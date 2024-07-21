https://ukraina.ru/20240721/1056383496.html
Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля
Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля - 21.07.2024 Украина.ру
Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил кандидату в президенты США Дональду Трампу план по Украине
2024-07-21T09:17
2024-07-21T09:17
2024-07-21T09:17
эксклюзив
хроники
дональд трамп
борис джонсон
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Свой "мирный план" для Трампа Джонсон изложил в авторской колонке для Daily Mail."Я верю, что Трамп может положить ей (войне - Ред.) конец - на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчёркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделает в случае избрания. Но это то, что он может сделать", - писал Джонсон.Первым шагом он предлагает укрепить Запад и Украину, а именно прекратить бюрократическую волокиту и проволочки; дать украинцам необходимые разрешения, в т.ч. и для ударов вглубь России; а затем, когда ВС РФ понесут урон и будут "отброшены назад", Трамп бы мог предложить сделку.По мнению Джонсона, России нужно отступить по крайней мере до границ на начало СВО, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределённости, остальная часть Украины должна быть признана "свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО, и абсолютно желательной для скорейшего присоединения".В то же время, Украине придётся отказаться от требования о возвращении к границам 1991 года.Джонсон заявил, что у украинцев есть более миллиона вооружённых человек, которые хорошо привыкли работать с техникой НАТО и "являются самой эффективной антироссийской силой в мире".Когда конфликт на Украине закончится, нет никакой причины, почему бы украинским войскам не заменить часть из 70 тыс. американских военных, которые всё еще находятся в Европе.Это, подчеркнул бывший премьер-министр Великобритании, позволило бы Трампу сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной обороны, что является одной из его ключевых целей."Прежде всего, с Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным - возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Но есть только один способ достичь такого результата - через силу. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой Это означает поддержку украинцев до конца", - писал Джонсон.Он также польстил Трампу, заявив, что если бы тот был президентом США, специальная военная операция ВС РФ на Украине никогда бы не началась."Никогда не забывайте, что именно Трамп, а не Обама или Байден, предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые имели решающее значение в битве за Киев в 2022 году. Трамп уже имеет опыт решительного военного вмешательства в интересах украинской демократии. Если и когда он вернется к власти, в конце этого года, у Трампа появится огромный шанс - не просто исправить наследие своего предшественника, но и повести мир вперед. Дональд Трамп осознаёт риск: поражение Украины может иметь огромные долгосрочные последствия для Америки и мира. С другой стороны, победа Украины - при условии правильного использования - может проложить путь, как это ни парадоксально, к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Это было бы большой победой для Америки и для всего мира", - указал Джонсон.Ранее, 16 июля, он посетил США, где встретился с Трампом."Хорошая встреча с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном", - написал в тот день Трамп в Truth Social.Он назвал бывшего премьер-министра Великобритании "очень классным парнем".При этом Джонсон — один из основных виновников того, что боевые действия на Украине продолжаются."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон и сказал: "Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", - рассказал в ноябре 2023 года в интервью Наталье Мосейчук глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.Это заявление вызвало ярость у многих украинцев. И Джонсон бросился опровергать сказанное Арахамией. При этом Арахамия также рассказал, что Украина согласовывала свои действия с американцами и британцами."Этот процесс <...> не был никак не управляемым [США, Великобританией, Германией], но была сразу же создана группа советников по безопасности наших стран-партнёров, но мы им дозированно давали информацию с точки зрения информационного лага <...> Т.е. они (США и Великобритания) всё знали, особенно, когда мы драфтили все документы — у них был доступ ко всем документам. И мы советовались. Мы понимали, что мы одни войну не можем выиграть. И мы советовались с ними по всем вопросам. И они нам фактически посоветовали не идти ни на какие эфемерные гарантии безопасности", - отмечал глава парламентской фракции украинской партии власти.В апреле 2024 года сказанное Арахамией частично подтвердил и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы искренне хотели договориться. Причём я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс. И этот компромисс, в конце концов, так либо иначе был найден. А дальше… Понимаете, скажу вещь, которую никогда раньше не говорил. Украинская делегация говорила следующее: "Вам легко. У вас один начальник, а у нас три. Поэтому под чем бы мы здесь не подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать". И в этом всё. Это честно. В этом трагедия <...>, в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжёлого конфликта", - рассказывал он в интервью Наталье Литовко.При этом о том, что Трамп выгоден Украине заявляли и некоторые украинские националисты."А вы в курсе, что при славных борцах за демократию и господине Обаме нам в 2014 году обрезали даже продажу стрелковых патронов? Так говорит мой товарищ, я не в материале. Но я точно знаю, что на фоне красиво говорящих Обам, приход республиканцев был как глоток свежего воздуха. И размороженные поставки оружия США ещё в 2017 году были именно при Трампе", - заявлял лидер группировки С14* Евгений Карась.Он также рассказал о большом влиянии украинских протестантов на некоторых из республиканцев."Хорошо, что протестантские круги на Украине активно работают в США. Многие не в курсе, что "дни Украины в Вашингтоне" проходили в христианском пространстве и больше всего там было консервативных республиканцев. И именно влияние наших протестантов, таких, как Руслан Кухарчук, на влиятельного члена Конгресса переломило весной одно из ключевых голосований", - отметил Карась.При этом он признавал, что всё может пойти и по плохому для Украины сценарию, а потому призвал украинских политиков быть готовыми к любому развитию событий.О происходящем на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"* - запрещённая в РФ организация
https://ukraina.ru/20240720/1056382810.html
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эксклюзив, хроники, дональд трамп, борис джонсон, давид арахамия, ес, нато, слуга народа, сша, россия, украина
Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил кандидату в президенты США Дональду Трампу план по Украине
Свой "мирный план" для Трампа Джонсон
изложил в авторской колонке для Daily Mail
.
"Я верю, что Трамп может положить ей (войне - Ред.) конец - на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчёркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделает в случае избрания. Но это то, что он может сделать", - писал Джонсон.
Первым шагом он предлагает укрепить Запад и Украину, а именно прекратить бюрократическую волокиту и проволочки; дать украинцам необходимые разрешения, в т.ч. и для ударов вглубь России; а затем, когда ВС РФ понесут урон и будут "отброшены назад", Трамп бы мог предложить сделку.
По мнению Джонсона, России нужно отступить по крайней мере до границ на начало СВО, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределённости, остальная часть Украины должна быть признана "свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО, и абсолютно желательной для скорейшего присоединения".
В то же время, Украине придётся отказаться от требования о возвращении к границам 1991 года.
Джонсон заявил, что у украинцев есть более миллиона вооружённых человек, которые хорошо привыкли работать с техникой НАТО и "являются самой эффективной антироссийской силой в мире".
Когда конфликт на Украине закончится, нет никакой причины, почему бы украинским войскам не заменить часть из 70 тыс. американских военных, которые всё еще находятся в Европе.
Это, подчеркнул бывший премьер-министр Великобритании, позволило бы Трампу сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной обороны, что является одной из его ключевых целей.
"Прежде всего, с Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным - возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Но есть только один способ достичь такого результата - через силу. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой Это означает поддержку украинцев до конца
", - писал Джонсон.
Он также польстил Трампу, заявив, что если бы тот был президентом США, специальная военная операция ВС РФ на Украине никогда бы не началась.
"Никогда не забывайте, что именно Трамп, а не Обама или Байден, предоставил украинцам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые имели решающее значение в битве за Киев в 2022 году. Трамп уже имеет опыт решительного военного вмешательства в интересах украинской демократии. Если и когда он вернется к власти, в конце этого года, у Трампа появится огромный шанс - не просто исправить наследие своего предшественника, но и повести мир вперед. Дональд Трамп осознаёт риск: поражение Украины может иметь огромные долгосрочные последствия для Америки и мира. С другой стороны, победа Украины - при условии правильного использования - может проложить путь, как это ни парадоксально, к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Это было бы большой победой для Америки и для всего мира", - указал Джонсон.
Ранее, 16 июля, он посетил США, где встретился с Трампом.
"Хорошая встреча с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном", - написал в тот день Трамп в Truth Social.
Он назвал бывшего премьер-министра Великобритании "очень классным парнем".
При этом Джонсон — один из основных виновников того, что боевые действия на Украине продолжаются.
"Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон и сказал: "Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать
", - рассказал
в ноябре 2023 года в интервью Наталье Мосейчук
глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия
.
Это заявление вызвало ярость у многих украинцев. И Джонсон бросился опровергать сказанное Арахамией. При этом Арахамия также рассказал, что Украина согласовывала свои действия с американцами и британцами.
"Этот процесс <...> не был никак не управляемым [США, Великобританией, Германией], но была сразу же создана группа советников по безопасности наших стран-партнёров, но мы им дозированно давали информацию с точки зрения информационного лага <...> Т.е. они (США и Великобритания) всё знали, особенно, когда мы драфтили все документы — у них был доступ ко всем документам. И мы советовались. Мы понимали, что мы одни войну не можем выиграть. И мы советовались с ними по всем вопросам. И они нам фактически посоветовали не идти ни на какие эфемерные гарантии безопасности", - отмечал глава парламентской фракции украинской партии власти.
В апреле 2024 года сказанное Арахамией частично подтвердил и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы искренне хотели договориться. Причём я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс. И этот компромисс, в конце концов, так либо иначе был найден. А дальше… Понимаете, скажу вещь, которую никогда раньше не говорил. Украинская делегация говорила следующее: "Вам легко. У вас один начальник, а у нас три. Поэтому под чем бы мы здесь не подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать". И в этом всё. Это честно. В этом трагедия <...>, в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжёлого конфликта
", - рассказывал
он в интервью Наталье Литовко
.
При этом о том, что Трамп выгоден Украине заявляли и некоторые украинские националисты.
"А вы в курсе, что при славных борцах за демократию и господине Обаме нам в 2014 году обрезали даже продажу стрелковых патронов? Так говорит мой товарищ, я не в материале. Но я точно знаю, что на фоне красиво говорящих Обам, приход республиканцев был как глоток свежего воздуха. И размороженные поставки оружия США ещё в 2017 году были именно при Трампе
", - заявлял
лидер группировки С14* Евгений Карась
.
Он также рассказал
о большом влиянии украинских протестантов на некоторых из республиканцев.
"Хорошо, что протестантские круги на Украине активно работают в США. Многие не в курсе, что "дни Украины в Вашингтоне" проходили в христианском пространстве и больше всего там было консервативных республиканцев. И именно влияние наших протестантов, таких, как Руслан Кухарчук, на влиятельного члена Конгресса переломило весной одно из ключевых голосований", - отметил Карась.
При этом он признавал, что всё может пойти и по плохому для Украины сценарию, а потому призвал украинских политиков быть готовыми к любому развитию событий.
* - запрещённая в РФ организация