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Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов

Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов - 21.09.2026 Украина.ру

Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов

Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее перекрывали из-за ракетной опасности. Об этом информационный центр по автомобильным дорогам утром 21 сентября сообщил в своём оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

2026-09-21T07:03

2026-09-21T07:03

2026-09-21T07:04

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с объявлением в регионе ракетной опасности было временно перекрыто с 4:58 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 5:50 мск.По уточнённой информации на 6:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств.Росавиация в 3:19 мск объявила о снятии ограничений на взлёт и посадку, введённые ранее в аэропортах Геленджика и Сочи.В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим опасности по БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:45 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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