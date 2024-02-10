После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ - 10.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240210/1053218537.html
После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ
После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ - 10.02.2024 Украина.ру
После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ
В случае распада Украины ее покинет около 10 млн жителей, большая часть из них направится на запад Европы. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на компетентные источники
2024-02-10T17:29
2024-02-10T17:37
новости
украина
беженцы
украинские беженцы
германия
ес
европа
распад
сво
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102344/96/1023449675_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_4078c80ff51ba7f39cd53aee2e5cadc5.jpg.webp
По подсчетам немецкого правительства, Украину в случае её распада покинет около 10 млн человек. Большая часть из них будет стремиться выехать в западную Европу, сообщает издание.По мнению эксперта в области миграции Геральда Кнауса, в случае поражения Украины в конфликте число беженцев может даже значительно превысить десять миллионов. Это будет крупнейшим перемещением беженцев в Европе с 1940-х годов, заявил Кнаус.Напомним, что по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в мире насчитывается свыше 6 млн беженцев с Украины. При этом подавляющее большинство осело в Европе, в Германии находится около 1,1 млн человек.31 января сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия должна ускорить процесс депортации беженцев. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung.По мнению политика, Германии необходимо совершенствовать процедуру приема людей, их интеграции и трудоустройства. Клингбайль заявил, что стране нужны только квалифицированные работники из-за рубежа, это позволит стране оставаться сильной.
https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html
украина
германия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102344/96/1023449675_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_7f0f5f326da7aa1e86af7cd539090897.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, беженцы, украинские беженцы, германия, ес, европа, распад, сво, война
Новости, Украина, беженцы, украинские беженцы, Германия, ЕС, Европа, распад, СВО, война

После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ

17:29 10.02.2024 (обновлено: 17:37 10.02.2024)
 
© Украина.руМитинг языковой закон язык мова
Митинг языковой закон язык мова
© Украина.ру
Читать в
В случае распада Украины ее покинет около 10 млн жителей, большая часть из них направится на запад Европы. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на компетентные источники
По подсчетам немецкого правительства, Украину в случае её распада покинет около 10 млн человек. Большая часть из них будет стремиться выехать в западную Европу, сообщает издание.
"В случае возможного распада Украины правительство Германии предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек. При таком сценарии подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, и одним из пунктов назначения станет Германия", - пишет Welt am Sonntag. .
По мнению эксперта в области миграции Геральда Кнауса, в случае поражения Украины в конфликте число беженцев может даже значительно превысить десять миллионов. Это будет крупнейшим перемещением беженцев в Европе с 1940-х годов, заявил Кнаус.
Напомним, что по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в мире насчитывается свыше 6 млн беженцев с Украины. При этом подавляющее большинство осело в Европе, в Германии находится около 1,1 млн человек.
31 января сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия должна ускорить процесс депортации беженцев. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung.
По мнению политика, Германии необходимо совершенствовать процедуру приема людей, их интеграции и трудоустройства. Клингбайль заявил, что стране нужны только квалифицированные работники из-за рубежа, это позволит стране оставаться сильной.
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 12:35
Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина КарлсонуЗеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону, а интервью Карлсона — насмешка над Байденом с помощью Путина
 
НовостиУкраинабеженцыукраинские беженцыГерманияЕСЕвропараспадСВОвойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Фанни Каплан: дочь меламеда из волынского хедера спровоцировавшая "красный террор"
17:29После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ
16:50В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы - Bild
15:28Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на действия Киева
14:33Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ
14:03Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины
13:47"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный
13:38Киев меняет тактику военных действий, делая ставку на диверсии - Затулин
13:10"План действий на 2024-й год": эксперт раскрыл, как Сырский будет решать невыполнимые задачи Зеленского
13:06Германию пугают беженцами и последними днями, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 февраля
13:01"Пот, грязь и порох": Как тренируются разведчики перед отправкой на линию боестолкновения
12:48Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS
12:07Сергей Маркедонов: Грузия выбирает между прагматикой и "украинизацией"
11:56У берегов Крыма уничтожен украинский боевой катер-камикадзе - МО
11:26СК проводит проверку после сообщений о выступлении детей на пилоне в баре Луганска
10:46Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – Затулин
10:17Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН
10:17Деанонимизация изувера, увольнение Шапталы. Главное на Украине на утро 10 февраля
09:49Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина
09:41Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"
Лента новостейМолния