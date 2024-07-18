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Мощанский рассказал, как ВС РФ "унизили" ВСУ, без огромных резервов взяв Старомайорское и Урожайное

Мощанский рассказал, как ВС РФ "унизили" ВСУ, без огромных резервов взяв Старомайорское и Урожайное - 18.07.2024 Украина.ру

Мощанский рассказал, как ВС РФ "унизили" ВСУ, без огромных резервов взяв Старомайорское и Урожайное

Генерал-лейтенант Санчик теми силами, которые у него есть, без гигантских резервов, взял Старомайорское и Урожайное, применяя тактические новации и удивляя противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-18T05:55

2024-07-18T05:55

2024-07-18T05:55

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Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" на Времевском выступе. Он вручил государственные награды бойцам за освобождение Урожайного, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.На самом деле это очень опасная игра. Фактически оперативная группировка "Восток" продвигается на Времевском выступе, несмотря на то, что она отдала свое лучшее соединение — 155-ю бригаду морской пехоты, подчеркнул он.Эта бригада, совершив "кругосветное путешествие", заняла оборону в районе Липцов и Глубокого, потому что именно там нельзя пропустить ВСУ, пока российские инженеры не успели построить оборону уже на украинской территории, отметил Мощанский.Это самый опасный сейчас участок фронта на СВО. Украине дают вооружения в надежде, что армия России "истечет кровью и остановится, а потом она что-то такое сделает". Но российская армия не останавливается, потому что у нас выросло полководческое мастерство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте на сайте Украина.ру

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