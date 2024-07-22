https://ukraina.ru/20240722/1056359843.html

Экс-сотрудник СБУ объяснил, когда миллион дронов для Украины может превратится в груду железа

Экс-сотрудник СБУ объяснил, когда миллион дронов для Украины может превратится в груду железа - 22.07.2024 Украина.ру

Экс-сотрудник СБУ объяснил, когда миллион дронов для Украины может превратится в груду железа

ВС РФ в последнее время нарастили удары по подготовленным украинским кадрам: ВВС, школы подготовки пилотов дронов, склады хранения. Если выбить расчеты БПЛА, неважно, сколько у них там будет лежать дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2024-07-22T03:30

2024-07-22T03:30

2024-07-22T03:30

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Ранее участники "Коалиции дронов" обязались в срок до февраля 2025 года поставить Украине 1 млн беспилотников разных классов. Коалиция была создана в рамках работы Контактной группы по обороне Украины и Совета Украина-НАТО в феврале 2024 года. В зоне спецоперации над головой у бойцов все время что-то летает. Еще ничего, если это просто "Мавик". А если это "Баба-Яга" или FPV, это совсем неинтересно, рассказал бывший сотрудник СБУ.Более того, ВС РФ в последнее время нарастили удары по подготовленным украинским кадрам: ВВС, школы подготовки пилотов дронов, склады хранения. Если вы выбьете расчеты БПЛА, неважно, сколько у них там будет дронов лежать – 100 или 10. "И сегодняшняя спайка нашего разведывательного и ударного комплекса внушает оптимизм. Повторюсь, у Украины может быть сколько угодно оружия, но без профессиональных кадров у нее ничего не выйдет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.руО том, для чего Польша концентрирует войска на границе с Белоруссией - в интервью Олега Неменского: Зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский* спонсирует Трампа на сайте Украина.ру*Признан в России спонсором терроризма и экстремизма

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новости, украина, россия, василий прозоров, дроны, бпла, камера, беспилотники, сво, пилоты, поставки