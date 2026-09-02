"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях - 02.09.2026 Украина.ру
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"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях
"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях - 02.09.2026 Украина.ру
"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях
В российском руководстве понимают риски ударов по территории стран НАТО, поэтому стараются не допустить расширения украинской войны и делают упор на усиление ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2026-09-02T05:15
2026-09-02T05:15
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Говоря об усилении ПВО в условиях продолжающихся ударов со стороны Украины, эксперт пояснил, что Россия делает упор на защиту предприятий.По словам Перенджиева, указ о создании антидроновой защиты на предприятиях вызвал некоторое недовольство. "Мы платим налоги, поэтому государство нас должно защищать", — пояснил эксперт логику критиков.Однако, по словам Перенджиева, речь идёт о мобилизационной экономике, которая подразумевает не только мобилизацию ресурсов, но и умение предприятия самостоятельно выстраивать свою защиту. "И сейчас такой момент наступил", — добавил он.Государство разрешило предприятиям самостоятельно закупать системы ПВО и формировать мобильные огневые группы (МОГ). "Более того, в указе есть жесткое дополнение: "Если кто-то не хочет создавать систему, введем внешнее управление и создадим ее за счет ваших ресурсов", — констатировал Перенджиев.Один из крупных отставных военачальников, по словам эксперта, сказал: "Слишком долго мы это создаем. Время не терпит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.О штурмах и ранениях, карьерном росте и военном опыте, а также о силе духа, злобе противника — в материале "У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом на сайте Украина.ру.
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"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях

05:15 02.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В российском руководстве понимают риски ударов по территории стран НАТО, поэтому стараются не допустить расширения украинской войны и делают упор на усиление ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Говоря об усилении ПВО в условиях продолжающихся ударов со стороны Украины, эксперт пояснил, что Россия делает упор на защиту предприятий.
По словам Перенджиева, указ о создании антидроновой защиты на предприятиях вызвал некоторое недовольство. "Мы платим налоги, поэтому государство нас должно защищать", — пояснил эксперт логику критиков.
Однако, по словам Перенджиева, речь идёт о мобилизационной экономике, которая подразумевает не только мобилизацию ресурсов, но и умение предприятия самостоятельно выстраивать свою защиту. "И сейчас такой момент наступил", — добавил он.
Государство разрешило предприятиям самостоятельно закупать системы ПВО и формировать мобильные огневые группы (МОГ). "Более того, в указе есть жесткое дополнение: "Если кто-то не хочет создавать систему, введем внешнее управление и создадим ее за счет ваших ресурсов", — констатировал Перенджиев.
Один из крупных отставных военачальников, по словам эксперта, сказал: "Слишком долго мы это создаем. Время не терпит", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
О штурмах и ранениях, карьерном росте и военном опыте, а также о силе духа, злобе противника — в материале "У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом на сайте Украина.ру.
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