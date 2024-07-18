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"Идеальное время для Трампа": Пушков о болезни Байдена

"Идеальное время для Трампа": Пушков о болезни Байдена - 18.07.2024 Украина.ру

"Идеальное время для Трампа": Пушков о болезни Байдена

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал заражение президента США Джо Байдена коронавирусом

2024-07-18T11:36

2024-07-18T11:36

2024-07-18T11:36

новости

сша

джо байден

америка

дональд трамп

алексей пушков

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"Идеальное время для (кандидата Дональда) Трампа набирать очки. В глазах его фанатов он - герой, мученик, лидер, чудом - или волей Господа - избежавший покушения, и предназначенный свыше для руководства Америкой. Для его врагов он все больше выглядит как необоримая сила", - написал Пушков.Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом. Отмечалось, что американский лидер вакцинирован. Американский лидер намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента США.Подробнее о незавидном положении Байдена в предвыборной гонке - в материале Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог на сайте Украина.ру.

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новости, сша, джо байден, америка, дональд трамп, алексей пушков