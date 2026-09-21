https://ukraina.ru/20260921/sily-pvo-otrazili-massirovannyy-nalt-bpla-na-rostovskuyu-oblast-1083316333.html

Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область

Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область - 21.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область

Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской областью около 50 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 21 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-21T07:23

2026-09-21T07:23

2026-09-21T07:23

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Вооружённые формирования киевского режима каждую ночь атакуют российские регионы, приоритетно нанося удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. Не стала исключением и ночь после выборов в Госдуму РФ."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около 50 БПЛА в шести районах области", — написал губернатор.Уточняется, что вражеские беспилотники были сбиты в Верхнедонском, Чертковском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Тарасовском районах."Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — добавил Слюсарь.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:45 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что силы ПВО пресекли попытку киевского режима сорвать выборы в Госдуму РФ и местные законодательные органы власти — перехватили и уничтожили над регионами России около двух тысяч вражеских беспилотник и крылатых ракет большой дальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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