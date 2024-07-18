Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных
Танкисты и артиллеристы ВСУ все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую "карусель". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Но у этих бригад нет наступательного вооружения. При этом у украинской армии есть фишка, которая вводит нас в заблуждение, рассказал эксперт.
В Луцке сейчас формируются две бригады противника. Когда ВСУ выводят какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять отправляют на фронт, отметил он.
"То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую карусель", - уточнил Мощанский.
Я смотрел репортаж местного телевидения, которое показывало один из таких танковых батальонов. Там такие танки, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Это машины всех типов, обвешанные листами. А вот из БМП им дали "Мардеры", которые ранее предполагались для воздушно-десантных войск, заключил собеседник издания.
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