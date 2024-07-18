https://ukraina.ru/20240718/1056322072.html

Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных

Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных - 18.07.2024 Украина.ру

Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных

Танкисты и артиллеристы ВСУ все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую "карусель". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-18T03:45

2024-07-18T03:45

2024-07-18T03:45

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Новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Но у этих бригад нет наступательного вооружения. При этом у украинской армии есть фишка, которая вводит нас в заблуждение, рассказал эксперт.В Луцке сейчас формируются две бригады противника. Когда ВСУ выводят какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять отправляют на фронт, отметил он.Я смотрел репортаж местного телевидения, которое показывало один из таких танковых батальонов. Там такие танки, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Это машины всех типов, обвешанные листами. А вот из БМП им дали "Мардеры", которые ранее предполагались для воздушно-десантных войск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.

https://ukraina.ru/20240715/1056269053.html

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новости, всу, резервы, бригада, луцк, бмп, танки, сво, илья мощанский, россия, украина