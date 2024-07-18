"Идеальное время для Трампа": Пушков о болезни Байдена
Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал заражение президента США Джо Байдена коронавирусом
"Идеальное время для (кандидата Дональда) Трампа набирать очки. В глазах его фанатов он - герой, мученик, лидер, чудом - или волей Господа - избежавший покушения, и предназначенный свыше для руководства Америкой. Для его врагов он все больше выглядит как необоримая сила", - написал Пушков.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом. Отмечалось, что американский лидер вакцинирован. Американский лидер намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента США.
Подробнее о незавидном положении Байдена в предвыборной гонке - в материале Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог на сайте Украина.ру.