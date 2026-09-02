https://ukraina.ru/20260902/vygodnee-vkladyvat-v-voynu-kogda-u-evropy-zakonchatsya-dengi-na-podderzhku-ukrainy-1082946494.html

Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины

Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины - 02.09.2026 Украина.ру

Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины

Европейская комиссия планирует заложить в проект бюджета на 2028-2034 годы 100 млрд евро на поддержку Украины, хотя все еще не до конца разобралась с выделением Украине кредита в 90 млрд евро в 2026-2027 годах

2026-09-02T05:55

2026-09-02T05:55

2026-09-02T05:55

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

ес

еврокомиссия

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Как заявил ранее глава Евросовета Антониу Кошта, новая программа сотрудничества с Украиной стоимостью до 100 млрд евро в настоящее время обсуждается государствами — членами ЕС.Эти средства выделяются Евросоюзом не на мир, а на войну. По словам директора департамента европейских проблем МИД России Владислава Масленникова, предложение Еврокомиссии выделить около 100 млрд евро на поддержку Украины до 2034 года является целенаправленной попыткой затянуть конфликт.Таким образом, европейцы пытаются любыми путями спасти режим Зеленского и сохранить для себя Украину как плацдарм для "сдерживания" России, рассказал дипломат в интервью "Известиям".Большая часть денег, выделяемых Украине, уходит на военные нужды. Об этом наглядно свидетельствует структура уже выделенного Киеву кредита в 90 млрд, из которых 60 млрд должно уйти как раз на поддержку украинской армии.По всей видимости, такие траты в Брюсселе считают оправданными, поскольку в дорожной карте оборонной готовности до 2030 года Киев рассматривается как часть европейской оборонно-промышленной базы."Еврокомиссия активно работает над углублением интеграции Украины в Европейскую оборонную технологическую и промышленную базу и расширением практического сотрудничества между украинской и европейской оборонными отраслями", — сообщили газете "Известия" в Еврокомиссии.Кому деньги нужнееПравда, не все гладко с европейскими кредитами, с помощью которых в том числе финансируется украинская военная промышленность. Как писало в начале августа немецкое издание Berliner Zeitung, первые транши кредита в 90 млрд евро уже поступили на Украину, но Брюссель все еще не может определить, какую сумму государствам ЕС придется выделить на обслуживание кредита и какие финансовые обязательства будут нести страны — участницы объединения.Это неудивительно, так как кредит для Украины выделялся в спешке, после провала идеи использовать для финансирования Киева замороженные российские активы, которые хранит бельгийский депозитарий Euroclear.В конце 2025 года руководство ЕС разрабатывало механизм изъятия замороженных российских денег на сумму 210 млрд евро для финансирования так называемого репарационного кредита Украине. Однако правительство Бельгии выступило против этой инициативы.Причина в том, что 191 млрд евро российских денег находится на хранении у компании Euroclear, которая в 1968 году была учреждена крупнейшими европейскими банками как инфраструктура для расчетов по еврооблигациям и подчиняется не наднациональному праву Евросоюза, а именно бельгийскому законодательству. Поэтому в случае снятия антироссийских санкций именно Бельгия окажется ответственной за возврат активов России.Евросоюз тогда нашел запасной вариант, но потом оказалось, что реализация "плана Б" тоже сталкивается с определенными трудностями. Теперь Европейская комиссия планирует вернуться к обсуждению вариантов изъятия замороженных российских денег, сообщило 1 сентября "Радио Свобода"* со ссылкой на осведомленных чиновников ЕС.Как раз источники радиостанции допустили, что обсуждение этой темы возобновится параллельно с дискуссиями о бюджете сообщества на 2028–2034 годы, в который предлагается заложить до 100 млрд евро на программу сотрудничества с Украиной.Кроме того, сами страны Евросоюза по-разному смотрят на вопросы распределения денег внутри сообщества. Более бедные страны не готовы жертвовать средствами, которые должны уходить на их собственное развитие, для того чтобы финансировать войну Украины с Россией. По признанию главы евродипломатии Каи Каллас, ЕС не может разблокировать 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира из-за разногласий между странами сообщества.Финансирование по линии Еврофонда заблокировал еще в 2023 году бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Несмотря на то что он потерпел поражение на выборах и уже не является премьер-министром Венгрии, деньги из фонда не удается разблокировать, так как на них теперь претендуют Польша и другие страны ЕС. Они требуют, чтобы этими средствами были компенсированы поставки оружия Киеву, которые уже произошли в 2024 и 2025 годах. Еврокомиссия тем временем настаивает, чтобы деньги были использованы для текущей подпитки режима Зеленского."Мы знаем, что в Еврофонде мира остаются блокированы 6,6 млрд евро, мы сейчас ведем дискуссию, какая часть этих денег пойдет Украине, а какая — странам ЕС", — заявила Каллас 1 сентября в Ирландии, по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС.Европейский парадокс, или "Когда кончатся деньги"Уже давно кажется, что у Евросоюза вот-вот кончатся деньги и что Украина уже ничего не получит, однако Брюссель снова и снова находит средства на содержание киевского режима. Число недовольных стран внутри ЕС увеличивается, социальная напряженность внутри самих стран сообщества тоже растет из-за того, что деньги, которые могли бы уйти на внутреннее развитие, перенаправляются на войну.Пока в публичном пространстве многие эксперты гадают, когда ЕС наконец-то останется без денег, в Брюсселе верстаются новые бюджеты, с Украиной как дежурной ставкой, удерживающей десятки и сотни миллиардов евро.По этому поводу существует мнение, что у Евросоюза как института на самом деле нет дефицита – есть только нехватка свободных денег, нераспределенных по статьям бюджета. Также подчеркивается, что значительная часть средств, которые Брюссель выделяет Украине, на самом деле не покидает пределы Евросоюза. Речь идет о программах, финансирующих закупки украинской стороной европейских товаров и услуг.С другой стороны, это значит, что ЕС формально находит миллиарды для Украины за счет перераспределения средств из фондов сплочения, которые предназначались для менее развитых регионов самой Европы. Поэтому самые недовольные — как раз самые небогатые, например Венгрия или Болгария. Однако Еврокомиссия здесь ссылается на необходимость защиты всего союза от внешней угрозы, которая является высшим приоритетом по сравнению с развитием отдельно взятых регионов.Также для того, чтобы финансировать закупки европейских товаров и услуг со стороны Украины, ЕС вынужден занимать средства на рынках под высокие проценты. Деньги, которые могли бы пойти на субсидирование фермеров или строительство доступного жилья, уходят на обслуживание долгов, связанных с военной логистикой Украины.К тому же сама Европа страдает от разрыва экономических связей с Россией, благодаря которым еще совсем недавно она получала доступное энергетическое сырье для развития собственной промышленности.Почему тогда Евросоюз в ущерб себе упорно пытается продлить военную конфронтацию с Россией, правда, пока только руками киевского режима? Рациональные ответы на этот вопрос можно подыскать в экономической и политической плоскостях.За десять-пятнадцать лет до специальной военной операции на Украине отношения между Россией и Евросоюзом казались идеальными. Этот период можно назвать эпохой "Северных потоков". Начало строительства первой ветки газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря в 2010 году в символическом смысле обозначило начало этого периода, а диверсия на газопроводе в 2022 году обозначила его конец.Чем Европу не устраивали такие отношения и почему она действовала против российских интересов на Украине? Допустим, вместо того чтобы получать товар, Европе захотелось получить контроль над живыми деньгами и собственностью. Теперь Европа планирует вкладываться в конфликт на Украине аж до 2034 года. Не исключено, что Брюссель рассчитывает мобилизовать собственную экономику за счет войны.В политическом смысле европейская бюрократическая машина весьма неповоротлива. Брюссель не может признать провал собственной стратегии, и поэтому для Европейской комиссии дешевле перекладывать деньги из одной кубышки в другую, чтобы выкроить очередной кредит для Украины. К тому же европейская элита зажата между двумя страхами. Первый из них – это страх перед внутренним социальным взрывом, второй – страх перед внешней угрозой. В роли внешнего раздражителя здесь выступает Россия. Пока второй фактор доминирует, корректировка политики невозможна.Парадокс в том, что само руководство Евросоюза неоднократно заявляло о желании возобновить диалог с Россией. При этом политическая платформа для этого диалога весьма жесткая – мир возможен только на условиях Запада, а постконфликтная Европа должна строиться вокруг Украины, переполненной западным оружием и европейскими солдатами. Для реализации таких планов и 100 млрд евро может оказаться недостаточно.*СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

https://ukraina.ru/20260901/energeticheskie-voyny-evropa-stavit-antirekordy-ssha-namereny-zabrat-pyatuyu-chast-venesuelskoy-nefti-1082933668.html

https://ukraina.ru/20260901/evseev-o-distantsionnykh-udarakh-kotorye-perekroyut-logistiku-mezhdu-ukrainoy-i-polshey-1082942871.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, ес, еврокомиссия