Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных - 18.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240718/1056322072.html
Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных
Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных - 18.07.2024 Украина.ру
Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных
Танкисты и артиллеристы ВСУ все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую "карусель". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-18T03:45
2024-07-18T03:45
новости
всу
резервы
бригада
луцк
бмп
танки
сво
илья мощанский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/15/1034061556_0:54:963:596_1920x0_80_0_0_b8ccc6bc36bc872f580a92b6055dadbb.jpg
Новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Но у этих бригад нет наступательного вооружения. При этом у украинской армии есть фишка, которая вводит нас в заблуждение, рассказал эксперт.В Луцке сейчас формируются две бригады противника. Когда ВСУ выводят какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять отправляют на фронт, отметил он.Я смотрел репортаж местного телевидения, которое показывало один из таких танковых батальонов. Там такие танки, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Это машины всех типов, обвешанные листами. А вот из БМП им дали "Мардеры", которые ранее предполагались для воздушно-десантных войск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.
https://ukraina.ru/20240715/1056269053.html
луцк
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/15/1034061556_0:37:760:607_1920x0_80_0_0_d44cdfe515a5e6562669f6d57e55872b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, резервы, бригада, луцк, бмп, танки, сво, илья мощанский, россия, украина
Новости, ВСУ, резервы, бригада, Луцк, БМП, танки, СВО, Илья Мощанский, Россия, Украина

Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных

03:45 18.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ подбитый бтр техника танк оружие
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Танкисты и артиллеристы ВСУ все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую "карусель". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Но у этих бригад нет наступательного вооружения. При этом у украинской армии есть фишка, которая вводит нас в заблуждение, рассказал эксперт.
В Луцке сейчас формируются две бригады противника. Когда ВСУ выводят какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять отправляют на фронт, отметил он.
"То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую карусель", - уточнил Мощанский.
Я смотрел репортаж местного телевидения, которое показывало один из таких танковых батальонов. Там такие танки, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Это машины всех типов, обвешанные листами. А вот из БМП им дали "Мардеры", которые ранее предполагались для воздушно-десантных войск, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.
Эдуард Лозанский интервью
15 июля, 20:00
От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТОИстерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню. Альянс не готов к ядерной войне с русскими, но случайности возможны. Нужны переговоры, и здесь вся надежда на Трампа
 
НовостиВСУрезервыбригадаЛуцкБМПтанкиСВОИлья МощанскийРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных
05:32Это - позорное дело. Ассанж, послесловие
05:30Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ
05:15Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму
05:13Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу
05:00Алексей Самойлов: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском
04:45"Могут биться там сколько угодно": Военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ
04:30"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске
04:15Сделать 150 "одуванчиков": ветеран ополчения рассказал, как проходит процесс реабилитации бойцов СВО
04:00"Важно разобраться в голове": инструктор рассказал, как помогает бойцам пережить потерю конечностей
03:45Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных
03:30"Человеку нужно остаться собой": инструктор по реабилитации о том, как мотивирует бойцов личным примером
03:15"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог
03:00"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ
18:45Лавров о Палестине и Украине, обмен пленными. Итоги 17 июля
17:53В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО
17:33Купить свободу: на Украине подготовили законопроект, благодаря которому коррупционеры избежат наказания
16:51Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область
16:40Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов
16:22В украинских магазинах перестали продавать некоторые товары, на жалобы Киев реагирует стандартно -"ЦИПсО"
Лента новостейМолния