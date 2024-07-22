Экс-сотрудник СБУ объяснил, когда миллион дронов для Украины может превратится в груду железа
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ВС РФ в последнее время нарастили удары по подготовленным украинским кадрам: ВВС, школы подготовки пилотов дронов, склады хранения. Если выбить расчеты БПЛА, неважно, сколько у них там будет лежать дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Ранее участники "Коалиции дронов" обязались в срок до февраля 2025 года поставить Украине 1 млн беспилотников разных классов. Коалиция была создана в рамках работы Контактной группы по обороне Украины и Совета Украина-НАТО в феврале 2024 года.
В зоне спецоперации над головой у бойцов все время что-то летает. Еще ничего, если это просто "Мавик". А если это "Баба-Яга" или FPV, это совсем неинтересно, рассказал бывший сотрудник СБУ.
"Так что миллион дронов – это очень опасно. Но без грамотного оператора – это просто железо. Тот же разведывательный БПЛА без систем поражения – это просто летающая камера", - отметил Прозоров.
Более того, ВС РФ в последнее время нарастили удары по подготовленным украинским кадрам: ВВС, школы подготовки пилотов дронов, склады хранения. Если вы выбьете расчеты БПЛА, неважно, сколько у них там будет дронов лежать – 100 или 10.
"И сегодняшняя спайка нашего разведывательного и ударного комплекса внушает оптимизм. Повторюсь, у Украины может быть сколько угодно оружия, но без профессиональных кадров у нее ничего не выйдет", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.ру
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