Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов - 21.09.2026 Украина.ру
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Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов
Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов - 21.09.2026 Украина.ру
Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов
Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее перекрывали из-за ракетной опасности. Об этом информационный центр по автомобильным дорогам утром 21 сентября сообщил в своём оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
2026-09-21T07:03
2026-09-21T07:04
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росавиация
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с объявлением в регионе ракетной опасности было временно перекрыто с 4:58 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 5:50 мск.По уточнённой информации на 6:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств.Росавиация в 3:19 мск объявила о снятии ограничений на взлёт и посадку, введённые ранее в аэропортах Геленджика и Сочи.В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим опасности по БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:45 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, крым, краснодарский край, крымский мост, геленджик, сочи, росавиация, ракеты, угроза, опасность, ограничения, всу, автоперевозки, воздушная тревога
Украина.ру, Новости, Россия, Крым, краснодарский край, Крымский мост, Геленджик, Сочи, Росавиация, ракеты, угроза, опасность, ограничения, ВСУ, автоперевозки, воздушная тревога

Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов

07:03 21.09.2026 (обновлено: 07:04 21.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее перекрывали из-за ракетной опасности. Об этом информационный центр по автомобильным дорогам утром 21 сентября сообщил в своём оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с объявлением в регионе ракетной опасности было временно перекрыто с 4:58 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 5:50 мск.
По уточнённой информации на 6:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств.
Росавиация в 3:19 мск объявила о снятии ограничений на взлёт и посадку, введённые ранее в аэропортах Геленджика и Сочи.
В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим опасности по БПЛА.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:45 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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