https://ukraina.ru/20240717/1056306851.html

Лаврову сообщили итоги саммита "мира" по Украине, его швейцарский коллега "усвоил аргументы" Москвы

Лаврову сообщили итоги саммита "мира" по Украине, его швейцарский коллега "усвоил аргументы" Москвы - 17.07.2024 Украина.ру

Лаврову сообщили итоги саммита "мира" по Украине, его швейцарский коллега "усвоил аргументы" Москвы

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Швейцарии Игнацио Кассис обменялись мнениями о прошедшем саммите "мира" по урегулированию ситуации на Украине. Глава российского ведомства в очередной заявил об обреченности попыток Запада предъявлять России ультиматумы

2024-07-17T12:43

2024-07-17T12:43

2024-07-17T12:47

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Встреча министров прошла на полях Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. На ней стороны обсудили итоги прошедшего в Бюргенштоке 15-16 июня саммита "мира" по Украине. По словам Лаврова, его швейцарский коллега пытался убедить в том, что прошедшая конференция не была направлена против России, а якобы была призвана подготовить почву для настоящих переговоров с учетом интересов всех сторон. "Мы ему (Кассису - Ред.) объяснили вежливо, конечно, что эта конференция в Бюргенштоке была такой промежуточной кульминацией процесса, который был начат в поддержку "формулы Зеленского", – сказал российский министр в эфире "Первого канала". Помимо этого, Лавров указал указал на отход Швейцарии от принципов нейтралитета. Кассис "усвоил наши аргументы", подчеркнул российский министр. Читайте также чем саммит по Украине напоминает "белоленточную" российскую оппозицию в интервью политтехнолога Евгения Ющука на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240616/1055672846.html

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новости, сергей лавров, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, оон, переговоры, сво