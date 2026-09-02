https://ukraina.ru/20260902/vremya-ne-terpit-perendzhiev-ob-usilenii-pvo-i-antidronovoy-zaschite-na-predpriyatiyakh-1082955217.html

"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях

"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях - 02.09.2026 Украина.ру

"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях

В российском руководстве понимают риски ударов по территории стран НАТО, поэтому стараются не допустить расширения украинской войны и делают упор на усиление ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-09-02T05:15

2026-09-02T05:15

2026-09-02T05:15

новости

россия

украина

польша

украина.ру

главное

главные новости

пво

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082479311_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_ff32f6b4c306bf3ea6c767122720debb.jpg

Говоря об усилении ПВО в условиях продолжающихся ударов со стороны Украины, эксперт пояснил, что Россия делает упор на защиту предприятий.По словам Перенджиева, указ о создании антидроновой защиты на предприятиях вызвал некоторое недовольство. "Мы платим налоги, поэтому государство нас должно защищать", — пояснил эксперт логику критиков.Однако, по словам Перенджиева, речь идёт о мобилизационной экономике, которая подразумевает не только мобилизацию ресурсов, но и умение предприятия самостоятельно выстраивать свою защиту. "И сейчас такой момент наступил", — добавил он.Государство разрешило предприятиям самостоятельно закупать системы ПВО и формировать мобильные огневые группы (МОГ). "Более того, в указе есть жесткое дополнение: "Если кто-то не хочет создавать систему, введем внешнее управление и создадим ее за счет ваших ресурсов", — констатировал Перенджиев.Один из крупных отставных военачальников, по словам эксперта, сказал: "Слишком долго мы это создаем. Время не терпит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.О штурмах и ранениях, карьерном росте и военном опыте, а также о силе духа, злобе противника — в материале "У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом на сайте Украина.ру.

россия

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, польша, украина.ру, главное, главные новости, пво, сво, новости сво сейчас, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, война, война на украине, аналитика, аналитики, украина аналитика