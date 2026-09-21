Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область - 21.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область
Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область - 21.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской областью около 50 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 21 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-21T07:23
2026-09-21T07:23
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Вооружённые формирования киевского режима каждую ночь атакуют российские регионы, приоритетно нанося удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. Не стала исключением и ночь после выборов в Госдуму РФ."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около 50 БПЛА в шести районах области", — написал губернатор.Уточняется, что вражеские беспилотники были сбиты в Верхнедонском, Чертковском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Тарасовском районах."Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — добавил Слюсарь.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:45 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что силы ПВО пресекли попытку киевского режима сорвать выборы в Госдуму РФ и местные законодательные органы власти — перехватили и уничтожили над регионами России около двух тысяч вражеских беспилотник и крылатых ракет большой дальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, пво, сво, спецоперация, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, Ростовская область, ПВО, СВО, Спецоперация, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область

07:23 21.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской областью около 50 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 21 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
Вооружённые формирования киевского режима каждую ночь атакуют российские регионы, приоритетно нанося удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. Не стала исключением и ночь после выборов в Госдуму РФ.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около 50 БПЛА в шести районах области", — написал губернатор.
Уточняется, что вражеские беспилотники были сбиты в Верхнедонском, Чертковском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Тарасовском районах.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — добавил Слюсарь.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:45 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Ранее сообщалось, что силы ПВО пресекли попытку киевского режима сорвать выборы в Госдуму РФ и местные законодательные органы власти — перехватили и уничтожили над регионами России около двух тысяч вражеских беспилотник и крылатых ракет большой дальности.
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