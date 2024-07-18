Мощанский рассказал, как ВС РФ "унизили" ВСУ, без огромных резервов взяв Старомайорское и Урожайное - 18.07.2024 Украина.ру
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Мощанский рассказал, как ВС РФ "унизили" ВСУ, без огромных резервов взяв Старомайорское и Урожайное
Мощанский рассказал, как ВС РФ "унизили" ВСУ, без огромных резервов взяв Старомайорское и Урожайное - 18.07.2024 Украина.ру
Мощанский рассказал, как ВС РФ "унизили" ВСУ, без огромных резервов взяв Старомайорское и Урожайное
Генерал-лейтенант Санчик теми силами, которые у него есть, без гигантских резервов, взял Старомайорское и Урожайное, применяя тактические новации и удивляя противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-18T05:55
2024-07-18T05:55
новости
россия
украина
илья мощанский
валерий герасимов
генштаб
наступление
восток
сво
оборона
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Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" на Времевском выступе. Он вручил государственные награды бойцам за освобождение Урожайного, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.На самом деле это очень опасная игра. Фактически оперативная группировка "Восток" продвигается на Времевском выступе, несмотря на то, что она отдала свое лучшее соединение — 155-ю бригаду морской пехоты, подчеркнул он.Эта бригада, совершив "кругосветное путешествие", заняла оборону в районе Липцов и Глубокого, потому что именно там нельзя пропустить ВСУ, пока российские инженеры не успели построить оборону уже на украинской территории, отметил Мощанский.Это самый опасный сейчас участок фронта на СВО. Украине дают вооружения в надежде, что армия России "истечет кровью и остановится, а потом она что-то такое сделает". Но российская армия не останавливается, потому что у нас выросло полководческое мастерство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, илья мощанский, валерий герасимов, генштаб, наступление, восток, сво, оборона, фронт, награда
Новости, Россия, Украина, Илья Мощанский, Валерий Герасимов, Генштаб, наступление, Восток, СВО, оборона, фронт, награда

Мощанский рассказал, как ВС РФ "унизили" ВСУ, без огромных резервов взяв Старомайорское и Урожайное

05:55 18.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Генерал-лейтенант Санчик теми силами, которые у него есть, без гигантских резервов, взял Старомайорское и Урожайное, применяя тактические новации и удивляя противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" на Времевском выступе. Он вручил государственные награды бойцам за освобождение Урожайного, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.
"Генерал-лейтенант Санчик теми силами, которые у него есть, без гигантских резервов, взял Старомайорское и Урожайное, применяя тактические новации и удивляя противника. Он унизил ВСУ. Потому он и удостоился высокой оценки Герасимова", - рассказал эксперт.
На самом деле это очень опасная игра. Фактически оперативная группировка "Восток" продвигается на Времевском выступе, несмотря на то, что она отдала свое лучшее соединение — 155-ю бригаду морской пехоты, подчеркнул он.
Эта бригада, совершив "кругосветное путешествие", заняла оборону в районе Липцов и Глубокого, потому что именно там нельзя пропустить ВСУ, пока российские инженеры не успели построить оборону уже на украинской территории, отметил Мощанский.
Это самый опасный сейчас участок фронта на СВО. Украине дают вооружения в надежде, что армия России "истечет кровью и остановится, а потом она что-то такое сделает". Но российская армия не останавливается, потому что у нас выросло полководческое мастерство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте на сайте Украина.ру
Дмитрий Дробницкий интервью
16 июля, 15:00
Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответСША как национальное государство выйдут из гражданской войны обновленными и окрепшими. Но Pax Americana как глобальной структуре приходит конец. Этому можно порадоваться, но на самом деле это огромный вызов для других государств, потому что мы все еще живем в этом американском мире.
 
НовостиРоссияУкраинаИлья МощанскийВалерий ГерасимовГенштабнаступлениеВостокСВОоборонафронтнаграда
 
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