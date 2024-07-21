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"Я единственный": Трамп сделал заявление о войне на Украине

"Я единственный": Трамп сделал заявление о войне на Украине - 21.07.2024 Украина.ру

"Я единственный": Трамп сделал заявление о войне на Украине

Участник президентской гонки в США Дональд Трамп назвал себя единственным человеком, который может предотвратить Третью мировую войну. Об этом кандидат от республиканской партии заявил на выступлении перед своими сторонниками в Мичигане.

2024-07-21T09:29

2024-07-21T09:29

2024-07-21T09:29

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Трамп уверяет, что остановит военный конфликт на Украине еще до того, как официально вступит в должность президента США.На днях трамп созвонился с Владимиром Зеленским. Украинский лидер по итогам беседы назвал американского политика "президентом".Дональд Трамп 13 июля пережил покушение на свою жизнь. На митинге в штате Пенсильвания 20-летний Томас Мэтью Крукс. Стрелка ликвидировали, Трамп отделался легким ранением уха. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина.О "мирном" плане Бориса Джонсона Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский