Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ - 02.09.2026 Украина.ру
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Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ
Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ - 02.09.2026 Украина.ру
Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ
Киевскому режиму Германией с начала спецоперации уже передано, а также обещано на ближайшие годы более 100 миллиардов евро, из которых более половины — прямая военная помощь. Об этом со ссылкой на посольство ФРГ в Москве в ночь на 2 сентября пишет газета "Известия"
2026-09-02T06:28
2026-09-02T06:29
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новости
германия
берлин
украина
военная помощь украине
русофобия
запад
финансирование
киевский режим
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По информации немецкого представительства, Берлин остаётся крупнейшим донором киевского режима среди европейских стран."Правительство Германии уже предоставило Украине и ассигновало на ближайшие годы двустороннюю помощь для гражданских целей в размере более 43,3 миллиарда евро и военную помощь в размере около 57,6 миллиарда", — заявили в посольстве.Как следует из проекта федерального бюджета Германии на 2027 год, который правительство ФРГ одобрило в июле, а бундестаг рассмотрит в сентябре, страна в будущем году значительно увеличит расходы на оборону — с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году.Кроме того, Берлин планирует напрямую направить на военную поддержку Украины ещё 11,6 миллиарда евро своих налогоплательщиков (в 2026 году — 11,5 миллиарда евро).В Берлине поддержку киевского режима объясняют прежде всего интересами собственной безопасности. Однако Россия неоднократно заявляла, что финансовая и военная поддержка западными странами украинских неонацистов затягивает конфликт и не способствует его урегулированию.Ранее сообщалось, что всем сотрудникам генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Германии, а также членам их семей предписано срочно покинуть территорию страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, германия, берлин, украина, военная помощь украине, русофобия, запад, финансирование, киевский режим, война на украине, мир без границ, агрессия
Украина.ру, Новости, Германия, Берлин, Украина, военная помощь Украине, Русофобия, Запад, финансирование, киевский режим, война на Украине, Мир без границ, агрессия

Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ

06:28 02.09.2026 (обновлено: 06:29 02.09.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Киевскому режиму Германией с начала спецоперации уже передано, а также обещано на ближайшие годы более 100 миллиардов евро, из которых более половины — прямая военная помощь. Об этом со ссылкой на посольство ФРГ в Москве в ночь на 2 сентября пишет газета "Известия"
По информации немецкого представительства, Берлин остаётся крупнейшим донором киевского режима среди европейских стран.
"Правительство Германии уже предоставило Украине и ассигновало на ближайшие годы двустороннюю помощь для гражданских целей в размере более 43,3 миллиарда евро и военную помощь в размере около 57,6 миллиарда", — заявили в посольстве.
Как следует из проекта федерального бюджета Германии на 2027 год, который правительство ФРГ одобрило в июле, а бундестаг рассмотрит в сентябре, страна в будущем году значительно увеличит расходы на оборону — с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году.
Кроме того, Берлин планирует напрямую направить на военную поддержку Украины ещё 11,6 миллиарда евро своих налогоплательщиков (в 2026 году — 11,5 миллиарда евро).
В Берлине поддержку киевского режима объясняют прежде всего интересами собственной безопасности. Однако Россия неоднократно заявляла, что финансовая и военная поддержка западными странами украинских неонацистов затягивает конфликт и не способствует его урегулированию.
Ранее сообщалось, что всем сотрудникам генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Германии, а также членам их семей предписано срочно покинуть территорию страны.
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