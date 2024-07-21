https://ukraina.ru/20240721/1056383496.html

Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля

Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля - 21.07.2024 Украина.ру

Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил кандидату в президенты США Дональду Трампу план по Украине

2024-07-21T09:17

2024-07-21T09:17

2024-07-21T09:17

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Свой "мирный план" для Трампа Джонсон изложил в авторской колонке для Daily Mail."Я верю, что Трамп может положить ей (войне - Ред.) конец - на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчёркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделает в случае избрания. Но это то, что он может сделать", - писал Джонсон.Первым шагом он предлагает укрепить Запад и Украину, а именно прекратить бюрократическую волокиту и проволочки; дать украинцам необходимые разрешения, в т.ч. и для ударов вглубь России; а затем, когда ВС РФ понесут урон и будут "отброшены назад", Трамп бы мог предложить сделку.По мнению Джонсона, России нужно отступить по крайней мере до границ на начало СВО, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределённости, остальная часть Украины должна быть признана "свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО, и абсолютно желательной для скорейшего присоединения".В то же время, Украине придётся отказаться от требования о возвращении к границам 1991 года.Джонсон заявил, что у украинцев есть более миллиона вооружённых человек, которые хорошо привыкли работать с техникой НАТО и "являются самой эффективной антироссийской силой в мире".Когда конфликт на Украине закончится, нет никакой причины, почему бы украинским войскам не заменить часть из 70 тыс. американских военных, которые всё еще находятся в Европе.Это, подчеркнул бывший премьер-министр Великобритании, позволило бы Трампу сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной обороны, что является одной из его ключевых целей."Прежде всего, с Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным - возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Но есть только один способ достичь такого результата - через силу. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой Это означает поддержку украинцев до конца", - писал Джонсон.Он также польстил Трампу, заявив, что если бы тот был президентом США, специальная военная операция ВС РФ на Украине никогда бы не началась."Никогда не забывайте, что именно Трамп, а не Обама или Байден, предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые имели решающее значение в битве за Киев в 2022 году. Трамп уже имеет опыт решительного военного вмешательства в интересах украинской демократии. Если и когда он вернется к власти, в конце этого года, у Трампа появится огромный шанс - не просто исправить наследие своего предшественника, но и повести мир вперед. Дональд Трамп осознаёт риск: поражение Украины может иметь огромные долгосрочные последствия для Америки и мира. С другой стороны, победа Украины - при условии правильного использования - может проложить путь, как это ни парадоксально, к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Это было бы большой победой для Америки и для всего мира", - указал Джонсон.Ранее, 16 июля, он посетил США, где встретился с Трампом."Хорошая встреча с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном", - написал в тот день Трамп в Truth Social.Он назвал бывшего премьер-министра Великобритании "очень классным парнем".При этом Джонсон — один из основных виновников того, что боевые действия на Украине продолжаются."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон и сказал: "Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", - рассказал в ноябре 2023 года в интервью Наталье Мосейчук глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.Это заявление вызвало ярость у многих украинцев. И Джонсон бросился опровергать сказанное Арахамией. При этом Арахамия также рассказал, что Украина согласовывала свои действия с американцами и британцами."Этот процесс <...> не был никак не управляемым [США, Великобританией, Германией], но была сразу же создана группа советников по безопасности наших стран-партнёров, но мы им дозированно давали информацию с точки зрения информационного лага <...> Т.е. они (США и Великобритания) всё знали, особенно, когда мы драфтили все документы — у них был доступ ко всем документам. И мы советовались. Мы понимали, что мы одни войну не можем выиграть. И мы советовались с ними по всем вопросам. И они нам фактически посоветовали не идти ни на какие эфемерные гарантии безопасности", - отмечал глава парламентской фракции украинской партии власти.В апреле 2024 года сказанное Арахамией частично подтвердил и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы искренне хотели договориться. Причём я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс. И этот компромисс, в конце концов, так либо иначе был найден. А дальше… Понимаете, скажу вещь, которую никогда раньше не говорил. Украинская делегация говорила следующее: "Вам легко. У вас один начальник, а у нас три. Поэтому под чем бы мы здесь не подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать". И в этом всё. Это честно. В этом трагедия <...>, в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжёлого конфликта", - рассказывал он в интервью Наталье Литовко.При этом о том, что Трамп выгоден Украине заявляли и некоторые украинские националисты."А вы в курсе, что при славных борцах за демократию и господине Обаме нам в 2014 году обрезали даже продажу стрелковых патронов? Так говорит мой товарищ, я не в материале. Но я точно знаю, что на фоне красиво говорящих Обам, приход республиканцев был как глоток свежего воздуха. И размороженные поставки оружия США ещё в 2017 году были именно при Трампе", - заявлял лидер группировки С14* Евгений Карась.Он также рассказал о большом влиянии украинских протестантов на некоторых из республиканцев."Хорошо, что протестантские круги на Украине активно работают в США. Многие не в курсе, что "дни Украины в Вашингтоне" проходили в христианском пространстве и больше всего там было консервативных республиканцев. И именно влияние наших протестантов, таких, как Руслан Кухарчук, на влиятельного члена Конгресса переломило весной одно из ключевых голосований", - отметил Карась.При этом он признавал, что всё может пойти и по плохому для Украины сценарию, а потому призвал украинских политиков быть готовыми к любому развитию событий.О происходящем на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"* - запрещённая в РФ организация

https://ukraina.ru/20240720/1056382810.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, борис джонсон, давид арахамия, ес, нато, слуга народа, сша, россия, украина