https://ukraina.ru/20240625/1055818350.html
Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию
Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию - 25.06.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию
Так называемый мирный саммит по Украине, который прошел в Швейцарии, был призван еще раз показать, кто на стороне киевского режима, хотя все и так это знают. Такое мнение политтехнолог Евгений Ющук высказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-25T05:30
2024-06-25T05:30
2024-06-25T05:30
новости
евгений ющук
украина
россия
швейцария
оппозиция
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По словам Ющука, подготовка и ход саммита напомнили ему либеральную оппозицию в РФ 2011-2012 гг. Было очевидно, что прорывных решений от этой конференции ждать было бесполезно, отметил эксперт. Ее организаторы по мере подготовки к мероприятию рассуждали так: "Мы сейчас просто поговорим, а потом, когда уже дойдет до дела, Россия увидит, как нас много, устыдится и станет более покладистой", добавил политтехнолог.Многие страны, которые хотели остаться в стороне, не ругаясь при этом с США, приехали на конференцию, но ничего не стали подписывать, тем самым сделав реверанс в сторону России. На этом все, резюмировал собеседник издания.Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евгений ющук, украина, россия, швейцария, оппозиция
Эксперт объяснил, чем саммит по Украине напомнил ему "белоленточную" российскую оппозицию
Так называемый мирный саммит по Украине, который прошел в Швейцарии, был призван еще раз показать, кто на стороне киевского режима, хотя все и так это знают. Такое мнение политтехнолог Евгений Ющук высказал в интервью изданию Украина.ру
По словам Ющука, подготовка и ход саммита напомнили ему либеральную оппозицию в РФ 2011-2012 гг.
"Когда я смотрел на то, как это все готовилось и проводилось, мне это напомнило историю, которую в России в свое время пытались провернуть белоленточная оппозиция. "Давайте выйдем на улицу, пусть все увидят, и мы сами увидим, как нас много". Тоже самое произошло сейчас. Все, кто был на стороне Украины, сказали: "Мы за Украину". Но мы это и так знали", - заявил он.
Было очевидно, что прорывных решений от этой конференции ждать было бесполезно, отметил эксперт.
Ее организаторы по мере подготовки к мероприятию рассуждали так: "Мы сейчас просто поговорим, а потом, когда уже дойдет до дела, Россия увидит, как нас много, устыдится и станет более покладистой", добавил политтехнолог.
Многие страны, которые хотели остаться в стороне, не ругаясь при этом с США, приехали на конференцию, но ничего не стали подписывать, тем самым сделав реверанс в сторону России. На этом все, резюмировал собеседник издания.
Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем
.