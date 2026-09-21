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Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов
Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов - 21.09.2026 Украина.ру
Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов
Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее перекрывали из-за ракетной опасности. Об этом информационный центр по автомобильным дорогам утром 21 сентября сообщил в своём оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
2026-09-21T07:03
2026-09-21T07:03
2026-09-21T07:04
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с объявлением в регионе ракетной опасности было временно перекрыто с 4:58 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 5:50 мск.По уточнённой информации на 6:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств.Росавиация в 3:19 мск объявила о снятии ограничений на взлёт и посадку, введённые ранее в аэропортах Геленджика и Сочи.В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим опасности по БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:45 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Крым, краснодарский край, Крымский мост, Геленджик, Сочи, Росавиация, ракеты, угроза, опасность, ограничения, ВСУ, автоперевозки, воздушная тревога
Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Геленджик и Сочи открыли для полётов
07:03 21.09.2026 (обновлено: 07:04 21.09.2026)
Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее перекрывали из-за ракетной опасности. Об этом информационный центр по автомобильным дорогам утром 21 сентября сообщил в своём оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с объявлением в регионе ракетной опасности было временно перекрыто с 4:58 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 5:50 мск.
По уточнённой информации на 6:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств.
Росавиация в 3:19 мск объявила о снятии ограничений на взлёт и посадку, введённые ранее в аэропортах Геленджика и Сочи.
В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим опасности по БПЛА.
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