Это - позорное дело. Ассанж, послесловие

Как известно, недавно завершилась 14-летняя эпопея преследования журналиста, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, более 5 лет из которых он провел в тюрьме Белмарш, которую еще называют "британской Гуантанамо".

Юридическая коллизияИмея серьезные проблемы со здоровьем (в т.ч. психические), лишенный общения с женой и детьми, а также опасаясь пожизненного заключения в случае экстрадиции в США, Ассанж подписал сделку с прокурорами, вышел под залог, признал себя виновным по одному из 18 пунктов обвинения, получил 5 лет и был освобожден по уже отбытому в Великобритании сроку.В чем именно обвиняли Ассанжа и какие политические обстоятельства привели к подписанию сделки, мы разбирали здесь. Однако были и чисто юридические факторы, которые для человека, незнакомого с сутью вопроса, могут выглядеть малозначительными, но на самом деле именно они, без преувеличения, изменили мир.Итак, Джулиан Ассанж признал себя виновным в незаконном сговоре с целью получения и разглашения секретов национальной обороны США.Выносившая решение судья спросила его, в чем конкретно заключался сговор. Ассанж ответил: "Будучи журналистом, я поощрял свой источник передавать информацию, которая, как утверждалось, была засекречена"."Я полагал, — отметил он, — что Первая поправка защищает эту деятельность, но я признаю, что она была нарушением закона о шпионаже. Первая поправка противоречила Закону о шпионаже, но я согласен с тем, что было бы трудно выиграть такое дело, учитывая все эти обстоятельства".Все эти обстоятельства — юридическая коллизия. Адвокат Барри Поллак объяснил, что Первая поправка защищает журналиста, но Закон о шпионаже не предусматривает защиты Первой поправки. Все дело в том, что в 2020 году Верховный суд США постановил, что "иностранные организации, действующие за рубежом, не имеют прав, предусмотренных Первой поправкой", а иностранные граждане не имеют таких же прав на свободу слова, как граждане США.Решение вызвало общественный протест, поскольку ставит людей в неравные условия перед законом, а любой ссылающийся на это решение приговор может быть интерпретирован как нарушение равноправия по факту гражданства. Американская судебная власть попробовала схитрить, заявив, что дело не в гражданстве, а в законном месте жительства, но такая интерпретация не выглядела убедительно, да и не понятно, как она могла бы поменять суть проблемы. Кроме того, представьте себе возможные последствия после отказа от экстрадиции по причине дискриминации из-за гражданства или места проживания — любой преступник (обычный уголовник), выехавший за пределы США или получивший гражданство другой страны мог бы ссылаться на прецедент Ассанжа, чтобы не быть выданным на суд в Америку.Так вот, коллизия запрета применять Первую поправку в отношении иностранца и одновременно дискриминации при таком запрете сделала возможной освобождение Ассанжа.Этические обязательстваДекан Народной академии международного права и бывший президент Национальной гильдии юристов Марджори Кон считает неслучайным, что заявление о признании вины поступило почти сразу после того, как Высокий суд Англии и Уэльса дал возможность Ассанжу подать апелляцию по делу об экстрадиции в США и апелляция как раз бы и касалась дискриминации, которой мог бы подвергнуться журналист с австралийским гражданством."Министерство юстиции, очевидно, опасалось, что оно проиграет апелляцию", — говорит Кон.Действительно, американская сторона пошла на подписание сделки аккурат после осознания того, что экстрадиция может сорваться. Соответственно, если бы до 16 апреля (такой срок обозначил британский суд) американские прокуроры не предоставили гарантий отсутствия дискриминации в процессе над Ассанжем в случае его экстрадиции, журналиста вообще могли бы выпустить прямо в Лондоне. А какие могут быть гарантии, учитывая решение Верховного суда США от 2020 года? Кроме того, американский суд формально независим от Минюста, поэтому прокуроры могли обещать что угодно и даже выполнить свои обещания, но они никак не могли гарантировать выполнение этих обещаний судом."Срочность дела достигла критической точки. Дело будет передано на апелляцию, и мы проиграем", — так The Washington Post цитирует электронное письмо судебного поверенного Министерства юстиции США, которое каким-то образом оказалось доступно изданию.К тому времени переговоры о сделке уже шли несколько месяцев, но, по словам адвоката Ассанжа Барри Поллака, урывками, время от времени и стороны были далеки от решения. Интересно, что на сделке, как на лучшем из возможного, настаивали не только защитники Ассанжа, но и представители США в британском суде. Вероятно, они на месте лучше понимали, к чему все идет. Но Минюст не реагировал.4 апреля, как утверждают источники The Washington Post, один из членов судебной группы написал руководству Минюста США о том, что предложение о признании вины лежит на столе заместителя генерального прокурора Лизы Монако, но времени остается мало — едва ли две недели. Без гарантий соблюдения Первой поправки, работающие в интересах США британские юристы решили, что у них возникнет "этическое обязательство прекратить дело" из-за "их долга быть честными". Иначе говоря, они выставили американскому Минюсту что-то вроде ультиматума — подписывайте сделку или мы умываем руки.Пришлось как-то реагировать. Чтобы уложиться в срок до 16 апреля, из посольства США в британский суд направили письмо, в котором пообещали, что Ассанж может "поднять вопрос о Первой поправке и попытаться опереться на нее" в ходе судебного разбирательства, но заявили, что "решение о применимости Первой поправки находится исключительно в компетенции судов США". Естественно, такое никого не могло убедить. В мае Ассанж подал апелляцию, а весь штат британских юристов, представлявших в суде интересы США, отказался дальше вести дело."Они запросили гарантии, которые правительство Соединенных Штатов не смогло предоставить. Это могло привести к серьезным неприятностям", — прокомментировал случившееся экс-глава отдела экстрадиции Королевской прокурорской службы Ник Вамос.В надежде убедить министерских чиновников, прокуроры смогли отсрочить рассмотрение апелляции Ассанжа на два месяца. В итоге убедили. Впрочем, для прессы внятного ответа о причинах принятия такого решения никто не дал, поскольку это было бы равносильно признанию поражения."Мы не обсуждаем внутренние решения, — заявил прессе генеральный прокурор Меррик Гарленд. — Министерство юстиции принимает решение по вопросам признания вины, когда оно считает, что может прийти к решению, которое наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов".Победа с заложенной бомбойПобеда Ассанжа не исчерпывается тем, что он оказался на свободе. В соглашении о признании вины правительство США гарантирует, как сообщил адвокат Барри Поллак, что "не будет выдвигать никаких других обвинений против Джулиана за любое поведение, любые публикации, любой сбор новостей, вообще за все, что произошло до момента признания вины". То есть, помимо того, в чем признался Ассанж, его не смогут обвинить больше ни в чем. Достаточно пары слов, чтобы понять, насколько это важно.Все 18 пунктов обвинения журналиста касались получения, хранения и распространения в период с 2009 по 2011 гг. таких документов, как иракские и афганские военные журналы, досье заключенных в тюрьме Гуантанамо и дипломатические депеши (Cablegate). Но Ассанжу не предъявили ничего за публикацию WikiLeaks утечки электронных писем с серверов Нацкомитета Демократической партии, что, как считаю мейнстримные СМИ, привело к победе Трампа на выборах 2016 года — даже экс-директор ФБР Роберт Мюллер считал, что публикация была защищена Первой поправкой. Но теперь-то Верховный суд объяснил, что не защищена, поэтому опасность открытия дела была. Также Ассанжу не предъявляли обвинений за Vault 7 — публикацию 2017 года самой большой в истории утечки сведений ЦРУ о незаконном кибершпионаже по всему миру. Не предъявили несмотря на то, что тогдашний директор ЦРУ Майк Помпео буквально требовал от Трампа признать сотрудников WikiLeaks не журналистами, а иностранной шпионской сетью, а также разрабатывал план похищения и, как следует из ряда свидетельских показаний, даже убийства Ассанжа.Вроде бы победа. Однако несмотря на то, что Ассанж на свободе, мир все-таки получил первый в истории приговор для журналиста или издателя за получение от источника общественно важной информации и затем ее распространения. Это большая проблема, поскольку теперь любой журналист-расследователь, причем (как мы видим на примере задержанного в Великобритании Ассанжа) не только в США, но и во всем мире, куда дотягиваются руки американской юстиции, может оказаться под угрозой уголовного преследования за профессиональную деятельность."Ассанж признался в деятельности, которой журналисты занимаются каждый день, и в которой нам абсолютно необходимо, чтобы они участвовали, — заявил исполнительный директор Института первой поправки Найта при Колумбийском университете Джамиль Джаффер. — Это дело создает ужасный прецедент, даже если суд его не вполне одобрил".Впрочем, с точки зрения общественного мнения приговор вряд ли можно считать результатом полного и всестороннего судебного разбирательства. Все всё понимают."Это позорное дело, — заявил Джеймс Гудейл, главный юрисконсульт газеты New York Times, которая вместе с Wikileaks публиковала документы Cablegate. — Министерство юстиции давно стремилось криминализировать возможности прессы по сбору новостей и использовать это дело в качестве прецедента для криминализации основных функций прессы, которые частично включают публикацию секретной информации. Тот факт, что Ассанжу пришлось согласиться на урегулирование этого дела и согласиться с заявлениями правительства, вызывает разочарование, но вряд ли его можно в чем-то винить после всего, через что он прошел".Винить Ассанжа, конечно, нельзя. Не каждый бы выдержал то, что выдержал он. Вопрос лишь в том, как теперь американское правительство распорядится имеющимся в его руках прецедентом. Станет ли оно, как это делает Украина, обвинять любого оппозиционного журналиста-расследователя, обличающего власти, в "предательстве нации"?Тем временем общественное движения "Свободу Ассанжу" начинает новую акцию, направленную на полное помилование журналиста и восстановление защитного механизма Первой поправки, поскольку в США существует прецедент помилования в целях укрепления ценностей Первой поправки и конституционных прав. Например, губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки в 2003 году помиловал комика Ленни Брюса, которого осудили в 1964 году за его названные скандальными комедийные постановки, а Трамп во время своего президентства помиловал осужденную в 1872 году суфражистку Сьюзан Б. Энтони, которая посмела проголосовать на выборах, когда это разрешалось лишь мужчинам. Тот же Байден постоянно говорит, что "журналистика — это не преступление", правда в отношении осужденного в России за шпионаж журналиста Эвана Гершковича. Если у пока действующего президента такая позиция, почему бы ему не помиловать Ассанжа? Впрочем, даже такой поступок уже вряд ли поможет Байден победить на выборах.Подробнее о том, в чем обвиняли создателя Wikileaks — в материале "Дело не в заговорах. За что США наказывают Ассанжа"

