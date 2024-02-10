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После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ
После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ - 10.02.2024 Украина.ру
После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ
В случае распада Украины ее покинет около 10 млн жителей, большая часть из них направится на запад Европы. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на компетентные источники
2024-02-10T17:29
2024-02-10T17:29
2024-02-10T17:37
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По подсчетам немецкого правительства, Украину в случае её распада покинет около 10 млн человек. Большая часть из них будет стремиться выехать в западную Европу, сообщает издание.По мнению эксперта в области миграции Геральда Кнауса, в случае поражения Украины в конфликте число беженцев может даже значительно превысить десять миллионов. Это будет крупнейшим перемещением беженцев в Европе с 1940-х годов, заявил Кнаус.Напомним, что по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в мире насчитывается свыше 6 млн беженцев с Украины. При этом подавляющее большинство осело в Европе, в Германии находится около 1,1 млн человек.31 января сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия должна ускорить процесс депортации беженцев. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung.По мнению политика, Германии необходимо совершенствовать процедуру приема людей, их интеграции и трудоустройства. Клингбайль заявил, что стране нужны только квалифицированные работники из-за рубежа, это позволит стране оставаться сильной.
https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html
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новости, украина, беженцы, украинские беженцы, германия, ес, европа, распад, сво, война
Новости, Украина, беженцы, украинские беженцы, Германия, ЕС, Европа, распад, СВО, война
После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ
17:29 10.02.2024 (обновлено: 17:37 10.02.2024)
В случае распада Украины ее покинет около 10 млн жителей, большая часть из них направится на запад Европы. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на компетентные источники
По подсчетам немецкого правительства, Украину в случае её распада покинет около 10 млн человек. Большая часть из них будет стремиться выехать в западную Европу, сообщает издание.
"В случае возможного распада Украины правительство Германии предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек. При таком сценарии подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, и одним из пунктов назначения станет Германия", - пишет Welt am Sonntag. .
По мнению эксперта в области миграции Геральда Кнауса, в случае поражения Украины в конфликте число беженцев может даже значительно превысить десять миллионов. Это будет крупнейшим перемещением беженцев в Европе с 1940-х годов, заявил Кнаус.
Напомним, что по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в мире насчитывается свыше 6 млн беженцев с Украины. При этом подавляющее большинство осело в Европе, в Германии находится около 1,1 млн человек.
31 января сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия должна ускорить процесс депортации беженцев. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung.
По мнению политика, Германии необходимо совершенствовать процедуру приема людей, их интеграции и трудоустройства. Клингбайль заявил, что стране нужны только квалифицированные работники из-за рубежа, это позволит стране оставаться сильной.