"Бред сумасшедшего": Константинов о плане Киева завести флот НАТО в Черное море - 19.07.2024 Украина.ру
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"Бред сумасшедшего": Константинов о плане Киева завести флот НАТО в Черное море
"Бред сумасшедшего": Константинов о плане Киева завести флот НАТО в Черное море - 19.07.2024 Украина.ру
"Бред сумасшедшего": Константинов о плане Киева завести флот НАТО в Черное море
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение киевский властей обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, передает РИА Новости
2024-07-19T07:54
2024-07-19T07:54
новости
черное море
украина
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"Их присутствие в Черном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего", - сказал Константинов.Он также подчеркнул, что Украина не располагает силами для присутствия в Черном море и выхода в Азовское море.Накануне Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в ответ указал, что Зеленский придумал новую воровскую схему вытягивания денег из западных партнеров. По его словам, сегодня военно-морские силы Украины являются синонимом слову призрак, так как были уничтожены еще в 2022 году.Подробнее о недовольстве Зеленским - в материале Сергея Зуева "На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, украина, владимир зеленский, киев, владимир константинов, нато, госдума
Новости, Черное море, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Владимир Константинов, НАТО, Госдума

"Бред сумасшедшего": Константинов о плане Киева завести флот НАТО в Черное море

07:54 19.07.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение киевский властей обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, передает РИА Новости
"Их присутствие в Черном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего", - сказал Константинов.
Он также подчеркнул, что Украина не располагает силами для присутствия в Черном море и выхода в Азовское море.
Накануне Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в ответ указал, что Зеленский придумал новую воровскую схему вытягивания денег из западных партнеров.
По его словам, сегодня военно-морские силы Украины являются синонимом слову призрак, так как были уничтожены еще в 2022 году.
Подробнее о недовольстве Зеленским - в материале Сергея Зуева "На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиЧерное мореУкраинаВладимир ЗеленскийКиевВладимир КонстантиновНАТОГосдума
 
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