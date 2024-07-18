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Украинцы возглавили рейтинг иностранцев, отбывающих наказание в Польше – СМИ

Украинцы возглавили рейтинг иностранцев, отбывающих наказание в Польше – СМИ - 18.07.2024 Украина.ру

Украинцы возглавили рейтинг иностранцев, отбывающих наказание в Польше – СМИ

В 2023 году в польских тюрьмах было зафиксировано увеличение числа иностранцев, абсолютное большинство из которых составили украинцы. Об этом пишет газета Rzeczpospolita, ссылаясь на данные статистики польского Министерства юстиции

2024-07-18T12:44

2024-07-18T12:44

2024-07-18T13:04

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Количество иностранцев, отбывающих наказания в исправительных учреждениях в Польше, за четыре года увеличилось в два раза. Так, по данным на 2020 год в тюрьмах их было 1267, а в 2024-м численность составила 2407 человек. "Большинство иностранцев отбывают наказание за преступления против безопасности в коммуникациях (дорожно-транспортные происшествия), против общественного порядка (грабежи, драки) и за убийства. Среди них больше всего украинцев-1261, грузин-330, белорусов – 146. С другой стороны, по одному гражданину из Руанды, Сенегала, Палестины, Иордании, Марокко и Финляндии", – уточняет СМИ. Рост преступности связан с тем что украинцам "трудно найти себя в новой реальности", а сегодня в Польшу все больше приезжают представители с достатком ниже среднего, тогда как первую волну беженцев составили богатые люди. По словам профессора Брунона Холиста, которого цитирует газета, свою роль играет и то, что содержание в польских тюрьмах "неплохое и, безусловно, намного лучше, чем на их Родине".Напомним, на Украине заключенных мобилизуют в армию и отправляют на фронт в качестве штурмовиков. Ранее СМИ писали, что после распада Украины в Западную Европу сбегут десять миллионов жителей.Подробнее о том зачем Украина копит яд и собирает заключенных читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240522/1055228888.html

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новости, польша, заключенные, преступления, тюрьма, украинские беженцы, сво