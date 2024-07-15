https://ukraina.ru/20240715/1056254889.html
Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию
Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию - 15.07.2024 Украина.ру
Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию
Сейчас идет активная фаза подготовки к завершению начала воздушной ударной операции противника. Она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-15T06:15
2024-07-15T06:15
2024-07-15T06:15
новости
харьковская область
херсонское направление
запорожье
f-16
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В последнее время основные боевые действия проходили на севере, в Харьковской области. Но говорить о том, что упала интенсивность боевых действий на Херсонском и Запорожском фронтах нельзя, мне так точно не кажется, сказал командир.Можно сказать, что линия сейчас фронта продвинулась. Возможно, не так впечатляюще, как кому-то бы хотелось, но мы расширили участок своей ответственности на километр влево, на километр вправо, на километр вглубь территории противника, отметил он.Считаю, что сейчас идет активная фаза подготовки к завершению начала воздушной ударной операции противника. Она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия, отметил военный.Есть разные оценки того, когда может начаться такая операция. Но уже в августе-сентябре следует ждать активизации боевых действий на нашем участке, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, харьковская область, херсонское направление, запорожье, f-16, самолет, всу, авиация, сво, россия, вс рф, днепр, спецоперация, поставки, наступление, вооружения
Новости, Харьковская область, Херсонское направление, Запорожье, F-16, самолет, ВСУ, авиация, СВО, Россия, ВС РФ, Днепр, Спецоперация, поставки, наступление, вооружения
Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию
Сейчас идет активная фаза подготовки к завершению начала воздушной ударной операции противника. Она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
В последнее время основные боевые действия проходили на севере, в Харьковской области. Но говорить о том, что упала интенсивность боевых действий на Херсонском и Запорожском фронтах нельзя, мне так точно не кажется, сказал командир.
Можно сказать, что линия сейчас фронта продвинулась. Возможно, не так впечатляюще, как кому-то бы хотелось, но мы расширили участок своей ответственности на километр влево, на километр вправо, на километр вглубь территории противника, отметил он.
"Там же воевать очень тяжело. Это же минные поля и лесополосы, которые уже назвать лесополосами нельзя. Они покоцанные, побитые, изрешеченные осколками. Мы оказываем техническую поддержку 58-й армии. Но мы также активно работаем и на Херсонском направлении, да и в целом со всей группировкой "Днепр", в которую входят несколько наших армий и часть ВДВ", - подчеркнул Рогозин.
Считаю, что сейчас идет активная фаза подготовки к завершению начала воздушной ударной операции противника. Она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия, отметил военный.
Есть разные оценки того, когда может начаться такая операция. Но уже в августе-сентябре следует ждать активизации боевых действий на нашем участке, резюмировал собеседник издания.
Подробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ
на сайте Украина.ру