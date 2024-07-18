Мощанский рассказал, как ВС РФ "унизили" ВСУ, без огромных резервов взяв Старомайорское и Урожайное
Генерал-лейтенант Санчик теми силами, которые у него есть, без гигантских резервов, взял Старомайорское и Урожайное, применяя тактические новации и удивляя противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" на Времевском выступе. Он вручил государственные награды бойцам за освобождение Урожайного, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.
"Генерал-лейтенант Санчик теми силами, которые у него есть, без гигантских резервов, взял Старомайорское и Урожайное, применяя тактические новации и удивляя противника. Он унизил ВСУ. Потому он и удостоился высокой оценки Герасимова", - рассказал эксперт.
На самом деле это очень опасная игра. Фактически оперативная группировка "Восток" продвигается на Времевском выступе, несмотря на то, что она отдала свое лучшее соединение — 155-ю бригаду морской пехоты, подчеркнул он.
Эта бригада, совершив "кругосветное путешествие", заняла оборону в районе Липцов и Глубокого, потому что именно там нельзя пропустить ВСУ, пока российские инженеры не успели построить оборону уже на украинской территории, отметил Мощанский.
Это самый опасный сейчас участок фронта на СВО. Украине дают вооружения в надежде, что армия России "истечет кровью и остановится, а потом она что-то такое сделает". Но российская армия не останавливается, потому что у нас выросло полководческое мастерство, заключил собеседник издания.
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