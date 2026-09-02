https://ukraina.ru/20260902/pytayutsya-otvlech-vnimanie-popov-raskryl-zachem-v-kieve-podschityvayut-rossiyskie-a-50-1082953872.html

"Пытаются отвлечь внимание": Попов раскрыл, зачем в Киеве "подсчитывают" российские А-50

"Пытаются отвлечь внимание": Попов раскрыл, зачем в Киеве "подсчитывают" российские А-50 - 02.09.2026 Украина.ру

"Пытаются отвлечь внимание": Попов раскрыл, зачем в Киеве "подсчитывают" российские А-50

Украинцы считают российские самолеты ДРЛО А-50 чуть ли не каждый день. На самом деле это не более, чем информационный ход, — Киев пытается создать картинку, рассчитанную на массового читателя. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2026-09-02T05:00

2026-09-02T05:00

2026-09-02T05:00

новости

россия

киев

славянск

украина.ру

самолет

авиация

сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044046958_0:294:3040:2004_1920x0_80_0_0_0bb0d45eb359116ac192c369c6148529.jpg

Отвечая на вопрос о том, почему украинцы постоянно "подсчитывают" российские самолеты А-50, эксперт назвал это информационной тактикой противника.По мнению генерал-майора, действия киевского режима являются информационным ходом. "Это рассчитано на массового читателя или зрителя, который не вникает в детали", — пояснил Попов.Он отметил, что таким образом пытаются отвлечь внимание и показать, что у России тоже якобы всё плохо с авиацией. "Ими пытаются отвлечь внимание", — добавил эксперт.В отличие от украинских оценок, реальное положение дел, по его словам, выглядит иначе. Попов напомнил, что самолёты ДРЛО А-50 и А-50У проходят ремонт и модернизацию на авиапредприятиях, а кроме них для управления авиацией используются наземные РЛС, командные пункты и другие воздушные платформы, в том числе на базе Ил-20 и Ил-22."В зависимости от масштаба операции используются разные средства", — подчеркнул генерал-майор, добавив, что А-50 применяются в соответствии с поставленными задачами, а не только в крайних случаях.Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.

россия

киев

славянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, славянск, украина.ру, самолет, авиация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, ремонт, модернизация, война, война на украине