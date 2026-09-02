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Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ

Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ - 02.09.2026 Украина.ру

Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ

Киевскому режиму Германией с начала спецоперации уже передано, а также обещано на ближайшие годы более 100 миллиардов евро, из которых более половины — прямая военная помощь. Об этом со ссылкой на посольство ФРГ в Москве в ночь на 2 сентября пишет газета "Известия"

2026-09-02T06:28

2026-09-02T06:28

2026-09-02T06:29

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По информации немецкого представительства, Берлин остаётся крупнейшим донором киевского режима среди европейских стран."Правительство Германии уже предоставило Украине и ассигновало на ближайшие годы двустороннюю помощь для гражданских целей в размере более 43,3 миллиарда евро и военную помощь в размере около 57,6 миллиарда", — заявили в посольстве.Как следует из проекта федерального бюджета Германии на 2027 год, который правительство ФРГ одобрило в июле, а бундестаг рассмотрит в сентябре, страна в будущем году значительно увеличит расходы на оборону — с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году.Кроме того, Берлин планирует напрямую направить на военную поддержку Украины ещё 11,6 миллиарда евро своих налогоплательщиков (в 2026 году — 11,5 миллиарда евро).В Берлине поддержку киевского режима объясняют прежде всего интересами собственной безопасности. Однако Россия неоднократно заявляла, что финансовая и военная поддержка западными странами украинских неонацистов затягивает конфликт и не способствует его урегулированию.Ранее сообщалось, что всем сотрудникам генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Германии, а также членам их семей предписано срочно покинуть территорию страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, германия, берлин, украина, военная помощь украине, русофобия, запад, финансирование, киевский режим, война на украине, мир без границ, агрессия