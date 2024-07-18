Украинцы возглавили рейтинг иностранцев, отбывающих наказание в Польше – СМИ - 18.07.2024 Украина.ру
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Украинцы возглавили рейтинг иностранцев, отбывающих наказание в Польше – СМИ
Украинцы возглавили рейтинг иностранцев, отбывающих наказание в Польше – СМИ - 18.07.2024 Украина.ру
Украинцы возглавили рейтинг иностранцев, отбывающих наказание в Польше – СМИ
В 2023 году в польских тюрьмах было зафиксировано увеличение числа иностранцев, абсолютное большинство из которых составили украинцы. Об этом пишет газета Rzeczpospolita, ссылаясь на данные статистики польского Министерства юстиции
2024-07-18T12:44
2024-07-18T13:04
новости
польша
заключенные
преступления
тюрьма
украинские беженцы
сво
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Количество иностранцев, отбывающих наказания в исправительных учреждениях в Польше, за четыре года увеличилось в два раза. Так, по данным на 2020 год в тюрьмах их было 1267, а в 2024-м численность составила 2407 человек. "Большинство иностранцев отбывают наказание за преступления против безопасности в коммуникациях (дорожно-транспортные происшествия), против общественного порядка (грабежи, драки) и за убийства. Среди них больше всего украинцев-1261, грузин-330, белорусов – 146. С другой стороны, по одному гражданину из Руанды, Сенегала, Палестины, Иордании, Марокко и Финляндии", – уточняет СМИ. Рост преступности связан с тем что украинцам "трудно найти себя в новой реальности", а сегодня в Польшу все больше приезжают представители с достатком ниже среднего, тогда как первую волну беженцев составили богатые люди. По словам профессора Брунона Холиста, которого цитирует газета, свою роль играет и то, что содержание в польских тюрьмах "неплохое и, безусловно, намного лучше, чем на их Родине".Напомним, на Украине заключенных мобилизуют в армию и отправляют на фронт в качестве штурмовиков. Ранее СМИ писали, что после распада Украины в Западную Европу сбегут десять миллионов жителей.Подробнее о том зачем Украина копит яд и собирает заключенных читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на сайте Украина.ру.
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новости, польша, заключенные, преступления, тюрьма, украинские беженцы, сво
Новости, Польша, заключенные, преступления, тюрьма, украинские беженцы, СВО

Украинцы возглавили рейтинг иностранцев, отбывающих наказание в Польше – СМИ

12:44 18.07.2024 (обновлено: 13:04 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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В 2023 году в польских тюрьмах было зафиксировано увеличение числа иностранцев, абсолютное большинство из которых составили украинцы. Об этом пишет газета Rzeczpospolita, ссылаясь на данные статистики польского Министерства юстиции
Количество иностранцев, отбывающих наказания в исправительных учреждениях в Польше, за четыре года увеличилось в два раза. Так, по данным на 2020 год в тюрьмах их было 1267, а в 2024-м численность составила 2407 человек.
"Большинство иностранцев отбывают наказание за преступления против безопасности в коммуникациях (дорожно-транспортные происшествия), против общественного порядка (грабежи, драки) и за убийства. Среди них больше всего украинцев-1261, грузин-330, белорусов – 146. С другой стороны, по одному гражданину из Руанды, Сенегала, Палестины, Иордании, Марокко и Финляндии", уточняет СМИ.
Рост преступности связан с тем что украинцам "трудно найти себя в новой реальности", а сегодня в Польшу все больше приезжают представители с достатком ниже среднего, тогда как первую волну беженцев составили богатые люди.
По словам профессора Брунона Холиста, которого цитирует газета, свою роль играет и то, что содержание в польских тюрьмах "неплохое и, безусловно, намного лучше, чем на их Родине".
Напомним, на Украине заключенных мобилизуют в армию и отправляют на фронт в качестве штурмовиков.
Ранее СМИ писали, что после распада Украины в Западную Европу сбегут десять миллионов жителей.
Подробнее о том зачем Украина копит яд и собирает заключенных читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на сайте Украина.ру.
22 мая, 18:16
Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года Хмельницкий городской районный суд удовлетворил первые представления об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы в рядах ВСУ. В ближайшее время на передовую отправятся 24-х и 43-летний украинцы, ранее осужденные за воровство
 
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