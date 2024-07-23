https://ukraina.ru/20240723/1056402135.html

Украина превратилась в людоедское государство. Украинские эксперты с тревогой о ситуации в своей стране

Украина превратилась в людоедское государство. Украинские эксперты с тревогой о ситуации в своей стране - 23.07.2024 Украина.ру

Украина превратилась в людоедское государство. Украинские эксперты с тревогой о ситуации в своей стране

На Украине лихорадочно ищут выход из затянувшегося самоубийственного конфликта и гадают, удастся ли избавиться от Зеленского и его "шоблы дармоедов" (или людоедов?) и каким образом это можно сделать.

2024-07-23T05:10

2024-07-23T05:10

2024-07-23T05:10

эксклюзив

сво

потери всу

мобилизация

энергетический кризис

нато

владимир зеленский

андрей ермолаев

соскин

политика

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За что война и долго ли воевать? Воюют украинцы вроде бы — как им объяснили - за "европейский выбор", за членство в НАТО. Во всяком случае, без стремления Киева вступить в эту организацию войны, возможно, и не было бы. Украинский политолог Андрей Ермолаев так описал ситуацию: "В НАТО нам (киевскому режиму — Ред.) сказали, что то, что останется после войны, мы заберём. Москва тоже сказала, что - ничего не останется. А мы сказали — воюем до конца. И в этом странном смысловом треугольнике мы находимся".По его словам, в Киеве всерьёз надеются, что Россия "треснет", вот тогда и будут победы (а в Москве уверены, что "треснет" киевский режим). Боевые действия продолжаются, люди гибнут каждый день.Несмотря на очевидные успехи украинских пропагандистов внутри страны (как отметил в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, многие украинцы живут "в радужном пузыре своей пропаганды"), замещать потери киевскому режиму становится всё сложнее."По данным Минобороны количество обновлённых данных гражданами достигло почти четыре миллиона 700 тысяч человек. При этом всего военнообязанных украинцев зарегистрировано 11 миллионов человек. То есть, больше половины не обновили свои данные", - констатировал украинский политолог Руслан Бортник.Он продолжил: "При этом за границей свои данные обновили всего 75 тысяч граждан Украины. При том, что на апрель только в странах ЕС было зарегистрировано более 800 тысяч украинских мужчин. То есть, меньше 10% обновили даже от состава в ЕС".Тем, кто находится внутри страны, избегать общения с военкомами куда сложнее, им приходится в буквальном смысле уходить в подполье, чтобы избежать встречи с сотрудниками ТЦК.Хотя есть и другие пути. Ни для кого не секрет, что процесс-мобилизации на Украине для кого-то является бизнес-процессом, хотя и полностью криминальным. Как заявил в эфире единого телемарафона депутат Верховной Рады от "Слуги Народа" Дмитрий Наталуха, "объемы теневого "экономического бронирования" начинаются от 700 миллионов долларов и доходят до двух миллиардов долларов в год". То есть, до двух миллиардов долларов взяток заносят за то, чтобы не служить в ВСУ."С этого дела кормится верхушка. То есть, это бандитская рента зелёной власти. Потому что только верхушка может себе позволить присваивать такие огромные ресурсы безнаказанно", - сказал по этому поводу экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его мнению, это показывает, что в стране "хорошо структурированная власть беспредельщиков, разбойников под видом ура-патриотов"."Бороться, типа, за украинский суверенитет путём получения прибыли 10 000 процентов с каждого убитого украинца — это замечательная модель, это супермодель. Но это вообще людоедская модель, такое только каннибалы могут себе позволить абсолютно бессовестные", - сказал Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.Однако, по словам политолога, очевидно, что "с Зеленским, Ермаком, со всем этим их котлом функционировать невозможно для Украины, это уже смерти подобно — слова Наталухи уже полностью это подтверждают".Украинцам следует опасаться не только мобилизации, но и готовиться к тому, что зимой ситуация с энергоснабжением не будет лучше, чем она есть сейчас, в аномальную жару. О такой перспективе предупредил сограждан глава энергетического подкомитета Верховной Рады Сергей Нагорняк. Как известно, сейчас по всей Украине массовые отключения. Они будут и зимой.МВД Украины советует людям запасаться продуктами питания, которые могут храниться без холодильника, запасаться водой. Советуют людям не пользоваться лифтами, поскольку электричество могут отключить в любой момент.Комментируя эти советы, известный одесский адвокат Тарас Никифорчук отметил, что постоянные отключения постепенно начинают пробуждать народ. Так, в Одессе, в Запорожье и в Полтаве прошли стихийные митинги с требованием наладить электроснабжение. Впрочем, каких-то вразумительных ответов от местных властей митингующие не получили.Никифорчук напомнил, что на социальные выплаты в стране не хватает миллиардов, в бюджете "дыра". И предложил в качестве выхода из такого положения кардинально "сократить дармоедов" из разных раздутых ведомств и правоохранительных органов Украины."Да разогнать эту шоблу уже, наконец-то, раз она тридцать с чем-то лет ничего путного сделать не может… И всё он ходят, что-то болтают. Только лица меняются, то там были эти, то те, то оранжевые, то голубые, то ещё какие-то, зелёные там — всё у нас в цветах. Но по факту лица меняются, каждый себе карманы набивает, уходит в закат. Система эта идиотская работает, где куча каких-то непонятных организаций, ведомств, министерств и т. п., которые ничего не производят, единственное, что они делают — это, по факту, сосут деньги из бюджета и создают проблемы гражданам", - описал он ситуацию в стране.Предложение "разогнать шоблу" находит живой отклик в народе. В комментариях к этому выпуску видеоблога адвоката читаем: "Эту войну запомнят, как войну, в которой воевало исключительно бедное гражданское население Украины, а военные и силовики отсиживались в тылу и фильтровали население для защиты власти от народа... Ни один родственник Зеленского не воюет, ни один родственник слуг народа не воюет, ни один родственник квартала не воюет... Мы точно демократия???".Вопрос, конечно, риторический.Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Павла Волкова "Гегемония лингвонационализма. Почему Фарион победила".

https://ukraina.ru/20240722/1056398059.html

https://ukraina.ru/20240721/1056387250.html

https://ukraina.ru/20240719/1056334180.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, потери всу, мобилизация, энергетический кризис, нато, владимир зеленский, андрей ермолаев, соскин, политика, экономика, эксперты, руслан бортник