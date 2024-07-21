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В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной – Прозоров

В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной – Прозоров - 21.07.2024 Украина.ру

В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной – Прозоров

Западные элиты потеряли страх перед ядерной войной, она им представляется чем-то вроде сюжета комиксов на тему победы над Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2024-07-21T04:45

2024-07-21T04:45

2024-07-21T04:45

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нато

ядерная война

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"В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной. Во времена холодной войны на Западе было полно серьезных политиков с реальным взглядом на мир (даже если они не любили Россию). Они видели, к чему может привести Вторая мировая война и понимали, что есть черта, которую нельзя переходить. А сейчас на Западе мы наблюдаем катастрофическое падение уровня их профессионализма и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами", - заявил Прозоров.Ещё один фактор – экономический кризис на Западе. Из такой ситуации Запад всегда выходил за счёт больших войн, отметил Прозоров.В итоге эти "два фактора, которые, к сожалению, рано или поздно приведут нас к глобальной войне", резюмировал бывший сотрудник украинской спецслужбы.Полный текст интервью Романа Гнатюка Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу на сайте Украина.руПодробнее о планах Киева - в материале "Могут биться там сколько угодно": военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ на сайте Украина.ру.

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новости, запад, россия, киев, василий прозоров, вооруженные силы украины, нато, ядерная война