демократов. Из них мало кто высказывал какую-либо позицию по Украине. Это сложная тема для них.Российский политолог Сергей Старовойтов также упомянул, что Трампу нужны быстрые результаты — завершение конфликта на Украине он уже пообещал."Байден вышел из предвыборной гонки, и так как вся политика в мире американоцентрична, это создает хорошие возможности для ситуации внутри России (если предположить, конечно, что Трамп становится следующим президентом США). Равным образом от этого выигрывают как патриоты, так и западники в российских элитах — перезагрузка в интересах каждой из групп", — отметил Старовойтов.Украинский политолог Владимир Фесенко уверен, что замена кандидата от Демократической партии не изменит позиции этой партии относительно поддержки Украины в борьбе против российского нашествия."А дальше будем смотреть на нюансы личной позиции Камалы Харрис по этому вопросу. В избирательной кампании в США снова появляется интересная и острая интрига", — подытожил Фесенко.Более подробно об этом - в статье Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впередиАвтор издания Украина.ру Василий Стоякин указал на упаднические настроения в украинском сегменте социальных сетей, они сводятся к констатации того, что "нам конец"."Причина разумеется в заявленной готовности Трампа прекратить украинский конфликт за счёт Украины. Правда, сам кандидат сохраняет по этому поводу загадочное молчание. Скорее всего украинские "патриоты" ошибаются – Трамп не будет отказываться от Украины и постарается повернуть дело так, чтобы США остались в выигрыше. США настолько погрязли в украинском конфликте, что выйти из него без потерь нельзя, значит любые варианты договоренностей будут предполагать позиции, которые украинское руководство сможет представить своей победой", — написал Стоякин в статье Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам.В минувшее воскресенье Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.Полный текст интервью Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240721/1056383810.html

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