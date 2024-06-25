https://ukraina.ru/20240625/1055818350.html

Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию

Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию - 25.06.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию

Так называемый мирный саммит по Украине, который прошел в Швейцарии, был призван еще раз показать, кто на стороне киевского режима, хотя все и так это знают. Такое мнение политтехнолог Евгений Ющук высказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-25T05:30

2024-06-25T05:30

2024-06-25T05:30

новости

евгений ющук

украина

россия

швейцария

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/10/1055676457_0:109:1043:695_1920x0_80_0_0_58e9cfab40e6cb6cb28e6ba81f086e3b.jpg

По словам Ющука, подготовка и ход саммита напомнили ему либеральную оппозицию в РФ 2011-2012 гг. Было очевидно, что прорывных решений от этой конференции ждать было бесполезно, отметил эксперт. Ее организаторы по мере подготовки к мероприятию рассуждали так: "Мы сейчас просто поговорим, а потом, когда уже дойдет до дела, Россия увидит, как нас много, устыдится и станет более покладистой", добавил политтехнолог.Многие страны, которые хотели остаться в стороне, не ругаясь при этом с США, приехали на конференцию, но ничего не стали подписывать, тем самым сделав реверанс в сторону России. На этом все, резюмировал собеседник издания.Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.

украина

россия

швейцария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евгений ющук, украина, россия, швейцария, оппозиция