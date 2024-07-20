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Эксперт оценил шансы американских наемников за штурвалами F-16 на Украине
Эксперт оценил шансы американских наемников за штурвалами F-16 на Украине - 20.07.2024 Украина.ру
Эксперт оценил шансы американских наемников за штурвалами F-16 на Украине
Наёмники из США не спасут ВВС Украины в противостоянии с ВКС России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2024-07-20T06:14
2024-07-20T06:14
2024-07-20T06:14
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спецоперация
иностранные наемники
f-16
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вооруженные силы украины
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Оценивая перспективы получения вознаграждения в 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16 в зоне СВО, Прозоров сказал:По мнению Прозорова, российским пилотам сейчас нет равных в мире оп подготовке и опыту."Их налёт в зоне СВО в реальных боевых условиях составляет тысячи часов. ВВС любой страны в мире не сможет сравниться с ними по уровню профессионализма: хоть штурмовая авиация, хоть бомбардировочная, хоть истребительная", - отметил он.Прозоров призвал учитывать тот факт, что, даже в том случае, если за штурвалами будут сидеть американские пилоты, у них не будет опыта боев с равным по уровню противником."Потеря одного такого истребителя над Украиной уже станет холодным душем для ВВС США. Про украинских пилотов я вообще молчу. Даже если ты налетаешь 100 часов на незнакомой технике, ты не станешь асом",- подчеркнул эксперт.По мнению Прозорова, "F-16 будут использовать только в качестве носителя дальнобойных средств поражения". Киевский агитпроп при этом "будет пиарить каждую такую ракетную атаку"."Более того, у них будет приказ ни в коем случае не вступать в воздушные бои, потому что каждый такой сбитый самолет станет ударом по американскому ОПК", - добавил бывший сотрудник СБУ.Полный текст интервью Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу - на сайте Украина.руБольше о текущем моменте СВО - в интервью Александра Чаленко Дмитрия Рогозина: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию
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новости, спецоперация, иностранные наемники, f-16, украина, сша, ввс, вооруженные силы украины
Новости, Спецоперация, иностранные наемники, F-16, Украина, США, ВВС, Вооруженные силы Украины
Эксперт оценил шансы американских наемников за штурвалами F-16 на Украине
Наёмники из США не спасут ВВС Украины в противостоянии с ВКС России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Оценивая перспективы получения вознаграждения в 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16 в зоне СВО, Прозоров сказал:
"Я своими глазами видел наших бойцов, которые рвались первыми подбить "Леопард", "Абрамс" и "Брэдли". Там такой азарт был. Никакого страха перед этой техникой у них не было вообще. Поверьте, с F-16 то же самое будет".
По мнению Прозорова, российским пилотам сейчас нет равных в мире оп подготовке и опыту.
"Их налёт в зоне СВО в реальных боевых условиях составляет тысячи часов. ВВС любой страны в мире не сможет сравниться с ними по уровню профессионализма: хоть штурмовая авиация, хоть бомбардировочная, хоть истребительная",
- отметил он.
Прозоров призвал учитывать тот факт, что, даже в том случае, если за штурвалами будут сидеть американские пилоты, у них не будет опыта боев с равным по уровню противником.
"Потеря одного такого истребителя над Украиной уже станет холодным душем для ВВС США. Про украинских пилотов я вообще молчу. Даже если ты налетаешь 100 часов на незнакомой технике, ты не станешь асом",- подчеркнул эксперт.
По мнению Прозорова, "F-16 будут использовать только в качестве носителя дальнобойных средств поражения". Киевский агитпроп при этом "будет пиарить каждую такую ракетную атаку".
"Более того, у них будет приказ ни в коем случае не вступать в воздушные бои, потому что каждый такой сбитый самолет станет ударом по американскому ОПК", -
добавил бывший сотрудник СБУ.