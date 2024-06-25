Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию - 25.06.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию
Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию - 25.06.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию
Так называемый мирный саммит по Украине, который прошел в Швейцарии, был призван еще раз показать, кто на стороне киевского режима, хотя все и так это знают. Такое мнение политтехнолог Евгений Ющук высказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-25T05:30
2024-06-25T05:30
новости
евгений ющук
украина
россия
швейцария
оппозиция
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По словам Ющука, подготовка и ход саммита напомнили ему либеральную оппозицию в РФ 2011-2012 гг. Было очевидно, что прорывных решений от этой конференции ждать было бесполезно, отметил эксперт. Ее организаторы по мере подготовки к мероприятию рассуждали так: "Мы сейчас просто поговорим, а потом, когда уже дойдет до дела, Россия увидит, как нас много, устыдится и станет более покладистой", добавил политтехнолог.Многие страны, которые хотели остаться в стороне, не ругаясь при этом с США, приехали на конференцию, но ничего не стали подписывать, тем самым сделав реверанс в сторону России. На этом все, резюмировал собеседник издания.Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.
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новости, евгений ющук, украина, россия, швейцария, оппозиция
Новости, Евгений Ющук, Украина, Россия, Швейцария, оппозиция

Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию

05:30 25.06.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента Украинысаммит в Швейцарии по Украине
саммит в Швейцарии по Украине - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Так называемый мирный саммит по Украине, который прошел в Швейцарии, был призван еще раз показать, кто на стороне киевского режима, хотя все и так это знают. Такое мнение политтехнолог Евгений Ющук высказал в интервью изданию Украина.ру
По словам Ющука, подготовка и ход саммита напомнили ему либеральную оппозицию в РФ 2011-2012 гг.
"Когда я смотрел на то, как это все готовилось и проводилось, мне это напомнило историю, которую в России в свое время пытались провернуть белоленточная оппозиция. "Давайте выйдем на улицу, пусть все увидят, и мы сами увидим, как нас много". Тоже самое произошло сейчас. Все, кто был на стороне Украины, сказали: "Мы за Украину". Но мы это и так знали", - заявил он.
Было очевидно, что прорывных решений от этой конференции ждать было бесполезно, отметил эксперт.
Ее организаторы по мере подготовки к мероприятию рассуждали так: "Мы сейчас просто поговорим, а потом, когда уже дойдет до дела, Россия увидит, как нас много, устыдится и станет более покладистой", добавил политтехнолог.
Многие страны, которые хотели остаться в стороне, не ругаясь при этом с США, приехали на конференцию, но ничего не стали подписывать, тем самым сделав реверанс в сторону России. На этом все, резюмировал собеседник издания.
Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.
 
НовостиЕвгений ЮщукУкраинаРоссияШвейцарияоппозиция
 
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