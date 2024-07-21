"Я единственный": Трамп сделал заявление о войне на Украине - 21.07.2024 Украина.ру
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"Я единственный": Трамп сделал заявление о войне на Украине
"Я единственный": Трамп сделал заявление о войне на Украине - 21.07.2024 Украина.ру
"Я единственный": Трамп сделал заявление о войне на Украине
Участник президентской гонки в США Дональд Трамп назвал себя единственным человеком, который может предотвратить Третью мировую войну. Об этом кандидат от республиканской партии заявил на выступлении перед своими сторонниками в Мичигане.
2024-07-21T09:29
2024-07-21T09:29
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Трамп уверяет, что остановит военный конфликт на Украине еще до того, как официально вступит в должность президента США.На днях трамп созвонился с Владимиром Зеленским. Украинский лидер по итогам беседы назвал американского политика "президентом".Дональд Трамп 13 июля пережил покушение на свою жизнь. На митинге в штате Пенсильвания 20-летний Томас Мэтью Крукс. Стрелка ликвидировали, Трамп отделался легким ранением уха. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина.О "мирном" плане Бориса Джонсона Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля
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новости, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

"Я единственный": Трамп сделал заявление о войне на Украине

09:29 21.07.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Участник президентской гонки в США Дональд Трамп назвал себя единственным человеком, который может предотвратить Третью мировую войну. Об этом кандидат от республиканской партии заявил на выступлении перед своими сторонниками в Мичигане.
Трамп уверяет, что остановит военный конфликт на Украине еще до того, как официально вступит в должность президента США.
"Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну", - сказал он.
На днях трамп созвонился с Владимиром Зеленским. Украинский лидер по итогам беседы назвал американского политика "президентом".
Дональд Трамп 13 июля пережил покушение на свою жизнь. На митинге в штате Пенсильвания 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Стрелка ликвидировали, Трамп отделался легким ранением уха. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина.
О "мирном" плане Бориса Джонсона Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля
 
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