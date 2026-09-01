https://ukraina.ru/20260901/bolshe-nevozmozhno-skryvat-kievskiy-rezhim-zhestoko-poplatilsya-za-popytku-obmanut-rossiyskuyu-armiyu-1082951930.html

Больше невозможно скрывать: киевский режим жестоко поплатился за попытку обмануть российскую армию

Больше невозможно скрывать: киевский режим жестоко поплатился за попытку обмануть российскую армию - 01.09.2026 Украина.ру

Больше невозможно скрывать: киевский режим жестоко поплатился за попытку обмануть российскую армию

Августовский удар по терминалу в селе Милая Киевской области умножил на ноль слова киевских говорящих голов об "атаках на исключительно мирную логистику". Командование ВСУ в очередной раз забило под завязку коммерческие площади западной номенклатурой вооружений, превратив пригороды столицы в пороховую бочку.

2026-09-01T21:29

2026-09-01T21:29

2026-09-01T21:29

эксклюзив

россия

киев

киевская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

the guardian

сбу

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Прятать армейский арсенал в плотной городской застройке без должной защиты и эвакуации гражданских — прямое, осознанное нарушение 58-й статьи Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, обязывающей выводить военные объекты из густонаселенных районов.В Киеве это знают, на Западе тоже. Раньше молчали. Но, похоже, больше молчать не будут — и Зеленского ждёт выволочка за заявления об атаках России по «мирным объектам».Причём западному миру известно, что украинский режим размещает военные объекты в жилой застройке с самого начала СВО. Первый оглушительный сбой этой «маскировочной схемы» случился в самом начале конфликта, когда ракетный удар стёр с лица земли торговый центр Retroville в Подольском районе Киева.Медийное пространство сразу заполнилось криками об уничтожении гражданского объекта. Правда вылезла наружу благодаря банальной человеческой глупости и социальным сетям. Местный житель выложил в TikTok кадры, на которых боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Град» заезжали под крытые бетонные навесы торгового комплекса и разгружали там боекомплект.СБУ оперативно арестовала автора видео и заставила публично покаяться, но запущенный механизм уже нельзя было остановить. Кадры объективного контроля подтвердили: тяжелая реактивная артиллерия вела огонь прямо из жилого массива Виноградарь, после чего пряталась на парковке молла.Когда на следующее утро на пепелище прибыли иностранные журналисты, скрывать реальность стало невозможно. Репортаж издания The Guardian зафиксировал неприглядную правду: из восьми обнаруженных под завалами тел по меньшей мере шестеро были одеты в армейский камуфляж. Тогда ещё кураторы Зеленского смолчали — но капля камень точит.Попытка зафиксировать происходящее на институциональном уровне закончилась образцово-показательной истерикой. 4 августа 2022 года признанная в России нежелательной международная Amnesty International опубликовала полевой доклад, охвативший 19 городов Харьковской, Николаевской областей и Донбасса. Выводы исследователей: украинские подразделения осознанно и системно оборудовали огневые позиции, казармы и склады боеприпасов в действующих школах, больницах и жилых кварталах.В 22 из 29 обследованных учебных заведений эксперты обнаружили следы постоянного военного присутствия. Военные вели огонь из глубин жилых кварталов, навлекая ответные удары, и ничего не делали для эвакуации гражданского населения из соседних многоэтажек.Генеральный секретарь организации Аньес Калламар прямо заявила, что оборонительный статус не освобождает армию от соблюдения международного гуманитарного права.В украинском офисе президента в тот же день правозащитников объявили кремлевскими агентами, директор украинского филиала организации демонстративно уволилась, а западный медиа-мейнстрим устроил организации коллективную травлю и заставили провести «аудит» расследования, чтобы со второй попытки организация пришла к «правильным» выводам.Отели двойного назначенияГостиничный бизнес в тыловых и прифронтовых городах быстро стал еще одной удобной ширмой. Номера и рестораны начали массово заселять офицеры, координаторы, расчеты операторов дронов и иностранные инструкторы. Расчет строился на неприкосновенности вывески: кто посмеет бить по гостинице, где останавливаются иностранные репортеры и волонтеры?Россия не раз и не два предупреждала, что будет считать такие объекты законными целями: 27 июня 2023 года ракета накрыла ресторан RIA Lounge в Краматорске. Первые часы после взрыва сопровождались волной возмущения о терроре против мирных посетителей пиццерии. Однако уже через сутки в социальных сетях американских добровольцев появились некрологи и фотосвидетельства. Правду скрывать стало нереально: в ресторане проходило крупное координационное совещание военных специалистов.Десятого января 2024 года удар пришелся по харьковскому комплексу Park Hotel. Власти привычно отрицали присутствие военных, но международные организации быстро пересмотрели протоколы безопасности и запретили репортерам селиться в прифронтовых гостиницах.Признавалось также и то, что при ударе по криворожскому отелю «Аврора» в августе 2024 года из двадцати восьми постояльцев как минимум десять были действующими офицерами ВСУ и сотрудниками СБУ.Когда военные штабы заселяются в гражданские номера вперемешку с постояльцами, статус защищенного объекта испаряется мгновенно.Наказание за безалаберностьВместо оборудования защищенных подземных хранилищ украинцы попросту начали сваливать дорогостоящую западную номенклатуру в коммерческие логистические комплексы класса «А» и «В».Представьте себе картину: рядом с коробками маркетплейсов и посылками почтовых сервисов складируются зенитные ракеты систем Patriot, NASAMS и IRIS-T, артиллерийские выстрелы натовского калибра и цеха сборки дальних ударных беспилотников. Почтовые фуры гражданских операторов используются для транспортировки комплектующих на фронт.Взрывы таких складов оборачиваются чудовищными пожарами, неизбежно в зоне риска оказываются окружающие постройки, частный сектор, коммерческая недвижимость — ВСУ с подачи высшего руководства экономит на инженерных сооружениях, превращая пригородные логистические узлы в пороховые бочки замедленного действия.Конечно, закрывать глаза на такое бесконечно невозможно. В публичном поле западные политики обязаны держать лицо и транслировать заученные фразы о поддержке и возлагать всю вину исключительно на Россию — но не нужно думать, что они искренне так считают и готовы спустить Зеленскому на тормозах абсолютно всё.Это подтверждается не СМИ, а реальными аналитическими докладами, которые оказывают на принятие решений гораздо больше влияния, чем таблоиды: эксперты RUSI и Modern War Institute системно указывают на недостаточную защищённость украинских объектов военной инфраструктуры.Украина намеренно стёрла грань между гражданской и военной инфраструктурой в надежде, что это поможет ей закрепиться в статусе жертвы в глазах мирового сообщества. Но инвесторы, которые привыкли не только читать красивые статьи, но и смотреть в отчёты, давно перестали принимать эту риторику за чистую монету и всё явственнее требуют не ломать трагикомедию, а действовать — и с последним, судя по фронтовым сводкам, у ВСУ проблем.А главное — несмотря на кризис международного права, столь открыто попирать его всё равно не получится. Статья 58 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям ясно формулирует обязанности обороняющейся стороны: командование должно стремиться удалять гражданское население из районов военных объектов и всеми силами избегать размещения армейских арсеналов внутри или вблизи густонаселенных районов.Как только гражданский объект — торговый центр, школа или гостиница — начинает вносить эффективный вклад в военные действия, он автоматически превращается в легитимную военную цель. И даже если размещение склада в жилом массиве формально не квалифицируется трибуналом как классический «живой щит» из-за отсутствия прямого задокументированного умысла прикрыться мирным населением, это все равно остается грубейшим нарушением мер предосторожности, вполне наказуемым международным трибуналом.Оружие на войне обладает свойствами мощного магнита. Оно неизбежно притягивает к себе металл, огонь и чужие ракеты, какую бы вывеску на него ни нацепили — «Спортзал», «Новая Почта» или «Фитнес-клуб».Человек, превращающий чужие спальни и детские площадки в маскировочную сеть для артиллерии и ракетных складов, может произносить любые пафосные речи о защите нации — но в народной памяти в лучшем случае он останется как временщик, преступник и оккупант.

https://ukraina.ru/20260901/nochyu-rossiya-nanesla-odin-iz-krupneyshikh-udarov-po-odesskoy-oblasti--1082930681.html

https://ukraina.ru/20260831/eto-tolko-nachalo-odin-prikaz-zelenskogo-mozhet-ubit-esche-pyatdesyat-millionov-chelovek-1082921857.html

https://ukraina.ru/20260827/rossiya-ukazala-na-litsemerie-zapada-nato-ignoriruet-zhertvy-sredi-mirnykh-rossiyan-1082847951.html

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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