Экс-сотрудник СБУ объяснил, когда миллион дронов для Украины может превратится в груду железа - 22.07.2024 Украина.ру
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Экс-сотрудник СБУ объяснил, когда миллион дронов для Украины может превратится в груду железа
Экс-сотрудник СБУ объяснил, когда миллион дронов для Украины может превратится в груду железа - 22.07.2024 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ объяснил, когда миллион дронов для Украины может превратится в груду железа
ВС РФ в последнее время нарастили удары по подготовленным украинским кадрам: ВВС, школы подготовки пилотов дронов, склады хранения. Если выбить расчеты БПЛА, неважно, сколько у них там будет лежать дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2024-07-22T03:30
2024-07-22T03:30
новости
украина
россия
василий прозоров
дроны
бпла
камера
беспилотники
сво
пилоты
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Ранее участники "Коалиции дронов" обязались в срок до февраля 2025 года поставить Украине 1 млн беспилотников разных классов. Коалиция была создана в рамках работы Контактной группы по обороне Украины и Совета Украина-НАТО в феврале 2024 года. В зоне спецоперации над головой у бойцов все время что-то летает. Еще ничего, если это просто "Мавик". А если это "Баба-Яга" или FPV, это совсем неинтересно, рассказал бывший сотрудник СБУ.Более того, ВС РФ в последнее время нарастили удары по подготовленным украинским кадрам: ВВС, школы подготовки пилотов дронов, склады хранения. Если вы выбьете расчеты БПЛА, неважно, сколько у них там будет дронов лежать – 100 или 10. "И сегодняшняя спайка нашего разведывательного и ударного комплекса внушает оптимизм. Повторюсь, у Украины может быть сколько угодно оружия, но без профессиональных кадров у нее ничего не выйдет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.руО том, для чего Польша концентрирует войска на границе с Белоруссией - в интервью Олега Неменского: Зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский* спонсирует Трампа на сайте Украина.ру*Признан в России спонсором терроризма и экстремизма
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новости, украина, россия, василий прозоров, дроны, бпла, камера, беспилотники, сво, пилоты, поставки
Новости, Украина, Россия, Василий Прозоров, дроны, БПЛА, камера, беспилотники, СВО, пилоты, поставки

Экс-сотрудник СБУ объяснил, когда миллион дронов для Украины может превратится в груду железа

03:30 22.07.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ в последнее время нарастили удары по подготовленным украинским кадрам: ВВС, школы подготовки пилотов дронов, склады хранения. Если выбить расчеты БПЛА, неважно, сколько у них там будет лежать дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Ранее участники "Коалиции дронов" обязались в срок до февраля 2025 года поставить Украине 1 млн беспилотников разных классов. Коалиция была создана в рамках работы Контактной группы по обороне Украины и Совета Украина-НАТО в феврале 2024 года.
В зоне спецоперации над головой у бойцов все время что-то летает. Еще ничего, если это просто "Мавик". А если это "Баба-Яга" или FPV, это совсем неинтересно, рассказал бывший сотрудник СБУ.
"Так что миллион дронов – это очень опасно. Но без грамотного оператора – это просто железо. Тот же разведывательный БПЛА без систем поражения – это просто летающая камера", - отметил Прозоров.
Более того, ВС РФ в последнее время нарастили удары по подготовленным украинским кадрам: ВВС, школы подготовки пилотов дронов, склады хранения. Если вы выбьете расчеты БПЛА, неважно, сколько у них там будет дронов лежать – 100 или 10.
"И сегодняшняя спайка нашего разведывательного и ударного комплекса внушает оптимизм. Повторюсь, у Украины может быть сколько угодно оружия, но без профессиональных кадров у нее ничего не выйдет", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.ру
О том, для чего Польша концентрирует войска на границе с Белоруссией - в интервью Олега Неменского: Зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский* спонсирует Трампа на сайте Украина.ру
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Николаев - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
19 июля, 11:45
Авария на АЭС, убийственная жара и эхо Крынок. Что происходит в НиколаевеВ Николаеве на юге Украины в эти дни установилась аномальная жара. Температура повышалась до 42 градусов, что на 1,5 градуса выше температурных рекордов региона. На этом фоне электричество стали отключать чаще и дольше. Причина – аварии на Южноукраинской АЭС в Николаевской области.
 
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