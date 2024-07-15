Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию - 15.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240715/1056254889.html
Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию
Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию - 15.07.2024 Украина.ру
Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию
Сейчас идет активная фаза подготовки к завершению начала воздушной ударной операции противника. Она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-15T06:15
2024-07-15T06:15
новости
харьковская область
херсонское направление
запорожье
f-16
самолет
всу
авиация
сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041275932_44:0:552:286_1920x0_80_0_0_86dac346c9244e90453bf7f68d0248e3.png
В последнее время основные боевые действия проходили на севере, в Харьковской области. Но говорить о том, что упала интенсивность боевых действий на Херсонском и Запорожском фронтах нельзя, мне так точно не кажется, сказал командир.Можно сказать, что линия сейчас фронта продвинулась. Возможно, не так впечатляюще, как кому-то бы хотелось, но мы расширили участок своей ответственности на километр влево, на километр вправо, на километр вглубь территории противника, отметил он.Считаю, что сейчас идет активная фаза подготовки к завершению начала воздушной ударной операции противника. Она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия, отметил военный.Есть разные оценки того, когда может начаться такая операция. Но уже в августе-сентябре следует ждать активизации боевых действий на нашем участке, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240714/1056251041.html
харьковская область
херсонское направление
запорожье
россия
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041275932_164:0:545:286_1920x0_80_0_0_f0a049500254d1f475f559efa4bd92d9.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, херсонское направление, запорожье, f-16, самолет, всу, авиация, сво, россия, вс рф, днепр, спецоперация, поставки, наступление, вооружения
Новости, Харьковская область, Херсонское направление, Запорожье, F-16, самолет, ВСУ, авиация, СВО, Россия, ВС РФ, Днепр, Спецоперация, поставки, наступление, вооружения

Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию

06:15 15.07.2024
 
© РИА НовостиРогозин
Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости
Читать в
Сейчас идет активная фаза подготовки к завершению начала воздушной ударной операции противника. Она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
В последнее время основные боевые действия проходили на севере, в Харьковской области. Но говорить о том, что упала интенсивность боевых действий на Херсонском и Запорожском фронтах нельзя, мне так точно не кажется, сказал командир.
Можно сказать, что линия сейчас фронта продвинулась. Возможно, не так впечатляюще, как кому-то бы хотелось, но мы расширили участок своей ответственности на километр влево, на километр вправо, на километр вглубь территории противника, отметил он.
"Там же воевать очень тяжело. Это же минные поля и лесополосы, которые уже назвать лесополосами нельзя. Они покоцанные, побитые, изрешеченные осколками. Мы оказываем техническую поддержку 58-й армии. Но мы также активно работаем и на Херсонском направлении, да и в целом со всей группировкой "Днепр", в которую входят несколько наших армий и часть ВДВ", - подчеркнул Рогозин.
Считаю, что сейчас идет активная фаза подготовки к завершению начала воздушной ударной операции противника. Она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия, отметил военный.
Есть разные оценки того, когда может начаться такая операция. Но уже в августе-сентябре следует ждать активизации боевых действий на нашем участке, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Вчера, 19:30
Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб СШАПока Байден падает с лестницы, Трамп уворачивается от пуль. Однако даже такой голливудский кадр не добавит ему гигантских очков в рейтинг.
 
НовостиХарьковская областьХерсонское направлениеЗапорожьеF-16самолетВСУавиацияСВОРоссияВС РФДнепрСпецоперацияпоставкинаступлениевооружения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10Пространство без поворотов. Украинские эксперты с безнадежностью о том, куда катится их страна
06:15Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию
06:00ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом"
05:50"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе
05:44Прифронтовые заметки: примите войну!
05:40Штурмы от заката до рассвета: Рогозин о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах
05:33Ветеран ополчения Донбасса: В первую очередь, хочется быть полезным для общества
05:30"Давайте сбивать эти истребители!" Эксперт раскрыл, что будет, если Россия закроет небо над Черным морем
05:20Украина за неделю. Эскалация перед переговорами или заявка на мировую войну?
05:15"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ
05:01Михаил Павлив: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность
05:00"Они подтянули хвосты и убежали": Крапивник объяснил, почему США нужно снова устроить "черный четверг"
04:45"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов
04:40Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО
04:30"Чтобы не достались русским": Кочетков рассказал, почему украинцы сходят с ума и бьют молотком унитазы
04:15Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине
04:00"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года
03:45Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона
03:30"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию
03:15"Американцы будут гадить России": Крапивник объяснил, почему против США нужно развязать прокси-войну
Лента новостейМолния